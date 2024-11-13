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Авто Гибридам «задирают лошадей». Владельцы экономичных машин разоряются на налогах

Гибридам «задирают лошадей». Владельцы экономичных машин разоряются на налогах

Они требуют привести методику расчета мощности их авто к единообразию

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В России числится порядка 90 тысяч электромобилей

Новоиспеченные владельцы гибридов обивают пороги ГИБДД и судов, требуя привести методику расчета их мощности к единообразию. И скрепя сердце платят четырехкратный транспортный налог. По всей России счет идет на десятки тысяч автомобилей.

А ведь только в сентябре первый вице-премьер РФ Денис Мантуров назвал производство гибридных автомобилей одним из стратегических приоритетов для развития автопрома в стране. И даже заявил, что направление войдет в новый нацпроект «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», а для стимулирования спроса на такие автомобили «в ближайшее время» внедрят господдержку. Похоже, речь шла не о продвижении гибридов в принципе, а только о тех, которые в России родились. В проблеме разбирается «Фонтанка».

Налог взлетит в четыре раза

Евгений в сентябре этого года купил привезенный из Германии гибрид Toyota RAV4 2021 года. Его радости не было предела: давно о такой мечтал. Счастье закончилось, когда он пришел ставить машину на учет в ГАИ: мощности ДВС и электромотора автомобиля сложили и эту цифирь вписали в СТС.

— Мне в окошечке насчитали 280 «лошадей». Для меня вопрос мощности был не последний: хотел уложиться до 249 «лошадей». Меня это зацепило именно на теме несправедливости. Пока шел процесс обсуждения с начальником МРЭО, почему они хотят мне так сильно задрать «лошадей» в автомобиле, я за четыре дня похудел на шесть килограммов, — делится Евгений.

Как следует из характеристик гибрида Евгения, автомобиль оснащен двигателем внутреннего сгорания с максимальной мощностью 178 л. с. (131 кВт) и двумя электродвигателями на каждой оси (передний 88 кВт и 44 кВт задний). Мощность в 280 л. с. при постановке машины на учет получили, сложив «лошадей» ДВС и мощность, которую система тяги якобы может обеспечить в течение 30-минутного периода времени. Евгений подсчитал, что вместо 9 тысяч рублей транспортного налога ему придется платить 43 тысячи, то есть в четыре раза больше.

Немцы точно что-то знают

На сегодняшний день считается, что существует два глобальных типа гибридов: параллельный и последовательный. У первого на небольших скоростях работает «электричка», бензиновый подключается по мере необходимости, у второго ДВС не связан с колесами, он приводит в движение только генератор, который заряжает батарею, а она питает электромотор. Однако эксперты настаивают, что в действительности их целых семь типов, и всех грести одной гребенкой, мягко говоря, неправильно.

У Toyota RAV4, отмечает Евгений, электромашина является частью трансмиссии, и никакого отношения к бензиновому двигателю не имеет.

— Гибридной электромеханической трансмиссией реализуется механизм рационального перераспределения и использования энергии сгораемого топлива, переработанного бензиновым двигателем. Ни о каком одновременном взаимодействии вышеописанных агрегатов говорить невозможно, а соответственно, и о суммировании их «мощностей», — негодует он.

Гибридная силовая установка, говорит он, способна работать только короткий промежуток времени, используя ранее запасенную в небольшой батарее (1–3 кВт·ч) энергию. Указанные лошадиные силы в течение 30 минут данный автомобиль выдавать физически не способен: мощность системы ограничена мощностью двигателя и не может быть больше по закону сохранения энергии.

— У меня на руках на этот автомобиль есть документ из Германии, в котором мощность значится 131 киловатт, или, в скобках написано, 178 «лошадей». То есть немцы считают, что в этой машине 178 «лошадей», и ставят ее так на учет. Причем владельцы негибридной модификации платят на нее налог порядка 400 евро, а за гибрид — всего 107, то есть в четыре раза люди меньше платят налога за гибридный автомобиль, чем за аналогичную ДВС-модель, — отмечает Евгений.

Методика отсутствует

Евгений обратился в Росстандарт и в середине октября получил ответ, который подписал заместитель начальника Управления метрологии, государственного контроля и надзора В. А. Тимофеев (имеется в распоряжении редакции):

«С учетом разнообразия вариантов конструкции транспортных средств итоговая мощность гибридной силовой установки может принимать различные значения:

  • суммарная мощность участвующих в движении электромашин;

  • суммарная мощность двигателей внутреннего сгорания;

  • сумма мощностей всех ДВС и всех электромашин;

  • промежуточные варианты между указанными значениями в зависимости от заложенных изготовителем алгоритмов работы отдельных элементов системы.

Определение максимальной мощности гибридных транспортных средств простым суммированием мощностей всех ДВС и электромашин, входящих в их состав, по мнению Управления, является некорректным.

