В Ярославской области на год ввели карантин из-за болезни домашних животных

В Ярославской области объявили карантин для крупнорогатого скота Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











4 апреля по приказу Государственной ветеринарной службы Ярославской области в Пошехонском районе объявили карантин по лейкозу крупнорогатого скота. Он продлится до 2 апреля 2026 года.

«Определить неблагополучным пунктом территорию Колодинского сельского округа Пошехонского района Ярославской области включающую деревни Зубариха, Горка, Яковцево, Маслово, Савинское, Михеево, Климовское, Косьминское, территорию Юдинского сельского округа, включающую деревню Водогино», — сообщили в приказе.

Очаг лейкоза выявили на территории молочно-товарной фермы вблизи деревни Зубариха в Пошехонском районе.

Лейкоз у коров — хроническая инфекционная болезнь, при которой происходит поражение кроветворной системы и образование опухолей. Болезнь проходит в нескольких стадиях: бессимптомная, гематологическая и клиническая. При болезни у скота увеличиваются лимфоузлы, появляются опухоли, нарушаются половые циклы, появляются отеки в области шеи и других частях. Вирус в естественных условиях поражает только крупный рогатый скот, человеку он не передается.

В приказе также составили план ликвидации очага лейкоза и предотвращение его распространения. Было принято решение запретить вывоз восприимчивых животных на убой, совместное содержание, выгул и доение больного скота со здоровым.

«Запрещается сбор в общую емкость молока при доении больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных», — написано в документе.

На неблагополучной территории запретили проведение ярмарок, выставок и других мероприятий.