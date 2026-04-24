Владельцев машин предупредили о неожиданном штрафе: самое время достать автобрелок

За вой сигнализации во дворе владельцу машины могут выписать штраф Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

Автомобилистов предупредили об ответственности за частое и беспричинное срабатывание сигнализации в ночное время. За шум от машины во дворе ее владельца могут оштрафовать на 5 тысяч рублей. Об этом рассказал кандидат юридических наук, доцент РЭУ им. Плеханова Андрей Моисеев.

Эксперт пояснил, что ответственность возможна либо по региональным законам о тишине, либо по статье 12.20 КоАП РФ (нарушение правил звуковых сигналов, разрешенных только для предотвращения аварий).

«На мой взгляд, верным будет применение регионального законодательства. Штраф для граждан до 5 тысяч рублей», — процитировало Моисеева РИА Новости.

По словам юриста, систематический беспричинный вой от машины в позднее время суток — это основание для наказания. Если же сигнализация сработала, предупреждая об угоне, то никакого нарушения нет.

За громкую езду на мотоцикле или автомобиле в городе водителя также могут привлечь к ответственности. При этом размер штрафа зависит от времени суток: ночью он значительно выше, чем днем.