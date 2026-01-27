НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-9°C

Сейчас в Ярославле
Погода-9°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -13

2 м/c,

зап.

 751мм 92%
Подробнее
8 Пробки
USD 76,01
EUR 90,29
Пробка на трассе
ПСБ: главные события года
Изменения в ОМС
Нападение в магазине
«Сказочный» Ярославль
Что Бузова делает в Ярославле
Куда жаловаться на уборку снега
Увеличение платежек за коммунальные услуги
Животные Уже загрыз собаку: жители ярославской деревни переживают из-за волка рядом с их домами

Уже загрыз собаку: жители ярославской деревни переживают из-за волка рядом с их домами

Какие меры примут в Министерстве природопользования и лесного хозяйства

71
Нападение волка попало на камеры видеонаблюдения | Источник: «Подслушано в Рыбинске» / Vk.comНападение волка попало на камеры видеонаблюдения | Источник: «Подслушано в Рыбинске» / Vk.com

Нападение волка попало на камеры видеонаблюдения

Источник:

«Подслушано в Рыбинске» / Vk.com

В Рыбинском районе Ярославской области волк пришел в деревню и напал на сторожевую собаку. Инцидент случился ночью 25 января в деревне Коняево Арефинского сельского поселения.

Местные жители забили тревогу в соцсетях. На место выехал егерь.

«В наших деревнях появился волк. Он зашел на частную территорию и загрыз одну из сторожевых собак. Утром мы обратились к егерю, предоставили записи с видеокамер. Егерь посоветовал спрятать вторую собаку и сообщил, что в течение трех дней будут приняты меры», — подписали авторы поста в группе «Подслушано в Рыбинске».

Запоминайте, как вести себя при встрече с диким зверем | Источник: Филипп Сапегин / Городские медиаЗапоминайте, как вести себя при встрече с диким зверем | Источник: Филипп Сапегин / Городские медиа

Запоминайте, как вести себя при встрече с диким зверем

Источник:

Филипп Сапегин / Городские медиа

Оказалось, что этого волка уже видели в Арефинском районе. Об этом сначала сообщил егерь, а после к обсуждению подключились и местные жители.

«До Нового года был замечен в деревне Погорелово», — прокомментировал ситуацию Анатолий Калинин.

Хозяева поделились фото с нападения | Источник: «Подслушано в Рыбинске» / Vk.comХозяева поделились фото с нападения | Источник: «Подслушано в Рыбинске» / Vk.com
Некоторое время волк не решался подойти | Источник: «Подслушано в Рыбинске» / Vk.comНекоторое время волк не решался подойти | Источник: «Подслушано в Рыбинске» / Vk.com
Сторожевая собака сидела у дома на цепи | Источник: «Подслушано в Рыбинске» / Vk.comСторожевая собака сидела у дома на цепи | Источник: «Подслушано в Рыбинске» / Vk.com
+1
Волк заинтересовался домашним животным | Источник: «Подслушано в Рыбинске» / Vk.comВолк заинтересовался домашним животным | Источник: «Подслушано в Рыбинске» / Vk.com

Хозяева погибшей собаки поделились своими переживаниями. Четвероногий друг был очень близок семье. Теперь жители деревни переживают за других домашних питомцев.

«Собака была для нас очень дорога. Ее уже не вернуть… Боимся за вторую собаку», — дополнили авторы публикации.

На проблему отреагировали в региональном Министерстве природопользования и лесного хозяйства. Как рассказали в ведомстве, на волка организовали охоту.

«В Арефинском районе организованы специальные мероприятия по поиску и добыче волка, который напал на собаку в деревне Коняево. К работе привлечены не только егеря, но и опытные охотники, в том числе представители местных охотничьих коллективов», — сообщили в министерстве.

Что делать, если встретил волка | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаЧто делать, если встретил волка | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Что делать, если встретил волка

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

За январь, по информации от егерей, в регионе уже поймали восемь волков. В пресс-службе министерства рассказали, что при встрече с диким зверем нужно немедленно позвонить по номеру 112.

В случае обнаружения волка в непосредственной близости от населенного пункта или на его территории, необходимо сообщить информацию по единому телефону экстренных служб 112 или в единую дежурно-диспетчерскую службу города Ярославля 8 (4852) 40-40-40. — информация будет оперативно передана охотоинспектору и уполномоченному сотруднику полиции для принятия необходимых мер.

Нападение волков в городах и деревнях России — не редкость. Например, в Архангельской области в 2024 году зверь напал на человека. В 2023 году в северном регионе страны хищника сняли на видео на одной из центральных улиц Вельска, а затем после обращений жителей СНТ под Архангельском двух волков добыли охотники. В феврале волка встречали и жители Северодвинска: его несколько раз замечали в разных местах.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Волк Нападение Егерь
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Настолько грустно, что уже смешно»: во что превратился сериал «Ландыши» — мнение зрителей
Анна Колотова
Мнение
Танцы под «Матушка-земля» и никакого алкоголя. Как учитель из России побывала на шикарной индийской свадьбе на 500 гостей
Софья Золотухина
Мнение
«Я честно пыталась бунтовать»: как выжить в родительском чате, всё «сдать до пятницы» и не сорваться
Наталья Артякова
криминальный журналист
Мнение
Ярославна приготовила пельмени в аэрогриле: что из этого вышло
Ксения Ткаченко
Мнение
«Из всех стран Россия — самая дорогая». Пара не выдержала морозов и сбежала на Восток, взяв только рюкзаки
Виталий Костыгин
Рекомендуем