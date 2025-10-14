Группа разбора: пешеход бросился под машину, но отвечать за его смерть придется водителю

Момент аварийной ситуации Источник: ДТП и ЧП | Москва и МО / Vk.com

Сегодня в «Группе разбора» рассмотрим вечный конфликт прав пешеходов и водителей на примере ДТП на переходе. Человек пытался перебежать дорогу по зебре, но на красный свет, в итоге его сбили насмерть. Материально отвечать за это придется водителю (собственнику машины), вне зависимости от вины. Поскольку есть такой закон: раз владеешь источником повышенной опасности, значит, платишь компенсации в любом случае.

Городская улица, четыре полосы движения, пешеходный переход со светофором. Можно увидеть, что для автомобилей горит зеленый свет (правый верхний угол картинки), а для пешеходов горит красный (левый верхний угол). Транспортный поток довольно оживленный, тем не менее человек с сумками пытается перебежать дорогу. Несколько полос он смог преодолеть, но на последней его сбивает автомобиль — смотрите видео.

Возможно, что водитель легковушки в правом ряду не заметил пешехода из-за кроссовера в соседнем левом ряду. Возможно, кроссовер немного притормозил, чтобы пропустить человека, и тот попытался побыстрее пробежать оставшийся отрезок пути. В общем вина пешехода достаточно очевидна, только вот владелец машины в любом случае, вероятно, будет платить компенсацию.

— Похоже, что пешеход переходит на запрещающей сигнал светофора, — говорит Денис Садовский, адвокат компании «Инюркон». — В любом случае по таким делам проводится судебная автотехническая экспертиза, которая должна дать ответ, имелась ли у водителя техническая возможность избежать наезда. Как мне представляется, глядя на это видео, такой возможности у водителя не было, но в любом случае следствие будет опираться на результаты экспертизы.

— Пешеход нарушил правила, но у нас водитель — владелец источника повышенной опасности, а значит, ему придется платить, — считает руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая. — Тут решение будет принимать суд. Но водителю следует в срочном порядке выдвигаться к родственникам, разговаривать, договариваться, приходить к какому-то единому знаменателю.

ГК РФ Статья 1079. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих. Юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т. п.; осуществление строительной и иной, связанной с нею деятельности и др.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности , если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.

Спасти автовладельца от такой материальной выплаты может только страхование — каско или расширенный полис гражданской ответственности. Суды, как говорят эксперты, в большинстве случаев на практике взыскивают с водителей подобные компенсации при авариях, даже если автовладельцы не виноваты.