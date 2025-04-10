НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

4 м/c,

ю-з.

 744мм 64%
Подробнее
3 Пробки
USD 86,09
EUR 95,09
Сад в похолодание
Убили семью фермера
Загрязнение Волги
Погиб рабочий
Куда пропали лимоны
Выходные в мае
Хроника обмеления Волги
Последствия метели
Второй раунд плей-офф
Когда восстановится Волга
Животные В Ярославской области на год ввели карантин из-за болезни домашних животных

В Ярославской области на год ввели карантин из-за болезни домашних животных

Насколько это опасно для человека

962
8 комментариев
В Ярославской области объявили карантин для крупнорогатого скота | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области объявили карантин для крупнорогатого скота | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области объявили карантин для крупнорогатого скота

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

4 апреля по приказу Государственной ветеринарной службы Ярославской области в Пошехонском районе объявили карантин по лейкозу крупнорогатого скота. Он продлится до 2 апреля 2026 года.

«Определить неблагополучным пунктом территорию Колодинского сельского округа Пошехонского района Ярославской области включающую деревни Зубариха, Горка, Яковцево, Маслово, Савинское, Михеево, Климовское, Косьминское, территорию Юдинского сельского округа, включающую деревню Водогино», — сообщили в приказе.

Очаг лейкоза выявили на территории молочно-товарной фермы вблизи деревни Зубариха в Пошехонском районе.

Лейкоз у коров — хроническая инфекционная болезнь, при которой происходит поражение кроветворной системы и образование опухолей. Болезнь проходит в нескольких стадиях: бессимптомная, гематологическая и клиническая. При болезни у скота увеличиваются лимфоузлы, появляются опухоли, нарушаются половые циклы, появляются отеки в области шеи и других частях. Вирус в естественных условиях поражает только крупный рогатый скот, человеку он не передается.

В приказе также составили план ликвидации очага лейкоза и предотвращение его распространения. Было принято решение запретить вывоз восприимчивых животных на убой, совместное содержание, выгул и доение больного скота со здоровым.

«Запрещается сбор в общую емкость молока при доении больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных», — написано в документе.

На неблагополучной территории запретили проведение ярмарок, выставок и других мероприятий.

Ранее аналогичные меры вводили на год с июня 2023-го по июнь 2024-го на территории Любимского района.

ПО ТЕМЕ
Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
Скот Животные Карантин Лейкоз Ферма
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Гость
2 часа
Всех загоняют в голод и покупки СТРОГО в торговых сетях.
Гость
1 час
на фото типичная грустная измождённая корова стабильной и несменяемой
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
По уши в зерне. Как вымирает сельское хозяйство на плодородном юге и почему выдающийся урожай не спасает
Ирина Бабичева
Мнение
Придется продать квартиру. Рассказываем про подводные камни IT-ипотеки, которые убивают всю выгоду от низкой ставки
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Зачем пускать деньги на ветер?»: терапевт дала советы, как бюджетно и быстро лечить ОРВИ
Полина Фёдорова
Мнение
«Похоже на распродажу имущества перед эмиграцией». Журналист — о «синюшном настроении» автопрома
Артем Краснов
Мнение
Почем теперь беременные школьницы и что положено будущему отцу из 10-го «Б»
Денис Лебедев
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление