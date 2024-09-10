Помещался на ладошку, а вымахал в зверя: хозяйка экзотического кота показала его умилительные фото

Симба с младенчества был воспитан людьми Источник: Анастасия Логинова











У жительницы Ярославля Анастасии Логиновой дома обитает необычный питомец — сервал Симба. Женщина купила малыша у московской заводчицы, когда тот еще был котенком. Официально он относится к саванне F1. В крови его прапрабабушки была кровь бенгальской кошки.

Анастасия поделилась умилительными фотографиями, где видно, как рос Симба. Делимся ими с вами!

Симба был таким маленьким, что помещался на ладони Источник: Анастасия Логинова











Хозяйка Симбы рассказала, что котенка важно кормить с рук, чтобы он привыкал к людям Источник: Анастасия Логинова

Экзотического кота необходимо выгуливать на природе. Симба, например, обожает лазать по деревьям Источник: Анастасия Логинова

Любимец семьи спокойно засыпает на кровати Источник: Анастасия Логинова

У Симбы в детстве даже была своя соска Источник: Анастасия Логинова

На этом фото Симба уже подросток Источник: Анастасия Логинова

Сервал — своевольное животное, но при этом хозяйку слушается безоговорочно Источник: Анастасия Логинова

Симбе нужно уделять много времени. Также важно вести себя так, чтобы не обидеть его, поскольку кот может затаить злобу Источник: Анастасия Логинова

Симба прекрасно уживается с обычным котом Источник: Анастасия Логинова

А еще он обожает воду Источник: Анастасия Логинова

Игрушки у Симбы соответствуют его размерам Источник: Анастасия Логинова

Ну и как же уснуть без объятий хозяйки! Источник: Анастасия Логинова