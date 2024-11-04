Девочка бросилась под «Солярис» — почему водитель в упор не видел ее и не тормозил

Пешеход бежит по переходу Источник: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / Vk.com











Сегодня в «Группе разбора» говорим о наездах автомобилей на пешеходов — для глубокой осени это весьма актуальный вопрос. Дело в том, что в условиях сокращения светового дня, ухудшения видимости, пока не выпал снег, пешеходы становятся менее заметны, и по статистике, число сбитых людей в этот период увеличивается. Вот один из эпизодов — под машину попала маленькая девочка.

Обычная городская улица, две полосы движения в каждую сторону, нерегулируемый пешеходный переход с соответствующими знаками. Утренние сумерки, еще работают фонари освещения, видимость явно хуже, чем днем. Вот по переходу бежит девочка, сливаясь с дорогой, окружающей обстановкой. В правой полосе движется белый седан Hyundai Solaris, ребенок буквально подныривает под его капот, происходит ДТП — смотрите видео.

Источник: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / Vk.com

Можно увидеть, что стоп-сигналы у автомобиля вспыхивают, уже когда он наехал на зебру, то есть водитель не замечал ребенка до самого последнего момента. Пользователи Сети предположили, что девочка пока бежала, всё время была скрыта за левой стойкой лобового стекла «Соляриса» (эффект угловой скорости). Плюс сумеречные условия видимости, плюс свет фар встречного автобуса. Из-за всего этого водитель просто мог не видеть помеху.

— На 100% очевидна вина водителя. В любом ДТП рассматриваются причины, которые привели к аварии, данный наезд на девочку произошел из-за невнимательности водителя. Из-за того, что он нарушил правила, не уступил дорогу пешеходу, соответственно, его будут привлекать либо к административной, либо к уголовной ответственности, — отмечает координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов.

— Перед пешеходным переходом мы, водители, в принципе должны снижать скорость, для того нам и рисуют дорожные знаки с разметкой. Другой разговор, что водители этого не делают. Конечно, ребенок перебегал проезжую часть, что категорически запрещено. Но ребенок есть ребенок, его не заставишь, только в мозг ему вложить. А если он видел, что родители перебегали, он будет тоже перебегать. Еще у нас в ПДД сказано, что пешеходы должны носить что-то светоотражающее на своей одежде, но, к сожалению, это обязательство только лишь за пределами города. Действительно, ребенок, он маленький и в темной одежде, в сумерках его очень плохо видно, совсем не видно, — говорит руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.

Да, в правилах есть описание, как надо переходить по зебре: не бежать, убедиться, что водитель вас видит. Но что возьмешь с несовершеннолетнего, тут, скорее, вопрос к его родителям.

Пункт 4.5 ПДД. На пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.

Многие опытные водители, осознавая, что на любом переходе может неожиданно оказаться бегущий ребенок или летящий велосипедист/самокатчик, заранее снижают скорость и, как говорится, держат ногу наготове на тормозе. Ну и остро стоит вопрос образования детей, разъяснения им опасностей на дороге — надо, как считают эксперты, буквально «вдалбливать в голову», как не попасть под машину.

— Вообще, в целом нужно рассказывать детям о ПДД, то что мы видим в ролике — это недостаток образования. У нас в школе не рассказывают о правилах поведения на дороге. Иногда инспекторы ГИБДД ходят в школы, рассказывают какие-то аспекты ПДД, но на самом деле нужен какой-то нормальный современный курс обучения. Прямо объяснять детям, как вести себя на дороге, почему так, а не по-другому. Почему нельзя бегать на зебре, почему на зебре надо быть внимательным. У нас детей в школе учат вообще всему, чему угодно, но до сих пор в программу не введены такие реально жизненно важные уроки, — заключает Петр Шкуматов.