Для определения максимальной мощности гибридных силовых установок необходима специальная методика испытаний транспортного средства, которая позволит в стандартизованных условиях определять требуемый показатель с достаточной степенью точности, при этом суммирование мощностей электродвигателей и двигателя внутреннего сгорания для целей определения максимальной мощности гибридного транспортного средства считаем некорректным. В настоящее время такая методика отсутствует».

В стране счет — на десятки тысяч

Проблема суммирования мощностей двигателей, писала «Фонтанка», существует по всей стране с конца 2022 года. До этого момента при регистрации гибридов действительно учитывали только мощность ДВС. Видимо, рассуждая, что только он является источником мощности, а электродвигатель лишь обеспечивает его эффективную работу и экологичность при движении, например, в пробке.

Обострение совпало с уходом с рынка европейских брендов. Однако под расчет попали и автомобили наших закадычных восточных партнеров — китайские.

По состоянию на 1 июля этого года в России числится 90 тысяч электромобилей и подключаемых гибридов, такие данные приводит «Автостат». Из них 56,2% приходится на чистые «электрички», в числе которых российские Evolute i-PRO и «Москвич-3е», китайский Zeekr 001 и «недружественный» Nissan Leaf. Еще 43,8% приходится на долю гибридов, где «китайцев» еще больше — Lixiang, Voyah, Chery, ну и Toyota Prius и Chevrolet Volt, куда без них.

Владельцы гибридов с «увеличенной» мощностью со всей страны объединились в группу в телеграм-канале «Гибриды и ГИБДД», на сегодняшний день в ней порядка 5 тысяч участников.

Петербуржцам Якову и Денису при регистрации суммированием «нарастили» мощность GAC GS8 hybrid со 190 л. с. до 258 и 292 л. с., такому же GAC GS8 зафиксировали в СТС 272 л. с., у Toyota Prius Дарьи мощность выросла с 98 до 181 л. с., Виктор из Тихвина с удивлением обнаружил, что его Toyota Venza «раскочегарилась» до 258 л. с.

Какими методиками и нормативными актами пользуются при расчете мощности и постановке на учет автомобиля с ДВС и электроустановкой, в ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области на момент публикации «Фонтанке» не рассказали.

Добиться перерасчета мощности через суд в 2023 году сумел житель Красноярска, владелец Nissan Serena. Со второй попытки городской суд обязал МРЭО ГИБДД МУ МВД «Красноярское» внести изменения в регистрационные данные его автомобиля и указать 61,8 кВт (84 л. с.) вместо 100 кВт (136 л. с.).

Омичке весной этого года добиться перерасчета через суд не удалось: в СТС ее Toyota C-HR Hybrid так и осталась суммарная мощность ДВС и электроустановки, равная 125,1 кВт / 170,1 л. с. вместо 140 л. с.

Все всё знают

В Налоговом кодексе налоговая база по налогу на прибыль определена как мощность двигателя транспортного средства в лошадиных силах, и про суммирование мощностей ДВС и электроустановок там нет ни слова. Однако на необходимость их сложения указывает разъяснение Минфина РФ, выпущенное в марте 2023 года: при подсчете налога на автомобиль с комбинированной энергосистемой параллельного типа необходимо суммировать максимальную мощность, указанную в технической документации для 30-минутного периода, и мощность двигателя внутреннего сгорания. В случае если автомобиль оснащен комбинированной энергетической установкой последовательного типа, говорится в документе, мощность двигателя внутреннего сгорания, который не связан механически с трансмиссией и используется для генерации электроэнергии, при расчете налога не учитывается.

Более того, в Амурской области летом этого года налоговая объявила, что «собственникам гибридных транспортных средств, зарегистрированных после 01.02.2023, которым при регистрации в органах ГИБДД указана суммарная мощность двигателей, может быть предоставлена льгота по транспортному налогу за 2023 год». В зависимости от мощности автомобиля предусмотрены и «скидки»: от 100 и до 150 л. с. — 25%, от 150 до 200 л. с. — 60%, от 200 до 250 л. с. — 80% и 90% свыше 250 л. с.

Вряд ли стенания и петиции автовладельцев гибридов подействуют на регистрирующие и налоговые органы. Похоже, не переломят ситуацию разъяснения экспертов о сохранении и перераспределении энергии в гибридах. Ведь тогда придется переоформлять десятки тысяч СТС по всей стране. Наиболее вероятным исходом из патовой ситуации видится опыт Амурской области и введение налоговых льгот, и то, скорее всего, для владельцев автомобилей формально российской сборки. Ведь если в планах — развивать производство гибридных автомобилей в РФ, зарубежные конкуренты здесь точно не нужны.

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Гибриды Налоги Транспортный налог
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