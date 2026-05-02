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Авто Группа разбора Подробности Водитель сбил подростка на самокате — почему таких трудно заметить

Водитель сбил подростка на самокате — почему таких трудно заметить

На пешеходном переходе девочка угодила под автомобиль

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Самокат за мгновение до столкновения | Источник: ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн / Vk.comСамокат за мгновение до столкновения | Источник: ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн / Vk.com

Самокат за мгновение до столкновения

Источник:

ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн / Vk.com

Новый летний сезон уже отметился авариями с участием велосипедов, электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности (СИМ). Вот очередное происшествие: девочка-подросток на обычном механическом самокате врезалась в автомобиль на пешеходном переходе. Узнаем, почему водитель окажется виноват.

Городской перекресток, автомобиль с видеорегистратором совершает поворот направо. Сразу напомним, что при подобном маневре водитель обязан уступать всем пешеходам вне зависимости от сигналов светофора. Девочка на самокате приближается внезапно, прибавляет скорость, выезжает на переход. Происходит столкновение, вероятно, не слишком сильное, девочка сразу уезжает с места. Смотрите видео.

Источник:

ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн / Vk.com

Отметим, что обзор для водителя автомобиля был достаточно полным, никаких помех не имелось. Единственное, что могло повлиять на запоздалое торможение машины, — это внезапность и высокая скорость самоката на пешеходном переходе.

Кто виноват в ДТП?

Водитель автомобиля
Девочка на самокате
Не знаю

— В данном ДТП виноват водитель автомобиля, поскольку он был обязан уступить дорогу самокатчику, который, согласно ПДД, приравнивается к пешеходу, вне зависимости от того, спешился он или нет. ПДД не предусмотрена обязанность спешиться при переходе дороги для лица, использующего для передвижения самокат, который движется за счет мускульной силы, — считает адвокат Владимир Алешин.

— Самокат не оснащен двигателем, следовательно, не является средством индивидуальной мобильности (СИМ). К сожалению, данная ситуация — типичный пробел в правилах дорожного движения. Если в отношении электросамокатов уже более-менее регламентирован порядок действий, то в отношении обычного самоката правила фактически ничего не предусматривают. Поэтому данный самокатчик является фактически пешеходом, в отношении него действует только пункт 4.5 ПДД. Как правило, в таких ситуациях водителя признают виновным. Как следует из видеоролика, у водителя имелась возможность заметить приближающийся самокат, — говорит Денис Садовский, адвокат компании «Инюркон».

Пункт 4.5 ПДД. На пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.

Пункт 13.1. При повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам, лицам, использующим для передвижения средства индивидуальной мобильности, и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает.

Разумеется, в ближайшие теплые дни количество самокатов и велосипедов (как обычных, с механическим приводом, так и электрических) увеличится кардинально. И конечно, они будут внезапно выскакивать и на проезжую часть, и на пешеходные переходы.

Самое надежное правило для водителя автомобиля при повороте — ехать максимально медленно, чтобы успеть остановиться за долю секунды. Даже если вроде нигде не видно никаких самокатов. Просто нужно учитывать, что помеха может возникнуть внезапно и с высокой скоростью.

Почитайте еще, как водитель легковушки заставил троих дальнобойщиков столкнуться. Зачем он это сделал?

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Дмитрий КосенкоДмитрий Косенко
Дмитрий Косенко
Журналист раздела «Авто»
ПДД ДТП Группа разбора
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3 мая, 11:40
Я не знаю, где вы берёте таких "грамотных" адвокатов и юристов, которые, не зная ПДД, начинают давать какие-то комментарии и устанавливать виновника ДТП. По пункту 24.8 ПДД РФ велосипедистам и самокатчикам запрещено пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, не спешиваясь. Это основное правило! Есть исключение - если имеется велопереезд, обозначенный соответствующей разметкой и знаками. Если его нет - спешивайтесь! С электросамокатами аналогично: в этом вопросе они приравнены к велосипедам. Это закреплено в пункте 24.1 ПДД РФ. Катишься на самокате через переход без велопереезда - нарушаешь. И рискуешь не только получить штраф, но и оказаться виновником ДТП.
Гость
2 мая, 19:48
ПДД нарушил пешеход. По совести он должен оплатить ремонт автомобиля.
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Гость
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