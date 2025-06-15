Улыбнитесь, вас снимает скрытая камера: эти 10 фотографий животных точно поднимут настроение

Этот тюлень уже посмеялся, вы следующие Источник: Sebastian Hennigs / GDT Nature Photographer of the Year











Природа явно была в отличном настроении, когда создавала этих существ, иначе как объяснить их уморительные мордочки, нелепые повадки и совершенно человеческие выражения лиц? Фотографы конкурса GDT Nature Photographer of the Year десять лет снимают животных в самых разных уголках планеты, и иногда они встречают таких смешных созданий, что, скорее всего, и сами не могли сдержать улыбку.

«Любовь ко львам», Винфрид Вишневски

Винфрид известен своими снимками хищных кошек в дикой природе. Гепарды, леопарды, тигры — к каким только животным он не приблизился вплотную ради эффектного кадра. В этот раз в его объектив попала эта пара львов.

Источник: Winfried Wisniewski / GDT Nature Photographer of the Year











Сначала мы не увидели рой раздражающих мух и подумали, что это фотограф успел заснять ссорящуюся пару, но в то же время одно другому не мешает. Возможно, львица спокойно спала, когда ее самец вернулся после охоты и при этом ничего не принес ей вкусненького. Как от такого не зарычать?

«Наслаждаясь видами», Сара Бём

Согласитесь, эта белка-летяга идеально передала состояние, когда вечером садишься посмотреть всего одну серию, а когда отлипаешь от экрана и выглядываешь в окно, уже светло и поют птицы.

Источник: Sarah Boehm / GDT Nature Photographer of the Year











Белки-летяги спят днем и активны ночью. Этот малыш, вероятно, проснулся и не ожидал, что еще день и у него есть еще много времени, чтобы увидеть множество снов.

«Танец соперников», Герман Хирш

Источник: Hermann Hirsch / GDT Nature Photographer of the Year











Сколько бы ни виделись эти две лисы, судя по их мордочкам, сплетен у них накопилось немало. На фотографии только не хватает фона в виде караоке, стола с коктейлями и песен Агутина для настроения.

«Игрушка из морских водорослей», Селия Куяла

Мистер самые большие глазки подводного мира найден. Селия Куяла впервые увидела морского льва, когда ей было чуть больше года, и после этого это ее самые любимые морские обитатели. Ради них она выучилась на дайвера и начала регулярно устраивать заплывы с фотокамерой.

Источник: Celia Kujala / GDT Nature Photographer of the Year











— Детеныши калифорнийского морского льва резвятся у острова Коронадо в Мексике, — подписала фотографию автор.

«Есть кто в домике?», Йенс Куллман

Кошки — они и в Африке кошки, такие же любопытные и игривые. Пока мама занята, этот маленький львенок решил найти себе нового друга по играм, правда, черепаха совсем не рада такому раскладу, но, может, еще пару часов вместе, и они будут не разлей вода, словно герои мультика «Как львенок и черепаха пели песню» (0+).

Источник: Jens Cullmann / GDT Nature Photographer of the Year











— Любопытный молодой лев играет с черепахой в пустыне Калахари, Ботсвана, — описал снимок Йенс Куллман.

«Прибыли на утреннюю перекличку», Йенс Кехлер

Источник: Jens Kaehlert / GDT Nature Photographer of the Year











С такой бандой черных крачков столкнулся Йенс на восточном побережье Флориды. Судя по их острому клюву и серьезному взгляду, шутки с ними плохи.

«Семейный завтрак», Коринна Леонбахер

Сколько ни смотрим на фотографии птиц поганок, не устаем умиляться их укладу жизни. В воспитании маленьких птенцов участвуют сразу оба родителя, вместе они учат их плавать и прятаться от опасностей, но самое милое — кормление. Пока птенцы уютно сидят на спинке мамы или папы, второй родитель ищет маленькую рыбу или насекомых.

Источник: Corinna Leonbacher / GDT Nature Photographer of the Year











После создания этой фотографии Коринну Леонбахер назвали лучшим фотографом-натуралистом 2021 года.

«Любопытные взгляды», Ян Пеха

Как хорошо, что холодильник не может разговаривать, иначе он описал ночные вылазки за вкусняшками именно так.

Источник: Jan Piecha / GDT Nature Photographer of the Year











Интересный факт: если вам казалось, что панды и еноты чем-то похожи, даже, например, любовью к лазанью по деревьям или воровскими очками на глазах, то вам не кажется. На самом деле еноты — дальние родственники медведей, которых сейчас уже мало что роднит.

«Ресницы», Герман Херш

Как бы хорошо крольчонок себя ни вел, мы уверены, от такого пристального взгляда шерстка на ушках точно зашевелилась.

Источник: Hermann Hirsch / GDT Nature Photographer of the Year









