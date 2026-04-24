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Авто Владельцев машин предупредили о неожиданном штрафе: самое время достать автобрелок

Владельцев машин предупредили о неожиданном штрафе: самое время достать автобрелок

Неисправность, которая раздражает всех вокруг, может стать причиной для наказания

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За вой сигнализации во дворе владельцу машины могут выписать штраф | Источник: Андрей Бортко / NGS.RUЗа вой сигнализации во дворе владельцу машины могут выписать штраф | Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

За вой сигнализации во дворе владельцу машины могут выписать штраф

Источник:

Андрей Бортко / NGS.RU

Автомобилистов предупредили об ответственности за частое и беспричинное срабатывание сигнализации в ночное время. За шум от машины во дворе ее владельца могут оштрафовать на 5 тысяч рублей. Об этом рассказал кандидат юридических наук, доцент РЭУ им. Плеханова Андрей Моисеев.

Эксперт пояснил, что ответственность возможна либо по региональным законам о тишине, либо по статье 12.20 КоАП РФ (нарушение правил звуковых сигналов, разрешенных только для предотвращения аварий).

«На мой взгляд, верным будет применение регионального законодательства. Штраф для граждан до 5 тысяч рублей», — процитировало Моисеева РИА Новости.

По словам юриста, систематический беспричинный вой от машины в позднее время суток — это основание для наказания. Если же сигнализация сработала, предупреждая об угоне, то никакого нарушения нет.

За громкую езду на мотоцикле или автомобиле в городе водителя также могут привлечь к ответственности. При этом размер штрафа зависит от времени суток: ночью он значительно выше, чем днем.

Полиции и другим надзорным органам в 2026 году предписано наложить более 33,5 млн штрафов на почти сто миллиардов рублей. В этом материале мы рассказали, кого будут наказывать на дорогах.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Сигнализация Автомобиль Штраф Нарушение Шум
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Комментарии
10
Гость
24 апреля, 11:57
Это конечно хорошо. А когда будут за тухлую громкую музыку штрафовать?
Гость
24 апреля, 11:16
"За шум от машины во дворе"... А не во дворе!? А за постоянный свист ремней новых я-автобусов?!!!
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Гость
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