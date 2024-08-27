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Животные Завели собаку? Как не стать объектом ненависти соседей

Завели собаку? Как не стать объектом ненависти соседей

Советы от ярославского кинолога. Видео

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Кинолог рассказала, что делать, если собака хулиганит, оставаясь одна

Заведя собаку в городской квартире, некоторые сразу обретают врагов в лице соседей. Чаще всего причина в том, что, оставаясь дома один, пес начинает выть, скулить, лаять или шуметь, разнося от нечего делать ваше жилище. Ярославский кинолог с 20-летним стажем Елена Михеева рассказала, как справиться с такой проблемой.

Один из главных советов — приучать собаку оставаться в одиночестве уже буквально через 10–14 дней после того, как она у вас появилась. В это время заканчивается период адаптации и животное можно начать приучать к новым правилам. В начале можно оставлять питомца просто в соседней комнате или в кухне. Хотя бы на пять минут.

— Заходить можно только тогда, когда собака молчит. Потому что если вы зайдете в тот момент, когда пес лает, воет или скулит, то он поймет, что это работает и нужно всегда так делать, чтобы хозяин вернулся, — пояснила кинолог.

Отвлечь собаку от порчи имущества можно при помощи умных игрушек, которые нужно оставлять питомцу на время своего ухода, а также ограничительных заборчиков, не дающих животному свободно проникать во все уголки квартиры. Также помогут обычные полноценные прогулки по утрам — пес набегается, устанет и, когда вы уйдете на работу, вместо того чтобы растрачивать энергию на разрушение, просто ляжет спать.

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