Самые смешные и милые коты: 15 фото, на которых они так похожи на людей

Это мы врываемся в весну, чтобы поздравить котов с профессиональным праздником Источник: Kazutoshi Ono with «Pop up» / Comedy Pet Photo











Коты так долго путаются под ногами у человечества, что никто уже и не вспомнит, откуда они вообще появились. Возможно, это был самый милый захват в истории. Коты ловко потеснили аквариумных рыбок, отставили на задний план морских свинок да и у собак едва не отобрали звание «друг человека». Они так зомбировали людей своим мурчанием и тарахтением, что люди придумали в честь них праздник и назначили его на первый день весны. Не будем скрывать, мы тоже попали под кошачье влияние и решили создать фотогалерею смешных и обаятельных котов. Ее главные герои — лучшие модели конкурса Comedy Pet Photo. И они порой так похожи на людей.

Вот, например, Эйден Брукс застала своего кота Фокса Малдера, когда он только просыпался.

Источник: Ayden Brooks / Comedy Pet Photo











— Наш кот Фокс Малдер любит вытягиваться на спине, когда спит. Он любит спать где угодно, в том числе посреди комнаты на ковре или даже на деревянном полу, — рассказывает Эйден. Я люблю фотографировать его, потому что он такой милый и забавный. Я поймал его, когда он просыпался от дневного сна и зевал.

Прекрасно понимаем Фокса Малдера. Иногда мы тоже готовы спать где угодно. А как выспимся, готовы на новые приключения и можем залезть в головой в какую-нибудь авантюру, как герой фото Кеничи Моригана.

Источник: Kenichi Morinaga / Comedy Pet Photo











А это мы пытаемся разобраться в новых гаджетах. Когда только распаковали смартфон и пробуем понять, где здесь вообще всё.

Источник: Kenichi Morinaga / Comedy Pet Photo











Но безвыходных ситуаций не бывает, и мы цепляемся за любую возможность, чтобы выбраться из самого запутанного дела.

— Мы взяли эту кошку из приюта. Это просто дверь, ведущая в коридор. Иногда кошка подпрыгивает и держится так за дверь, как будто хочет выбраться наружу, — говорит автор фото Казутоши Оно.

Источник: Kazutoshi Ono / Comedy Pet Photo











Ну ладно, иногда мы забираемся слишком далеко, и найти выход становится действительно сложно.

— Мы ушли на целый день, а вернувшись домой, обнаружили, что наш котенок Джек застрял в изгороди, — объяснила снимок Фрейя Шарп.

Источник: Freya Sharp / Comedy Pet Photo











Этот кот — вылитый Альберт Эйнштейн!

Источник: Masayoshi Yamamoto / Comedy Pet Photo











Бывает, мы не можем поступиться собственным мнением и, столкнувшись лбами с оппонентом, выглядим не лучшим образом.

Источник: Kenichi Morinaga / Comedy Pet Photo











А те, кто видит нас со стороны, не всегда понимают, что происходит.

Источник: Lucy Slater / Comedy Pet Photo











Иногда мы бываем так увлечены процессом, что не обращаем внимания на происходящее вокруг. Хорошо, когда рядом есть напарник, который со всем поможет.

Источник: Atsuyuki Ohshima / Comedy Pet Photo











Ну а кто из нас не любит потанцевать, пока никто не видит?

Источник: Ian McConnell / Comedy Pet Photo











Чего у нас не отнять — так это тайного желания подсмотреть за соседями. Хотя бы иногда.

Источник: Beth Noble / Comedy Pet Photo











А это нас застукали ночью у холодильника. Хотя мы обещали, что похудеем к лету. Но чем больше обещаешь, тем сложнее держать себя в руках.

Источник: Ian McConnell / Comedy Pet Photo











Ну и посидеть в кресле у телевизора для многих — священная традиция.

Источник: Julien Gloria / Comedy Pet Photo











Но главное, что мы еще способны на проявления любви. Пусть даже другой человек будет совсем не похож на нас.

Источник: Светлана Писарева / Comedy Pet Photo









