«Выше нормы на 7 градусов»: ярославцев предупредили об аномальной жаре

Ярославцев предупредили об аномальной жаре Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Днем 12 сентября спасатели МЧС выпустили экстренное предупреждение для жителей Ярославской области об аномальной жаре. В ближайшие сутки столбик термометра может достичь отметки в +28 °C.

— Метеорологическая обстановка с 18:00 часов 12 сентября до 18:00 часов 13 сентября. Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер: юго-восточный 4–9 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10…+15 °C, днем — +23…+28 °C. Метеорологическая видимость: 6000–9000 метров, — сообщили в МЧС России по Ярославской области.

Жара продержится в регионе как минимум до 16 сентября. Об этом сообщили в Министерстве региональной безопасности Ярославской области.

— Аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 и более градусов ожидается на территории Ярославской области в период с 12 по 16 сентября. Будьте внимательны и осторожны. Телефон экстренных служб: 112, — сообщили в МРБ.