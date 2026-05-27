Голубоглазые, красивые, умные. Большая история о том, как якутских лаек полюбили во всём мире

Цвет глаз у лаек завораживает

Якутские лайки — уникальные аборигенные собаки, которые считаются одновременно молодой и древней породой. Официально их признали на международном уровне в 2019 году. Несмотря на это, эти невероятно милые голубоглазые пушистики с треугольными ушами завоевали сердца людей по всему миру. Питомники появились даже во Франции и жаркой Бразилии. Наша коллега из 14.RU поговорила с руководителями трех питомников и убедились, что якутские лайки — четвероногие повелители людских сердец.

Якутская лайка — крепкая собака с широкой грудной клеткой, завернутым хвостом, широким лбом и стоячими ушками. Средний рост кобелей — 55 сантиметров. У лаек уникальная шерсть с плотным подшерстком, поэтому они легко переносят самые крепкие морозы. Обычно окрас белый с черными пятнами, черный с рыжими или коричневыми пятнами. Считаются долгожителями, некоторые доживают до 17 лет. Исторически использовались как ездовые собаки.

Лучшая собака для человека

Я встретилась с Леной Сидоровой, руководителем первого питомника якутских лаек «Арктик тревел», который находится на базе этнографического комплекса «Чочур Муран» в Якутске. Сейчас там живет почти 40 собак, а несколько дней назад родились щенята.

— Главный энтузиаст породы — это Владимир Дьячков, который собрал буквально последних собак в селах Походск и Русское Устье. Он вышел на пенсию в 90-х годах, начал ловить и коптить рыбу, но на Севере ее возить было не на чем. Тогда он решил восстановить поголовье лаек и поставить их в упряжку. Сам Владимир жил в селе Русское Устье, где все перевозки осуществлялись на собаках. И так он начал искать лаек, а позже разводить. В 1998 году Владимир отправил первых щенков в Якутск. Помню, он подарил очень красивого кобеля Митяя зампреду правительства Семену Назарову. Далее щенков увидел известный путешественник Герман Арбугаев, который и привез первую упряжку вместе с Владимиром Дьячковым, — говорит Лена.

Когда Арбугаев впервые увидел щенят, он в восторге позвонил Лене и пригласил посмотреть на них, но пушистые комочки тогда не произвели впечатления на кинолога.

— Я хорошо помню, как я посмотрела на этих щенков и подумала: «Ну пушистые, с голубыми глазами, хорошенькие». На меня они вообще впечатления не произвели. Полюбила я их позже, когда привезли уже 11 взрослых собак из упряжки. Тогда у меня были ротвейлеры, а это достаточно суровая порода, и когда я пообщалась со взрослыми лайками, то увидела, какие они радостные. Они нас встретили так, будто всю жизнь ждали, — вспоминает Лена.

Кинолог признаёт, что это уникальные собаки, ориентированные на жизнь с людьми. Якутские лайки отличаются от других ездовых пород — самоедов, маламутов и прочих, — потому что они умеют полностью подстраиваться под своего человека.

— Что ты хочешь делать, то они и будут делать. Хочешь, чтобы они охраняли? Будут охранять, хотя это им несвойственно. Хочешь, чтобы занимались охотой или плавали, они будут это делать, если ты им предложишь. У лаек высокий интеллект, они активные, но при этом не создают проблем. Например, они практически не убегают. За всю нашу историю у нас было два или три побега, и то собаки потом вернулись, — говорит Лена.

Также эти четвероногие отличаются крепким здоровьем, хронических заболеваний у них нет, но им крайне важно проходить вакцинацию в раннем возрасте. Детские собачьи инфекции, такие как чумка и энтерит, могут подкосить весь помет и привести к летальному исходу.

Почему у многих якутских лаек голубые глаза, всё еще доподлинно неизвестно. Ген, который дает такой цвет, еще не выявлен. В «Арктик тревел» разводят в основном голубоглазых.

Традиционно породистые собаки делятся на классы:

шоу-класс — собаки с идеальными параметрами, выступающие на выставках;

пет-класс — собаки с небольшими внешними дефектами и больше для души;

брид-класс — среднее значение.

Главными дефектами у «якутов» считаются крипторхизм (отсутствие яичек у кобелей. — Прим. ред.) и перекус — когда зубы на нижней челюсти выступают вперед, как у мопсов.

— Собаки бывают очень разные: красивые и не очень, крупные и не очень. Порода меняется со временем: раньше они были меньше, а сейчас стали крупнее, ноги удлинились, и стал сильно развит половой деморфизм, то есть сразу видно, кто сука, а кто кобель, — говорит Лена.

