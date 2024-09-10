Помещался на ладошку, а вымахал в зверя: хозяйка экзотического кота показала его умилительные фото

У жительницы Ярославля Анастасии Логиновой дома обитает необычный питомец — сервал Симба. Женщина купила малыша у московской заводчицы, когда тот еще был котенком. Официально он относится к саванне F1. В крови его прапрабабушки была кровь бенгальской кошки.
Анастасия поделилась умилительными фотографиями, где видно, как рос Симба. Делимся ими с вами!
Ранее мы публиковали большой текст о том, как Анастасия живет с экзотическим котом, чем его кормит и как воспитывает. А еще публиковали милое видео с Симбой.