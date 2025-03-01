Самые смешные и милые коты: 15 фото, на которых они так похожи на людей

Коты так долго путаются под ногами у человечества, что никто уже и не вспомнит, откуда они вообще появились. Возможно, это был самый милый захват в истории. Коты ловко потеснили аквариумных рыбок, отставили на задний план морских свинок да и у собак едва не отобрали звание «друг человека». Они так зомбировали людей своим мурчанием и тарахтением, что люди придумали в честь них праздник и назначили его на первый день весны. Не будем скрывать, мы тоже попали под кошачье влияние и решили создать фотогалерею смешных и обаятельных котов. Ее главные герои — лучшие модели конкурса Comedy Pet Photo. И они порой так похожи на людей.
Вот, например, Эйден Брукс застала своего кота Фокса Малдера, когда он только просыпался.
— Наш кот Фокс Малдер любит вытягиваться на спине, когда спит. Он любит спать где угодно, в том числе посреди комнаты на ковре или даже на деревянном полу, — рассказывает Эйден. Я люблю фотографировать его, потому что он такой милый и забавный. Я поймал его, когда он просыпался от дневного сна и зевал.
Прекрасно понимаем Фокса Малдера. Иногда мы тоже готовы спать где угодно. А как выспимся, готовы на новые приключения и можем залезть в головой в какую-нибудь авантюру, как герой фото Кеничи Моригана.
А это мы пытаемся разобраться в новых гаджетах. Когда только распаковали смартфон и пробуем понять, где здесь вообще всё.
Но безвыходных ситуаций не бывает, и мы цепляемся за любую возможность, чтобы выбраться из самого запутанного дела.
— Мы взяли эту кошку из приюта. Это просто дверь, ведущая в коридор. Иногда кошка подпрыгивает и держится так за дверь, как будто хочет выбраться наружу, — говорит автор фото Казутоши Оно.
Ну ладно, иногда мы забираемся слишком далеко, и найти выход становится действительно сложно.
— Мы ушли на целый день, а вернувшись домой, обнаружили, что наш котенок Джек застрял в изгороди, — объяснила снимок Фрейя Шарп.
Этот кот — вылитый Альберт Эйнштейн!
Бывает, мы не можем поступиться собственным мнением и, столкнувшись лбами с оппонентом, выглядим не лучшим образом.
А те, кто видит нас со стороны, не всегда понимают, что происходит.
Иногда мы бываем так увлечены процессом, что не обращаем внимания на происходящее вокруг. Хорошо, когда рядом есть напарник, который со всем поможет.
Ну а кто из нас не любит потанцевать, пока никто не видит?
Чего у нас не отнять — так это тайного желания подсмотреть за соседями. Хотя бы иногда.
А это нас застукали ночью у холодильника. Хотя мы обещали, что похудеем к лету. Но чем больше обещаешь, тем сложнее держать себя в руках.
Ну и посидеть в кресле у телевизора для многих — священная традиция.
Но главное, что мы еще способны на проявления любви. Пусть даже другой человек будет совсем не похож на нас.
Вы уже поздравили своего пушистого друга с Днем кота?