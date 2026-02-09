Волк вышел к дому: стало известно, чем закончилась история с нападением зверя в Ярославской области

В Ярославской области застрелили волка, который загрыз собаку Источник: «Подслушано в Рыбинске» / Vk.com

Под Рыбинском Ярославской области застрелили волка, загрызшего собаку. Зверь напал на домашнего питомца ночью 25 января в деревне Коняево под Арефино. После этого местные жители забили тревогу в соцсетях. На место выехал егерь. 9 февраля стало известно, что волка убили.

По данным регионального Министерства лесного хозяйства и природопользования, зимой волки редко охотятся в одиночку. В наших краях их основная добыча — лоси и кабаны.

«Одинокому волку очень сложно, а часто и невозможно справиться со здоровым взрослым животным, которое весит в несколько раз больше него и способно дать отпор. Добытый волк, по всей видимости, был одиночкой и ослабшим, поэтому и заходил в населенный пункт за легкой добычей», — сообщили в министерстве.

Поимкой волка занималась бригада охотников под руководством сотрудников Рыбинского охотничьего хозяйства.

«Данная ситуация нетипична для нашего региона. Тем не менее рекомендуем содержать собак в вольерах», — добавили в Министерстве лесного хозяйства и природопользования Ярославской области.

Ранее в министерстве также сообщали, что за январь в регионе охотники добыли 8 волков.

В случае обнаружения волков жителей Ярославской области просят сообщать в экстренные службы по телефону 112.