Ждать первого снега? Синоптики предупредили о резком изменении погоды в Центральной России

Первый снег выпадет в Ярославле 14 октября Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Рабочая неделя начнется в Центральной России со снегопада. Об этом предупреждают синоптики «Фобоса». На погоду будет влиять североатлантический циклон «Хельма».

— Холодный атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном «Хельма», напомнит нам по полной программе, что на дворе середина осени, и мало того — Покров, когда по народным приметам выпадает первый снег, — предупреждают в центре «Фобос».

На 14 октября в столице прогнозируют мокрый снег с дождем, из-за похолодания снежные хлопья не успеют растаять.

— Из-за сильного ветра и высокой влажности воздуха будет ощущаться, что на улице от −2 до +2 °C. В низинных формах рельефа, на мостах и эстакадах есть небольшая вероятность слабых гололедных явлений, — говорится в прогнозе. — До среды сохранится по-осеннему ненастная и холодная погода с осадками, в том числе в смешанной фазе.

В Ярославской области в первую часть недели будет дождливо, сыро и холодно. После среды на погоду будет все больше влиять антициклон, он принесет потепление.

В ночь на 14 октября будет вновь переменная облачность, температура +2…+4 °C. Атмосферное давление ожидается немного выше нормы, к утру оно достигнет пределов.

Прогноз погоды в Ярославле по дням:

днем 14 октября прогнозируется переменная облачность, +6…+8 °C, ветер юго-восточный, сильный, порывы до 12 метров в секунду;

15 октября, в течение суток — переменная облачность, небольшой дождь, сильный туман; ночью +3…+5 °C, днем +5…+7 °C, ветер юго-восточный, умеренный;

16 октября, вновь возможны переменная облачность и небольшой дождь; ночью и днем +4…+6 °C, ветер северо-западный, умеренный;