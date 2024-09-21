Готовим дачу к зиме: семь важных дел, которые помогут сохранить ваш сад в холода

Ландшафтный дизайнер рассказала, как подготовить дачу к зиме Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Ландшафтный дизайнер из Ярославля Ирина Межецкая рассказала, как подготовить дачный участок к зиме, чтобы весной не считать потери в саду.

— Уход за садом — дело непростое, особенно если вы начинающий садовод. Вступайте в профильные группы, читайте книги, пройдите обучение на курсах — впереди зима, и весной сад скажет вам спасибо, — посоветовала она.

Специалист дала семь универсальных рекомендаций, которые подойдут для большинства дачников.

Исключить удобрения с азотом

Начиная с конца июля и тем более осенью нужно исключить все удобрения, содержащие азот.

— Растения должны подготовиться к безопасной зимовке: их побеги перестают расти и древеснеют (приобретают свойства древесины). Азот может помешать этому процессу. Это касается и газона, — отметила специалист.

Данные об отсутствии азота обычно прописываются на упаковке удобрения. Как правило, такие виды удобрений называются «осенние».

Укрыть молодые хвойные растения

Молодые хвойные растения, например туи, голубые ели, рекомендуется в первые 2–3 года укрывать от солнечных весенних лучей.

— Это можно сделать вкруговую, например сеткой-теневкой, или только с южной стороны, поставив защитный экран (каркас и сетку), — посоветовала Ирина Межецкая.

Мешковину специалист не рекомендует использовать, так как она намокает и становится слишком тяжелой.

Молодые хвойные растения лучше укрыть Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











Санитарная обрезка

Формовочную обрезку деревьев и кустарников многие питомники сейчас рекомендуют делать весной. В том числе это касается и популярной у многих дачников метельчатой гортензии. А вот санитарную обрезку (удаление мертвых, поврежденных веточек и побегов) выполняют по мере необходимости. Проверьте, может быть, у некоторых ваших растений это нужно сделать до зимы.

Многолетние травянистые растения в зависимости от вида, сорта могут подлежать обрезке осенью.

— Если вы не проведете эту работу, то весной поникшие части после схода снега останутся на земле, — предупредила Ирина Межецкая.

Обработка от болезней

Не нужно забывать про осеннюю обработку растений от болезней. Помните: лучше профилактика, чем лечение.

Не забудьте обработать растения от болезней Источник: Кирилл Поверинов











Побелка

Многие считают этот метод защиты деревьев устаревшим. Но наш специалист указала на его плюс. Побелка штамба дерева (это часть ствола от корней до первой скелетной ветви нижнего яруса кроны) защищает растение от весенних лучей солнца. Ведь ранней весной, когда снег еще не сошел, а солнце уже припекает, велика вероятность появления солнечных ожогов на коре деревьев. Особенно им подвержены молодые растения.

— Если побелка известняковая, то она не должна быть смыта до весны, — предупредила ландшафтный дизайнер.

Защитите декор

Если вы опасаетесь, что зимой могут повредиться дачные фигурки, скамейки, качели на вашем участке, то лучше занести их в дом. Стационарные хрупкие элементы обнесите каркасом.