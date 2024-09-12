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Осень «Выше нормы на 7 градусов»: ярославцев предупредили об аномальной жаре

«Выше нормы на 7 градусов»: ярославцев предупредили об аномальной жаре

Прогноз на ближайшие дни

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1 комментарий

Ярославцев предупредили об аномальной жаре

Днем 12 сентября спасатели МЧС выпустили экстренное предупреждение для жителей Ярославской области об аномальной жаре. В ближайшие сутки столбик термометра может достичь отметки в +28 °C.

— Метеорологическая обстановка с 18:00 часов 12 сентября до 18:00 часов 13 сентября. Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер: юго-восточный 4–9 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10…+15 °C, днем — +23…+28 °C. Метеорологическая видимость: 6000–9000 метров, — сообщили в МЧС России по Ярославской области.

Жара продержится в регионе как минимум до 16 сентября. Об этом сообщили в Министерстве региональной безопасности Ярославской области.

— Аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 и более градусов ожидается на территории Ярославской области в период с 12 по 16 сентября. Будьте внимательны и осторожны. Телефон экстренных служб: 112, — сообщили в МРБ.

Ранее мы публиковали подробный прогноз на сентябрь от руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова. Когда ждать похолодания в регионе — читайте в этом материале.

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Комментарии
1
Гость
12 сентября 2024, 15:37
Как говорил великий Станиславский, НЕ-ВЕ-РЮ! 23 - 28 градусов? А почему не 10 - 30? Вот уж кого можно смело оптимизировать, так это Росгидромецентр!😡
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