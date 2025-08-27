Готовы потратиться на цветы учителю? Обзор цен на букеты в Ярославле перед Днем знаний

Новый учебный год не за горами, и подготовка к нему идет полным ходом. Многие школьники приходят на торжественную линейку 1 сентября с букетом для классного руководителя. Кто-то делает композиции из цветов с дачи, кто-то покупает готовые.
Мы изучили, сколько стоят цветы для учителей накануне Дня знаний. Публикуем подборку разных букетов, которые можно купить в Ярославле.
Простой букет с табличкой
Букет ко Дню знаний из гербер, хризантем и альстромерий обойдется в 1169 рублей.
Солнечный букет
Композиция из подсолнуха и ромашек будет напоминать о теплых летних днях. Цена удовольствия — 1299 рублей.
Сухоцветы
Букет, который украсит интерьер и долго простоит, обойдется в 750 рублей. Доставка по Ярославлю будет стоить 250 рублей.
Композиция из мыла
Букет из мыла ручной работы предлагают в Ярославле за 450 рублей. Аромат и цвет, по словам продавца, покупатель может выбрать сам.
Съедобный букет
Композиции из орехов и сухофруктов продают от 1250 рублей. Продавец предлагает разнообразное наполнение.
Дорогое удовольствие
Нежный букет в светлых оттенках обойдется в 3350 рублей. Продавец обещает максимально свежие цветы.
Шоколадные тюльпаны
Одиннадцать шоколадных цветков и пряник предлагают в Ярославле за 1500 рублей. В подарок положат открытку, на которой ребенок сможет написать поздравление учителю.
Корзинка
Яркую композицию в корзинке продают за 2319 рублей. Продавец напоминает, что лучше заказывать букет заранее, чтобы он был готов к 1 Сентября.
Планируете ли вы в этом году покупать букет учителям? Сколько готовы на него потратить?