Рост собак обусловлен хорошим питанием: щенки едят сухой корм, а чуть позже переходят на мясо и рыбу. Потомство появляется по-разному, матери рожают практически без проблем. Главное, чтобы собака родила в тепле и обошлось без кровотечений. Случаев кесарева сечения было всего два.

— В этом плане у них всё хорошо, вязка тоже происходит стабильно, мы просто сажаем в вольер тех, кого планируем повязать, а когда живот вырастает, мы собак рассаживаем, — говорит Лена.

Собаки живут на территории «Чочур Мурана» в просторных вольерах, чаще всего попарно и с учетом особенностей характера. Когда на улице выпадает снег, то они с удовольствием катают гостей комплекса на упряжке, сами собаки балдеют от такого времяпрепровождения и охотно общаются с людьми.

— У нас живет Роза, она, например, ненавидит именно кобелей, грызет их страшно, поэтому с ними не живет. А Холбоо не любит жить одна, ей всегда нужна компания. Если никого нет, она может сесть и долго утробно выть. У каждой собаки свой характер, кобели, бывает, дерутся между собой, но в целом ладят, особенно если они бегают в одной упряжке, — говорит Лена.

Собак ставят в упряжку в 9 месяцев, в самом начале стоят «передовики» — самые умные особи. После них идут те, кто очень любит бегать, а сзади — самые сильные. Часто про них могут по-доброму шутить: «Сила есть, ума не надо». «Задние» собаки не могут бежать спереди, они путаются, но тянут вес отлично.

— Потенциал щенков из помета видно не сразу, но обычно самые крикливые оказываются любителями побегать. А бывает и так, что потенциал раскрывается спустя несколько лет, наш лучший передовик до трех лет не бегал: его ставили в упряжку, а он просто там валялся. Его возили как мешок, собаки сами нервничали и кусали. А потом он взял и побежал, и бегал до самой смерти, до 12 лет, — вспоминает Лена.

У собак между собой выстраивается иерархия: сначала щенков воспитывает мать, потом люди. При этом в питомнике нет кастрированных кобелей. Из-за этой процедуры они становятся ленивыми, быстро набирают вес и словно теряют вкус к жизни.

— Лучше пусть дерутся, но бегают и получают удовольствие. Мы шесть или семь собак всего кастрировали, но они всё равно периодически дрались, при этом были ленивыми. Толку от кастрации не было, — говорит кинолог.

Желающих купить сладких комочков множество. Перед продажей заводчики общаются с будущими хозяевами и могут отказать им. Например, «ред-флаг» покупателей — это большое количество собак разных пород. Отдают предпочтение тем, у кого есть частный дом и нет маленьких детей, потому что собаки крупные и могут нечаянно сшибить ребенка. При этом некоторых возрастных собак отдают бесплатно в хорошие руки, чтобы лайка дожила свои дни в тепле и семье.

Якутских лаек любят по всему миру, порода разошлась почти по всем странам мира. Но больше всех их любят французы, скандинавы, итальянцы и бразильцы.

— Лидер по якутским лайкам всё-таки Франция. Однажды я ехала из Женевы через Францию на машине, остановились поесть в маленьком курортном городке и тут вижу — проходит якутская лайка с хозяином, через какое-то время еще одна, а когда прошла третья, я уже не выдержала и спросила у хозяина: «Это у вас якутская лайка?» — улыбается Лена.

Шерсть у лаек может подстраиваться под климат. Если в стране длинный световой день, то шерсть растет реже, чтобы собаке не было жарко. На это влияет и генетика.

Лена Сидорова с детства интересовалась собаками, первые питомцы появились с шести лет. Были разные породы: лайка, немецкая овчарка, помесь болонки с терьером и ротвейлеры. Но, по словам кинолога, ротвейлеры отнимают много времени и сил, поэтому, когда их не стало, она завела себе ши-тцу, у них характер такой же, как и у якутских лаек.

— Хочется собак, за которыми не надо следить, чтобы она не напала на другую собаку или, еще хуже, на человека. Хочется спокойствия, душевного равновесия и просто наслаждаться. С ротвейлерами нужно иметь глаза со всех сторон, а если кобель, то контролировать нужно постоянно: у них очень сильное желание охранять хозяина, и, несмотря на воспитание, инстинкт может включиться в любой момент, — поделилась Лена.

Из Бразилии с любовью

Один из питомников якутских лаек работает на юге Бразилии, он называется Laika Royal Kennel. Им занимается Даниэли Даниэлески, которая живет в городе Нову-Амбургу, штат Риу-Гранди-ду-Сул. Она рассказала, что впервые увидела собак в 2015 году.

