Ждать первого снега? Синоптики предупредили о резком изменении погоды в Центральной России

Рабочая неделя начнется в Центральной России со снегопада. Об этом предупреждают синоптики «Фобоса». На погоду будет влиять североатлантический циклон «Хельма».
— Холодный атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном «Хельма», напомнит нам по полной программе, что на дворе середина осени, и мало того — Покров, когда по народным приметам выпадает первый снег, — предупреждают в центре «Фобос».
На 14 октября в столице прогнозируют мокрый снег с дождем, из-за похолодания снежные хлопья не успеют растаять.
— Из-за сильного ветра и высокой влажности воздуха будет ощущаться, что на улице от −2 до +2 °C. В низинных формах рельефа, на мостах и эстакадах есть небольшая вероятность слабых гололедных явлений, — говорится в прогнозе. — До среды сохранится по-осеннему ненастная и холодная погода с осадками, в том числе в смешанной фазе.
В Ярославской области в первую часть недели будет дождливо, сыро и холодно. После среды на погоду будет все больше влиять антициклон, он принесет потепление.
В ночь на 14 октября будет вновь переменная облачность, температура +2…+4 °C. Атмосферное давление ожидается немного выше нормы, к утру оно достигнет пределов.
Прогноз погоды в Ярославле по дням:
днем 14 октября прогнозируется переменная облачность, +6…+8 °C, ветер юго-восточный, сильный, порывы до 12 метров в секунду;
15 октября, в течение суток — переменная облачность, небольшой дождь, сильный туман; ночью +3…+5 °C, днем +5…+7 °C, ветер юго-восточный, умеренный;
16 октября, вновь возможны переменная облачность и небольшой дождь; ночью и днем +4…+6 °C, ветер северо-западный, умеренный;
17 октября — переменная облачность; ночью +1…+3 °C, днем +5…+7 °C, ветер слабый.