Обзор цен на букеты в Ярославле перед Днем знаний

Готовы потратиться на цветы учителю? Обзор цен на букеты в Ярославле перед Днем знаний

Публикуем подборку идей

375
4 комментария
Смотрим разнообразие предложений

Смотрим разнообразие предложений

Источник:

Avito.ru

Новый учебный год не за горами, и подготовка к нему идет полным ходом. Многие школьники приходят на торжественную линейку 1 сентября с букетом для классного руководителя. Кто-то делает композиции из цветов с дачи, кто-то покупает готовые.

Мы изучили, сколько стоят цветы для учителей накануне Дня знаний. Публикуем подборку разных букетов, которые можно купить в Ярославле.

Простой букет с табличкой

С таким букетом ребенок не потеряется в толпе

С таким букетом ребенок не потеряется в толпе

Источник:

Avito.ru

Букет ко Дню знаний из гербер, хризантем и альстромерий обойдется в 1169 рублей.

Солнечный букет

Какая красота!

Какая красота!

Источник:

Avito.ru

Композиция из подсолнуха и ромашек будет напоминать о теплых летних днях. Цена удовольствия — 1299 рублей.

Сухоцветы

Аккуратный букет из сухоцветов стоит 750 рублей

Аккуратный букет из сухоцветов стоит 750 рублей

Источник:

Avito.ru

Букет, который украсит интерьер и долго простоит, обойдется в 750 рублей. Доставка по Ярославлю будет стоить 250 рублей.

Композиция из мыла

Для тех, кто хочет чего-то необычного

Для тех, кто хочет чего-то необычного

Источник:

Avito.ru

Букет из мыла ручной работы предлагают в Ярославле за 450 рублей. Аромат и цвет, по словам продавца, покупатель может выбрать сам.

Съедобный букет

А как вы относитесь к съедобным букетам?

А как вы относитесь к съедобным букетам?

Источник:

Avito.ru

Композиции из орехов и сухофруктов продают от 1250 рублей. Продавец предлагает разнообразное наполнение.

Дорогое удовольствие

А вы готовы столько заплатить?

А вы готовы столько заплатить?

Источник:

Avito.ru

Нежный букет в светлых оттенках обойдется в 3350 рублей. Продавец обещает максимально свежие цветы.

Шоколадные тюльпаны

Оригинальный букет со съедобным декором

Оригинальный букет со съедобным декором

Источник:

Avito.ru

Одиннадцать шоколадных цветков и пряник предлагают в Ярославле за 1500 рублей. В подарок положат открытку, на которой ребенок сможет написать поздравление учителю.

Корзинка

Такому букету не потребуется ваза

Такому букету не потребуется ваза

Источник:

Avito.ru

Яркую композицию в корзинке продают за 2319 рублей. Продавец напоминает, что лучше заказывать букет заранее, чтобы он был готов к 1 Сентября.

Планируете ли вы в этом году покупать букет учителям? Сколько готовы на него потратить?

Около 1000 рублей
1500–2500 рублей
Больше 3000 рублей
Не буду покупать цветы
Лучшие букеты — с дачных клумб
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
внештатный корреспондент
Цветы День знаний 1 Сентября Букет цветов учителю
Комментарии
4
Гость
1 час
надо на законодательном уровне это запретить, пережитки прошлого,
Гость
42 минуты
Дайте лучше денег учителю , а то у них зарплаты и так маленькие
Читать все комментарии
