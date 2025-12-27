НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Кинолог рассказала, как избавить собаку от страха салютов: лайфхаки от специалиста

Елена Михеева из Ярославля дала советы владельцам животных

Каждый год в новогодние праздники в Ярославле теряется множество собак. Животные убегают, пугаясь хлопков фейерверков, а потом не могут найти дорогу домой. Летом такую же реакцию у хвостатых вызывают раскаты грома.

Как приучить собаку не бояться громких звуков, порталу 76.RU рассказала кинолог из Ярославля Елена Михеева.

«Страх грома и фейерверков — инстинктивный. Если внезапно грянул гром или дети недалеко взорвали петарду, собака, конечно, испугается. Но как в дальнейшем к таким звукам будет относиться питомец, во многом зависит от реакции хозяина. Часто, особенно, если собака небольшая, хозяин хватает ее на руки и уносит подальше. Тем самым человек как бы подтверждает, что это страшно и нужно бояться. В следующий раз, когда собака вновь услышит раскат грома или звук петарды, она будет прыгать на ручки, дрожать от страха или в панике убегать», — объяснила Елена Михеева.

По словам специалиста, лучшее, что можно сделать, когда собака испугалась громкого звука, — это погладить питомца по грудке.

«Не по спине, а именно по грудке, потому что такие поглаживания успокаивают собаку. Когда мы гладим питомца по спине, он воспринимает это как одобрение его действий. И, если гладить собаку по холке или спине, когда она боится, для нее это может означать, что вы одобряете данное поведение», — пояснила кинолог.

После этого можно продолжить гулять. Собака, вероятно, какое-то время пострессует, но постепенно страх отступит и она успокоится.

«Кроме того, чтобы собака не убежала, нужно надевать на нее хорошо закрепленный поводок. Лучше, если это будет не рулетка, а именно поводок, так как при резком рывке рулетка может вылететь из руки, что еще больше испугает питомца. К тому же с поводком есть шанс, что какой-нибудь человек наступит на него и тем самым сможет остановить бегущую собаку. С рулеткой это сделать труднее», — добавила Елена.

Если собака дрожит от страха во время грозы или салютов даже дома, то в этом случае, чтобы отвлечь и успокоить ее, рекомендуется плотно закрыть все окна — так звуки с улицы станут менее слышны. При этом можно включить расслабляющую музыку или открыть воду, чтобы эти звуки перебили шум с улицы.

Ранее Елене Михеева рассказывала, как приучить собаку оставаться дома в одиночку, при этом не лаять и не портить вещи.

Комментарии
1
Гость
40 минут
Собакам в городе не место. Города для людей, а не для собак.
Читать все комментарии
Гость
