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Животные фоторепортаж Помещался на ладошку, а вымахал в зверя: хозяйка экзотического кота показала его умилительные фото

Помещался на ладошку, а вымахал в зверя: хозяйка экзотического кота показала его умилительные фото

Жительница Ярославля воспитывает необычного питомца

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Симба с младенчества был воспитан людьми

У жительницы Ярославля Анастасии Логиновой дома обитает необычный питомец — сервал Симба. Женщина купила малыша у московской заводчицы, когда тот еще был котенком. Официально он относится к саванне F1. В крови его прапрабабушки была кровь бенгальской кошки.

Анастасия поделилась умилительными фотографиями, где видно, как рос Симба. Делимся ими с вами!

Симба был таким маленьким, что помещался на ладони

Хозяйка Симбы рассказала, что котенка важно кормить с рук, чтобы он привыкал к людям

Экзотического кота необходимо выгуливать на природе. Симба, например, обожает лазать по деревьям

Любимец семьи спокойно засыпает на кровати

У Симбы в детстве даже была своя соска

На этом фото Симба уже подросток

Сервал — своевольное животное, но при этом хозяйку слушается безоговорочно

Симбе нужно уделять много времени. Также важно вести себя так, чтобы не обидеть его, поскольку кот может затаить злобу

Симба прекрасно уживается с обычным котом

А еще он обожает воду

Игрушки у Симбы соответствуют его размерам

Ну и как же уснуть без объятий хозяйки!

Ранее мы публиковали большой текст о том, как Анастасия живет с экзотическим котом, чем его кормит и как воспитывает. А еще публиковали милое видео с Симбой.

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Экзотическое животное Сервал Кошка породы саванна
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