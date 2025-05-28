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Животные В Ярославской области змея заползла в пятиэтажку. Видео

В Ярославской области змея заползла в пятиэтажку. Видео

Местные жители рассказали, когда встретили незваного гостя

3 787
10 комментариев
В подъезд многоквартирного дома в Рыбинске заползла змея | Источник: Жесть Ярославль / TelegramВ подъезд многоквартирного дома в Рыбинске заползла змея | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

В подъезд многоквартирного дома в Рыбинске заползла змея

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

В Рыбинске Ярославской области в подъезде многоквартирного дома заметили змею. Местные жители рассказали, что увидели рептилию на ступеньках в пятиэтажке № 88 на улице Максима Горького днем 26 мая.

«Вот такие друзья наши меньшие обитают в подъездах домов в Мариевке», — говорится в посте группы «Подслушано в Рыбинске» во «Вконтакте».

Запись автор проиллюстрировал видео с места. На нем видно, что небольшая змея расположилась на ступеньке лестницы в подъезде. Биолог Елена Анашкина рассказывала, что отличить неядовитого ужа и ядовитую гадюку можно по окрасу. На голове ужа обычно присутствуют желтые или оранжевые пятна, прямо как у змеи на видео. Судя по внешнему виду, в подъезд заполз уж.

Змею заметили в подъезде дома

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Местные тоже обратили внимание на это отличие и принялись обсуждать незваного гостя в комментариях.

«Обыкновенный уж, безобидный совершенно, он и сам не рад, что зашел сюда», — написала Вера Ширкунова.

«Жарко ужику, он охладиться приполз», — написала Татьяна Мухина.

«Ужик от жары сбежал. А может, и упустил кто-то», — предположила Катерина Золотова.

«Я бы ему налил водички для интереса, если бы попил, потом бы вынес в траву, чего их бояться-то? Тем более, он какой-то еле живой», — написал Михаил Тарасов.

Корреспондент 76.RU связался с жительницей дома на улице Максима Горького, где заметили ужа. Она рассказала, что дальнейшая судьба змеи неизвестна.

«С ужиком не знаю, что было. Мы ушли и через час его уже не было. Или сам уполз, или унесли», — рассказала Анастасия Костюнина.

Ранее наши коллеги рассказывали, как жители многоэтажки несколько дней жили в ужасе, из-за сбежавшей змеи, которую завели соседи.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Змея Уж Подъезд Рыбинск
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Комментарии
10
Гость
21 час
Какая хорошая работа у Шибаевой, читать сплетни в других пабликах и пересказывать их здесь
Гость
21 час
Теперь он будет легендарным...
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