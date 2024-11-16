«Мы подходим друг другу»: трогательные истории ярославских собачников и их питомцев

Истории ярославцев и их собак Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Признавайтесь, вы не можете сдержать улыбку, когда видите милого песика? Мы тоже, поэтому наш фотограф вновь собрал для вас истории собачников из Ярославля.

Как пушистики попали к своим хозяевам? Как между ними зарождалась чистая искренняя любовь? Рассказываем в этом материале.

Самурай Энзо

Татьяна и Энзо подходят друг другу Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Этого пушистика зовут Энзо Феррари, сокращенно — Энзо, а дома — Тузик. За красавчиком ездили в Москву, чтобы порадовать детей.

— На год Собаки решили сделать символичный подарок детям — собаку. Брали еще щенком, и тогда это было дорого. Это сиба-ину, — рассказала хозяйка Татьяна. — Он с нами живет семь лет. Очень добрый пес.

Наверное, у каждой собаки есть свои забавные привычки. Энзо не стал исключением.

— Он любит воровать варежки. А потом кидать их в снег и ворочаться на них спиной, — рассказала Татьяна. — Еще мы называем его — самурай, потому что любит игриво подраться с другими собаками.

К дому он привык легко и подружился не только с Татьяной, но и с остальным семейством.

— Детей по утрам будит. Облизывает всё лицо, — сказала хозяйка. — У нас еще два кота есть, которые чуть ли не больше него, так и с ними он тоже контакт наладил. Кстати, один из его дней рождения мы отмечали в «Волжской жемчужине», — вспомнила Татьяна. — Торт ему заказали, фотограф был, все по-серьезному.

Спокойный Боня

У Бони красивый свитер Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

К Дмитрию этот славный бультерьер попал случайно. Приехала дочь и попросила некоторое время пожить с ним.

— Хотели на месяц оставить мне, а в итоге уже второй год живет со мной, — рассказал Дмитрий. — Покупали Боню для детей, когда они еще маленькими были. Играли и прыгали вокруг него, а когда выросли, видимо, интересы немного другие стали. Сейчас ему 7 лет. Мне нравится с ним, хороший парень, добрый, хотя с виду грозный такой.

Прогулка считается важным событием у Бони. Дмитрий ему в этом не отказывает.

— Любимое занятие у него — это прогулка. Очень любит гулять, — рассказал Дмитрий. — Часто ходим с ним по набережной и в округе.

— Добрая собака, и я ее очень ценю. С возрастом на первое место выходит слово «доброта», — сказал Дмитрий.

Сообразительная Ася

Порода Аси — русский спаниель Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Когда у Юрия появилось желание завести мохнатого друга, он листал сайты с объявлениями.

— Увидели объявление, приехали посмотреть. Она осталась последней из девяти щенков. Видимо, именно мы должны были забрать ее, — поделился Юрий. — Сразу было видно, что мы подходим друг другу. Я, когда посадил ее в переноску, сунул палец через сетку, и она его прикусила. И весь путь до дома держала палец во рту.

Ася, так зовут собаку, — русский спаниель и ей всего лишь год. Но она уже показывает свою сообразительность.

— Умнейшая собака. Это уж точно говорю. Когда только забрали, такая вертушка была, а последний месяц остепенилась. Может, начала понимать всё, — рассказал Юрий. — Идем гулять — и она сразу просит взять ее с собой. Я говорю: «Дома», уходит на подстилку и сидит. Она еще с котом навела контакты. Год они привыкали друг к другу, а сейчас уже спокойно контактируют.

Миниатюрный Честер

Честер стал любимцем не только дома, но и во дворе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Раньше Ирина даже не могла представить, что в ее квартире появится собака. Ярославна любит четверолапых, но была против, так как было страшно брать такую ответственность. Все изменилось два с половиной года назад.

— У меня была в детстве собака, и я понимаю, какая это ответственность. Собаки — те же самые дети, которые никогда не вырастут и не станут самостоятельными, — сказала Ирина. — Это маленький ребенок на всю свою жизнь. И он только твой, и ответственность только на тебе.

Хотела собаку больше всего дочь. С трех лет постоянные истерики, что ей нужен песик. В итоге маленькое чудо появилось в квартире Ирины, когда дочери исполнилось десять лет. Триггером для покупки стал момент, когда друзья попросили последить за своим йорком на выходных. За эти несколько дней Ирина поняла, что все не так страшно и иметь дома маленького друга только в радость.

— Мы возвращались от друзей, которые нам отдавали собаку, и дочь в машине устроила истерику. Мы с мужем говорим: «Вселенная все знает, она тебя слышит», — рассказала Ирина. — А на самом деле мы уже купили собаку, просто нужно по обстоятельствам оставить ее на неделю у заводчицы. На следующий день дочь пришла домой, а там это чудо чудное ждет ее.

Собаку назвали Честер. Он йоркширский терьер-мини, и хозяйка называет его «чудо-пес». Малыш сразу стал любимцем двора. Любой проходящий мимо не может сдержать улыбку от его милого вида.

— Мы когда его купили, он весил 700 грамм. Смотрел на меня глазами, как из мультика, — рассказала Ирина. — Он сразу прижился у нас. Кстати, у него есть любимая игрушка — пакет. Когда домой приходишь с покупками, он сразу просит все оттуда достать, свернуть в узелок и отдать ему.

Старенькая Буся

Буся и Наталья не спеша гуляют по двору Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Наталья живет в Брагине со своей чихуахуа Бусей. Маленькой собаке в этому году 15 лет.

— Дочка взяла себе, но времени мало — работы много, поэтому Буся со мной живет, — рассказала Наталья. — Мне с ней хорошо, люблю Бусю.

Неспешные прогулки стали единственным развлечением у Буси.

— Мы выходим гулять с ней три раза в день, — сказала Наталья. — Игрушек нет, старенькая уже. А дома просто спит много. В квартире еще кошка есть, тоже дочь принесла, так они подружились. Только вот кошка играть пытается с Бусей, а она уже не может и не хочет.