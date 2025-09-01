НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Штраф за непропуск кортежей и запрет «психовать»: как с 1 сентября меняются законы для автомобилистов

Штраф за непропуск кортежей и запрет «психовать»: как с 1 сентября меняются законы для автомобилистов

Большие изменения ждут перевозчиков

Требование пропускать машину со спецсигналом теперь распространяется не только на машины в характерной раскраске, но и на кортежи | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Требование пропускать машину со спецсигналом теперь распространяется не только на машины в характерной раскраске, но и на кортежи

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

С 1 сентября в очередной раз меняются таблица штрафов ГАИ и ряд нормативов, касающихся водителей, плюс революция ждет рынок автоперевозок: впервые в Россию допустят иностранцев. В обзоре ниже — всё, что нужно знать об осенней реформе.

Понять и пропустить

Повторно за год усиливается наказание за непропуск автомобилей со спецсигналами. В январе штраф уже поднимали с 3–5 тысяч рублей до 4,5–7,5 тысячи, но в июле Госдума приняла дополнительные поправки к части 2 статьи 12.17 КоАП. Помимо увеличения штрафа до 7,5–10 тысяч рублей, возрастает и срок лишения прав: теперь он составляет 6–12 месяцев (сейчас — от 3 месяцев).

Еще одно важное изменение — появление части 3 статьи 12.17 КоАП, которая предусматривает аналогичное наказание за непропуск спецмашин без цветографических схем (но с маячком и сиреной) или сопровождаемых ими машин. Проще говоря, непропуск кортежей теперь будет наказываться так же, как строптивость в отношении скорой или пожарной.

Поменьше психовать

В апреле утверждено распоряжение правительства РФ № 892-р с расширенным списком медицинских противопоказаний к вождению. Ожидалось, что в сентябре регламент вступит в силу, но позже в Минздраве разъяснили, что для внедрения нужны изменения в подзаконных актах, поэтому срок сдвигается на 2027 год.

В него попал ряд психологических расстройств, в частности, шизофрения, расстройства настроения и личности, невротические, стрессовые, соматоформные расстройства, умственная отсталость, аутизм, синдромы Ретта и Аспергера, эпилепсия, а также отклонения, связанные с употреблением наркотиков и других психоактивных веществ. Расширен и список аномалий цветового зрения.

Перечень противопоказаний привели в соответствие с МКБ-10 (международной классификацией болезней).

Опьянеть — не встать

С 1 сентября меняется регламент проверки водителей на употребление алкоголя и психоактивных веществ. Революции не случилось, и новые правила больше связаны с «тонкими настройками».

Например, уточнены клинические признаки опьянения. Их разделили на три группы, связанные с психической деятельностью, вегетососудистыми реакциями и двигательными нарушениями. Общий список признаков стал больше: в нем есть заторможенность, сонливость, эмоциональная неустойчивость, тахикардия, брадикардия, учащенное или замедленное дыхание, вялая реакция зрачков на свет, пошатывание, тремор и так далее. Этот список применяют не только инспекторы, но и врачи при освидетельствовании в медучреждении.

Чересчур эмоциональное поведение может быть интерпретировано как признак опьянения | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Чересчур эмоциональное поведение может быть интерпретировано как признак опьянения

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Также изменены формы некоторых документов и временные интервалы на проведение процедур и хранение данных.

Каботаж или саботаж?

С 1 сентября заработает еще одна очень обсуждаемая инициатива: техническое разрешение на каботажные перевозки в России. Каботаж — это доставка грузов иностранным перевозчиком внутри страны. С 1 марта 2025 года федеральный закон № 627-ФЗ разрешил подобную практику для перевозчиков из стран ЕАЭС (Казахстан, Киргизия, Белоруссия, Армения). При этом техническая и законодательная базы еще не были готовы, и полноценно нововведение заработает с 1 сентября 2025 года. С этой даты начнет функционировать система ГИС ЭПД, позволяющая оформлять заявку на каботаж.

С 1 сентября перевозчики из ЕАЭС смогут возить грузы по России | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

С 1 сентября перевозчики из ЕАЭС смогут возить грузы по России

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Перевозчики из ЕАЭС смогут выполнять до трех рейсов внутри России, но сделать это нужно в течение семи дней с момента разгрузки после международного рейса. Каждая перевозка должна быть согласована через ГИС ЭПД.

С 1 сентября ужесточается контроль за иностранными перевозчиками и меняется статья 11.26 КоАП: штрафы за нелегальный каботаж дифференцируются (до 150 тысяч для перевозчиков ЕАЭС и 200 тысяч рублей для компаний из других стран).

«Иностранцы будут демпинговать»

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин говорит, что не понимает смысла в разрешении каботажных перевозок, которые запрещены во многих странах мира.

«В России огромное количество собственных перевозчиков и транспорта, они нуждаются в загрузке, а сейчас ее будут забирать те, кто не платит в России налоги, не зарегистрирован в „Платоне“ и так далее, то есть будет иметь лучшую экономику, чем российские перевозчики, и, понятно, будет демпинговать», — полагает Антон Шапарин.

Эксперт считает, что куда больше резонов ввести такую практику в авиасообщении в силу дефицита самолетов.

«Первым решением, которое стоит принять новому министру транспорта, должен стать отказ от каботажа», — убежден Антон Шапарин.

В правительстве разрешение на каботажные перевозки связывают с общими принципами ЕАЭС, то есть формированием свободного рынка. Разрешение на дополнительные рейсы внутри страны объяснили стремлением сократить порожний пробег фур (при возвращении в страну, где зарегистрирован перевозчик).

Последнее масштабное обновление таблицы штрафов было 1 января 2025 года. А в январе 2026 года нас ждет очередное повышение утильсбора, на этот раз — до 800 тысяч рублей.

Артём Краснов
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
