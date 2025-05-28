В Ярославской области змея заползла в пятиэтажку. Видео

В Рыбинске Ярославской области в подъезде многоквартирного дома заметили змею. Местные жители рассказали, что увидели рептилию на ступеньках в пятиэтажке № 88 на улице Максима Горького днем 26 мая.
«Вот такие друзья наши меньшие обитают в подъездах домов в Мариевке», — говорится в посте группы «Подслушано в Рыбинске» во «Вконтакте».
Запись автор проиллюстрировал видео с места. На нем видно, что небольшая змея расположилась на ступеньке лестницы в подъезде. Биолог Елена Анашкина рассказывала, что отличить неядовитого ужа и ядовитую гадюку можно по окрасу. На голове ужа обычно присутствуют желтые или оранжевые пятна, прямо как у змеи на видео. Судя по внешнему виду, в подъезд заполз уж.
Местные тоже обратили внимание на это отличие и принялись обсуждать незваного гостя в комментариях.
«Обыкновенный уж, безобидный совершенно, он и сам не рад, что зашел сюда», — написала Вера Ширкунова.
«Жарко ужику, он охладиться приполз», — написала Татьяна Мухина.
«Ужик от жары сбежал. А может, и упустил кто-то», — предположила Катерина Золотова.
«Я бы ему налил водички для интереса, если бы попил, потом бы вынес в траву, чего их бояться-то? Тем более, он какой-то еле живой», — написал Михаил Тарасов.
Корреспондент 76.RU связался с жительницей дома на улице Максима Горького, где заметили ужа. Она рассказала, что дальнейшая судьба змеи неизвестна.
«С ужиком не знаю, что было. Мы ушли и через час его уже не было. Или сам уполз, или унесли», — рассказала Анастасия Костюнина.
Ранее наши коллеги рассказывали, как жители многоэтажки несколько дней жили в ужасе, из-за сбежавшей змеи, которую завели соседи.