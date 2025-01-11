Как россиянин принимает роды у животных и даже делает им кесарево сечение

36-летний Александр Малеев из Челябинска делает сложнейшие операции животным. Он занимается этим уже 14 лет. Мечтал стать судмедэкспертом, работал грузчиком, занимался деревообработкой, но нашел призвание в ветеринарии. Александр принимает роды у кошек, собак и даже у обезьян, легко, если требуется, делает кесарево сечение. Кроме того, лечит параличи лап и даже удалял опухоль головного мозга. Историю чудо-ветеринара рассказывает 74.RU.
За плечами Александра Малеева огромный опыт в ветеринарной травматологии, неврологии и ортопедии. Он не представляет свою жизнь без спасения животных. Но так было не всегда: в детстве будущий ветврач мечтал стать специалистом по судебно-медицинской экспертизе. Судьба распорядилась иначе, но доктор этому только рад.
После того как Александр окончил Уральскую государственную академию ветеринарной медицины, пришлось поработать не по специальности.
— Всё интересно складывалось, — вспоминает он. — Устроиться хотя бы ассистентом ветеринарного врача в клинику не удалось — требовали опыт работы. Надо было зарабатывать на жизнь, и я устроился грузчиком. Потом стал оператором автоматический линии деревообработки пятого разряда и даже хотел получить второе высшее образование, чтобы стать мастером цеха. Слава богу, судьба распорядилась иначе, и я уже 14 лет ежедневно помогаю пациентам. Ни капельки не жалею, что связал жизнь с ветеринарией.
Ветеринар помогает детенышам животных появиться на свет. В большинстве случаев с проблемой родоразрешения обращаются владельцы мелких пород собак и кошек. Доктор практически ежедневно оказывает такого рода помощь.
— В основном рождается двое-трое детенышей, но в моей практике был случай, когда чихуахуа родила восемь щенков — для такой маленькой собачки это, конечно, рекорд, — рассказывает Александр. — Как-то привезли беременную обезьянку. После выступления в цирке у нее началось кровотечение, в экстренном порядке пришлось делать кесарево сечение, чтобы ее спасти.
За помощью к Александру обращаются и владельцы экзотических животных. Среди питомцев — игуаны, лемуры, еноты, львята, тигры, пумы, кенгуру и даже какаду. Как правило, это артисты цирков, которым на гастролях требуется плановое обследование.
— С какаду было интересно работать, потому что он опасный: грызет орехи как семечки, и травмировать пальцы доктора для него — вообще не проблема, — говорит ветврач. — Но всё прошло хорошо, потому что умелые действия дрессировщика позволили спокойно провести все нужные манипуляции.
Однажды Александр брал кровь у карликовой кенгуру, но удалось сделать это не сразу.
— Ей удалось прошмыгнуть мимо дрессировщика, и мы с ним минут 30 бегали за ней по всему дворцу культуры.
Ветврач признаётся, что в университете его не учили работать с экзотическими представителями фауны.
— Тогда мы не изучали даже кошек и собак, нашими любимыми животными были корова, лошадь и свинья, — вспоминает Александр Малеев. — Мне понравились слова преподавателя: «У нас нет цели научить вас всему, потому что это невозможно. Нам важно научить вас учиться. Тот, кто будет придерживаться этой позиции, продолжит каждый день развиваться по своей специальности».
Этот урок ветеринарный врач усвоил и до сих пор расширяет границы профессиональных возможностей. На данный момент Александр активно развивается в области неврологии. Проводит операции таксам, мопсам и пекинесам. У них часто бывают заболевания межпозвонковых дисков, что приводит к сдавливанию спинного мозга, в результате — паралич лап.
— Тут к каждому пациенту нужен подход: у одних заболевание подлежит консервативному лечению, другим необходима экстренная операция, — признаётся Александр.
Во врачебной практике доктора уже есть опыт по удалению опухоли головного мозга.
Первую операцию ветврач помнит до сих пор — по учебнику стерилизовал бабушкину кошку. Тогда хирургические манипуляции казались Александру Малееву архисложными, но всё прошло успешно.
— Было страшно, да и сейчас иногда испытываю это чувство, — признается Александр. — Страх улетучивается, когда видишь, что помог пациенту, который пришел к тебе.