— Я познакомилась с якутскими лайками благодаря заводчице Алессандре Комин, которая привезла эту породу в Латинскую Америку. С самой первой встречи меня очаровала красота этих собак и их особенная, неповторимая сущность. Сейчас у меня пять собак, первая родилась в Бразилии, пара приехала из Якутии, а еще одна — из Франции, — говорит Даниэли.

Она отмечает, что якутские лайки нежные, деликатные и невероятно ласковые, у каждой из них своя душа, они любят прогулки, ласку, общаться друг с другом, играть и грызть лакомства.

— На юге Бразилии температура может колебаться от нуля градусов до +30. Мы изучали породу и знаем, что шерсть у лайки имеет плотный подшерсток, который работает как естественная терморегуляция. Это работает не только в холод, но и в жару. Мы также узнали, что летом в Якутии также бывает достаточно жарко. В любом случае мы всегда стараемся обеспечить им максимальный комфорт — и зимой, и летом они спят дома в помещении с кондиционером. Наш питомник небольшой и семейный, поэтому собаки постоянно живут рядом с нами, в атмосфере любви, заботы и внимания, — говорит заводчица.

Даниэли также отмечает, что всегда любила животных и никто ее этому не учил. Она любит собак вне зависимости от внешности и породы. По словам заводчицы, в Бразилии иметь собаку стало модным и популярным.

— Собаки — это настоящий подарок природы человеку, они делают нашу жизнь легче, радостнее и наполненной любовью. Это безусловная любовь, — считает Даниэли.

Сандал и Барби прилетели в Бразилию в декабре 2025 года, они уже освоились и покорили сердца всех окружающих. Привезти их было сложно: сначала Даниэли прошла строгий отбор владельца питомника «Харысхал» Владимира Находкина. Он лично прилетел в Бразилию и привез собак.

Из юристов в заводчики

Владимиру Находкину 29 лет, по образованию юрист и магистр лингвистики. До того как профессионально заняться разведением, Владимир увлекался кинологией на любительском уровне: занимался воспитанием и социализацией своей первой собаки, ходил на курсы послушания.

— С 2018 года я вплотную занялся якутскими лайками, а в 2019-м официально зарегистрировал свой питомник в системе Российской кинологической федерации под названием «Харысхал». Моей главной целью было показать миру, насколько это прекрасная и уникальная порода. Для меня это идеальные компаньоны. Первой моей собакой был американский стаффордширский терьер — порода сложная, требующая огромных сил и совершенно не приспособленная к нашим суровым северным условиям. Якутская лайка — это осознанный выбор. В них есть настоящая северная стать. Я называю их характер нордическим: они спокойны, уравновешенны и дают потрясающее чувство близости. Это собака не для глупых людей, а для взрослых и осознанных личностей, способных оценить их интеллект, — поделился Владимир.

По его признанию, питомник — это не бизнес, а дорогостоящее хобби, ведь содержание породистых собак несет за собой огромные траты на качественное питание, ветеринарию и уход.

— У меня точно не тот случай, когда собаки являются источником дохода. У меня не «собачья ферма», где животные сидят в вольерах и не видят социум. Мои собаки — это полноценные члены семьи. Сейчас у меня живут три лайки, в основном «пенсионного» возраста. Каждой из них нужно внимание и забота. В племенной работе я в основном сотрудничаю с единомышленниками, которые разделяют мои взгляды и готовы работать со мной в одном направлении, — говорит заводчик.

Щенки в «Харысхал» рождаются редко, но малыши разъехались по всему миру. Самыми дальними странами оказались Латинская и Северная Америка. В поездках их сопровождают специализированные курьеры, которые профессионально следят за их состоянием в пути, потому что любой перелет — это стресс. Подготовка к нему начинается задолго до аэропорта.

— Я приучаю щенков к машине и спокойному нахождению в пластиковом боксе еще дома, чтобы это место стало для них привычным «домиком». Перед вылетом я лично проверяю целостность бокса, дополнительно укрепляю дверцу хомутами (стяжками) и обязательно кладу внутрь подстилку. За всё время проблем или дискомфорта у собак при перелетах не возникало, — сказал Владимир.

Заводчик признался, что его самой большой мечтой было завести четвероногого друга, и он считает, что мечта сбылась, а также стала делом жизни.

— Для меня это не просто работа в питомнике, это ежедневная ответственность и та особенная энергия, которую получаешь, когда смотришь в эти преданные глаза, — считает Находкин.

Сейчас в базе 7,6 тысячи якутских лаек, племенная книга породы началась в 1998 году всего с 11 собак.