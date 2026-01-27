Уже загрыз собаку: жители ярославской деревни переживают из-за волка рядом с их домами

Нападение волка попало на камеры видеонаблюдения Источник: «Подслушано в Рыбинске» / Vk.com

В Рыбинском районе Ярославской области волк пришел в деревню и напал на сторожевую собаку. Инцидент случился ночью 25 января в деревне Коняево Арефинского сельского поселения.

Местные жители забили тревогу в соцсетях. На место выехал егерь.

«В наших деревнях появился волк. Он зашел на частную территорию и загрыз одну из сторожевых собак. Утром мы обратились к егерю, предоставили записи с видеокамер. Егерь посоветовал спрятать вторую собаку и сообщил, что в течение трех дней будут приняты меры», — подписали авторы поста в группе «Подслушано в Рыбинске».

Запоминайте, как вести себя при встрече с диким зверем Источник: Филипп Сапегин / Городские медиа

Оказалось, что этого волка уже видели в Арефинском районе. Об этом сначала сообщил егерь, а после к обсуждению подключились и местные жители.

«До Нового года был замечен в деревне Погорелово», — прокомментировал ситуацию Анатолий Калинин.

Хозяева погибшей собаки поделились своими переживаниями. Четвероногий друг был очень близок семье. Теперь жители деревни переживают за других домашних питомцев.

«Собака была для нас очень дорога. Ее уже не вернуть… Боимся за вторую собаку», — дополнили авторы публикации.

На проблему отреагировали в региональном Министерстве природопользования и лесного хозяйства. Как рассказали в ведомстве, на волка организовали охоту.

«В Арефинском районе организованы специальные мероприятия по поиску и добыче волка, который напал на собаку в деревне Коняево. К работе привлечены не только егеря, но и опытные охотники, в том числе представители местных охотничьих коллективов», — сообщили в министерстве.

Что делать, если встретил волка Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

За январь, по информации от егерей, в регионе уже поймали восемь волков. В пресс-службе министерства рассказали, что при встрече с диким зверем нужно немедленно позвонить по номеру 112.