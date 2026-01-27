Уже загрыз собаку: жители ярославской деревни переживают из-за волка рядом с их домами

В Рыбинском районе Ярославской области волк пришел в деревню и напал на сторожевую собаку. Инцидент случился ночью 25 января в деревне Коняево Арефинского сельского поселения.
Местные жители забили тревогу в соцсетях. На место выехал егерь.
«В наших деревнях появился волк. Он зашел на частную территорию и загрыз одну из сторожевых собак. Утром мы обратились к егерю, предоставили записи с видеокамер. Егерь посоветовал спрятать вторую собаку и сообщил, что в течение трех дней будут приняты меры», — подписали авторы поста в группе «Подслушано в Рыбинске».
Оказалось, что этого волка уже видели в Арефинском районе. Об этом сначала сообщил егерь, а после к обсуждению подключились и местные жители.
«До Нового года был замечен в деревне Погорелово», — прокомментировал ситуацию Анатолий Калинин.
Хозяева погибшей собаки поделились своими переживаниями. Четвероногий друг был очень близок семье. Теперь жители деревни переживают за других домашних питомцев.
«Собака была для нас очень дорога. Ее уже не вернуть… Боимся за вторую собаку», — дополнили авторы публикации.
На проблему отреагировали в региональном Министерстве природопользования и лесного хозяйства. Как рассказали в ведомстве, на волка организовали охоту.
«В Арефинском районе организованы специальные мероприятия по поиску и добыче волка, который напал на собаку в деревне Коняево. К работе привлечены не только егеря, но и опытные охотники, в том числе представители местных охотничьих коллективов», — сообщили в министерстве.
За январь, по информации от егерей, в регионе уже поймали восемь волков. В пресс-службе министерства рассказали, что при встрече с диким зверем нужно немедленно позвонить по номеру 112.
В случае обнаружения волка в непосредственной близости от населенного пункта или на его территории, необходимо сообщить информацию по единому телефону экстренных служб 112 или в единую дежурно-диспетчерскую службу города Ярославля 8 (4852) 40-40-40. — информация будет оперативно передана охотоинспектору и уполномоченному сотруднику полиции для принятия необходимых мер.
Нападение волков в городах и деревнях России — не редкость. Например, в Архангельской области в 2024 году зверь напал на человека. В 2023 году в северном регионе страны хищника сняли на видео на одной из центральных улиц Вельска, а затем после обращений жителей СНТ под Архангельском двух волков добыли охотники. В феврале волка встречали и жители Северодвинска: его несколько раз замечали в разных местах.