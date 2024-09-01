А бабье лето будет? Синоптик рассказал, какой погоды ждать в сентябре в Центральной России

Разбираемся, какой погоды ждать в сентябре Источник: Кирилл Поверинов











Чего ждать от погоды в сентябре в Центральной России, рассказал в беседе с 76.RU синоптик и метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По прогнозу эксперта, зонты и теплые вещи в первый месяц осени можно еще не доставать, погода порадует солнцем и теплом.

— В Ярославской области и в средней полосе России начало сентября будет исключительно летним. Первая декада — жаркая, с температурой воздуха до +25… +27 °С, практически без осадков. Солнечная сухая погода, как по эстафете, с августа будет передана на начало сентября. Затем произойдет перебой, случится слом погоды, переход к дождям и прохладе. При этом температура по-прежнему будет оставаться не слишком низкой — порядка +20 °С в дневные часы и ночью — до +10 °С, — объяснил 76.RU Александр Шувалов.

Во второй половине месяца теплая погода плавно пойдет на спад.

— В середине месяца температура воздуха будет держаться чуть-чуть выше нормы. К концу сентября дожди возьмут свое и температура вернется в свои стандартные значения: днем около +15 °С, ночью — около +5 °С. То есть произойдет плавное понижение температуры воздуха с переходом от очень теплой к нормальной погоде с умеренным увлажнением, — отметил эксперт.

А ждать ли заморозков?

Что касается дачников и сбора урожая, синоптик поспешил всех успокоить: торопиться и переживать, что всё выращенное в огороде может погубить прохладная погода, не стоит. Во всяком случае, до середины сентября погода будет держаться в пределах +20… +25 °С.

— Раньше второй половины сентября о заморозках и задумываться не надо, — рассказал синоптик и метеоролог Александр Шувалов. — А там, если на горизонте появится что-то связанное с низкими температурами, а в сентябре это вряд ли будет, тогда мы об этом предупредим загодя.

Получается, весь сентябрь нас будет радовать стабильно теплая погода. Неужели это и есть бабье лето? На самом деле нет.

— Точные сроки, когда бабье лето наступит, сейчас сказать затруднительно. Назвать начало сентября бабьим летом было бы абсолютно неправильно, — пояснил синоптик и метеоролог Александр Шувалов.

Когда мы увидим первые признаки осеннего ненастья, тогда можно будет задаться вопросом, когда же наступит бабье лето. Александр Шувалов синоптик и метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео»