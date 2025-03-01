НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как 0

0 м/c,

штиль.

 758мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 88,26
EUR 91,57
Афиша на Масленицу
Когда вернут отопление
Как живут на окраине Брагина
Конкурс 76.RU
Где бесплатно заняться спортом
Тройное ДТП
Почему закрывали аэропорт
Обзор ларьков
Продают историческое здание
Прогноз погоды на март
Животные обзор Самые смешные и милые коты: 15 фото, на которых они так похожи на людей

Самые смешные и милые коты: 15 фото, на которых они так похожи на людей

В некоторых снимках вы точно узнаете себя

203
1 комментарий
Это мы врываемся в весну, чтобы поздравить котов с профессиональным праздником | Источник: Kazutoshi Ono with «Pop up» / Comedy Pet PhotoЭто мы врываемся в весну, чтобы поздравить котов с профессиональным праздником | Источник: Kazutoshi Ono with «Pop up» / Comedy Pet Photo

Это мы врываемся в весну, чтобы поздравить котов с профессиональным праздником

Источник:

Коты так долго путаются под ногами у человечества, что никто уже и не вспомнит, откуда они вообще появились. Возможно, это был самый милый захват в истории. Коты ловко потеснили аквариумных рыбок, отставили на задний план морских свинок да и у собак едва не отобрали звание «друг человека». Они так зомбировали людей своим мурчанием и тарахтением, что люди придумали в честь них праздник и назначили его на первый день весны. Не будем скрывать, мы тоже попали под кошачье влияние и решили создать фотогалерею смешных и обаятельных котов. Ее главные герои — лучшие модели конкурса Comedy Pet Photo. И они порой так похожи на людей.

Вот, например, Эйден Брукс застала своего кота Фокса Малдера, когда он только просыпался.

Источник: Ayden Brooks / Comedy Pet PhotoИсточник: Ayden Brooks / Comedy Pet Photo
Источник:

— Наш кот Фокс Малдер любит вытягиваться на спине, когда спит. Он любит спать где угодно, в том числе посреди комнаты на ковре или даже на деревянном полу, — рассказывает Эйден. Я люблю фотографировать его, потому что он такой милый и забавный. Я поймал его, когда он просыпался от дневного сна и зевал.

Прекрасно понимаем Фокса Малдера. Иногда мы тоже готовы спать где угодно. А как выспимся, готовы на новые приключения и можем залезть в головой в какую-нибудь авантюру, как герой фото Кеничи Моригана.

Источник: Kenichi Morinaga / Comedy Pet PhotoИсточник: Kenichi Morinaga / Comedy Pet Photo
Источник:

А это мы пытаемся разобраться в новых гаджетах. Когда только распаковали смартфон и пробуем понять, где здесь вообще всё.

Источник: Kenichi Morinaga / Comedy Pet PhotoИсточник: Kenichi Morinaga / Comedy Pet Photo
Источник:

Но безвыходных ситуаций не бывает, и мы цепляемся за любую возможность, чтобы выбраться из самого запутанного дела.

— Мы взяли эту кошку из приюта. Это просто дверь, ведущая в коридор. Иногда кошка подпрыгивает и держится так за дверь, как будто хочет выбраться наружу, — говорит автор фото Казутоши Оно.

Источник: Kazutoshi Ono / Comedy Pet PhotoИсточник: Kazutoshi Ono / Comedy Pet Photo
Источник:

Ну ладно, иногда мы забираемся слишком далеко, и найти выход становится действительно сложно.

— Мы ушли на целый день, а вернувшись домой, обнаружили, что наш котенок Джек застрял в изгороди, — объяснила снимок Фрейя Шарп.

Источник: Freya Sharp / Comedy Pet PhotoИсточник: Freya Sharp / Comedy Pet Photo
Источник:

Этот кот — вылитый Альберт Эйнштейн!

Источник: Masayoshi Yamamoto / Comedy Pet PhotoИсточник: Masayoshi Yamamoto / Comedy Pet Photo
Источник:

Бывает, мы не можем поступиться собственным мнением и, столкнувшись лбами с оппонентом, выглядим не лучшим образом.

Источник: Kenichi Morinaga / Comedy Pet PhotoИсточник: Kenichi Morinaga / Comedy Pet Photo
Источник:

А те, кто видит нас со стороны, не всегда понимают, что происходит.

Источник: Lucy Slater / Comedy Pet PhotoИсточник: Lucy Slater / Comedy Pet Photo
Источник:

Иногда мы бываем так увлечены процессом, что не обращаем внимания на происходящее вокруг. Хорошо, когда рядом есть напарник, который со всем поможет.

Источник: Atsuyuki Ohshima / Comedy Pet PhotoИсточник: Atsuyuki Ohshima / Comedy Pet Photo
Источник:

Ну а кто из нас не любит потанцевать, пока никто не видит?

Источник: Ian McConnell / Comedy Pet PhotoИсточник: Ian McConnell / Comedy Pet Photo
Источник:

Чего у нас не отнять — так это тайного желания подсмотреть за соседями. Хотя бы иногда.

Источник: Beth Noble / Comedy Pet PhotoИсточник: Beth Noble / Comedy Pet Photo
Источник:

А это нас застукали ночью у холодильника. Хотя мы обещали, что похудеем к лету. Но чем больше обещаешь, тем сложнее держать себя в руках.

Источник: Ian McConnell / Comedy Pet PhotoИсточник: Ian McConnell / Comedy Pet Photo
Источник:

Ну и посидеть в кресле у телевизора для многих — священная традиция.

Источник: Julien Gloria / Comedy Pet PhotoИсточник: Julien Gloria / Comedy Pet Photo
Источник:

Но главное, что мы еще способны на проявления любви. Пусть даже другой человек будет совсем не похож на нас.

Источник: Светлана Писарева / Comedy Pet PhotoИсточник: Светлана Писарева / Comedy Pet Photo
Источник:

Вы уже поздравили своего пушистого друга с Днем кота?

Конечно!
Да вот еще, я людей-то не всегда поздравляю
У меня нет ни кота, ни кошки
Не люблю котов
У меня аллергия на кошачью шерсть
Содержать животных сегодня — слишком дорого
Как раз сегодня обзавелись кошкой
ПО ТЕМЕ
Фото Кошки Юмор Животные Фотографии Улыбка Весна Март День кошек в России
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
49 минут
Сегодня всемирный день кошек 😻
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Чтобы быть счастливым, денег должно просто хватать»: как живет менеджер, который зарабатывает из дома 150 тысяч
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Одной курицы хватает на два месяца»: как живет одинокая россиянка с тремя работами и 10-летней дочерью
Ксения
Мнение
«Не уходили, хлопнув дверью»: эксперт — о том, вернется ли Apple в Россию на фоне переговоров Москвы и Вашингтона
Анна Мартыновская
Мнение
Пушкин глазами Гончаровой. Стоит ли смотреть сериал «Натали и Александр» об отношениях поэта и его жены — рецензия
Кирилл Титов
Мнение
«Сокрушаться о росте цены — как вспоминать мороженое за 16 копеек»: сколько будет стоить новый iPhone 16e в России
Анна Мартыновская
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление