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Животные истории Как россиянин принимает роды у животных и даже делает им кесарево сечение

Как россиянин принимает роды у животных и даже делает им кесарево сечение

Александр Малеев помогает питомцам произвести потомство, удаляет опухоли и лечит паралич лап

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1 комментарий

Сложные роды у животных — конек Александра, но и другие направления ветеринарии нашему герою не чужды

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36-летний Александр Малеев из Челябинска делает сложнейшие операции животным. Он занимается этим уже 14 лет. Мечтал стать судмедэкспертом, работал грузчиком, занимался деревообработкой, но нашел призвание в ветеринарии. Александр принимает роды у кошек, собак и даже у обезьян, легко, если требуется, делает кесарево сечение. Кроме того, лечит параличи лап и даже удалял опухоль головного мозга. Историю чудо-ветеринара рассказывает 74.RU.

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За плечами Александра Малеева огромный опыт в ветеринарной травматологии, неврологии и ортопедии. Он не представляет свою жизнь без спасения животных. Но так было не всегда: в детстве будущий ветврач мечтал стать специалистом по судебно-медицинской экспертизе. Судьба распорядилась иначе, но доктор этому только рад.

Если случай экстренный, спасать животных приходится даже ночью

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После того как Александр окончил Уральскую государственную академию ветеринарной медицины, пришлось поработать не по специальности.

— Всё интересно складывалось, — вспоминает он. — Устроиться хотя бы ассистентом ветеринарного врача в клинику не удалось — требовали опыт работы. Надо было зарабатывать на жизнь, и я устроился грузчиком. Потом стал оператором автоматический линии деревообработки пятого разряда и даже хотел получить второе высшее образование, чтобы стать мастером цеха. Слава богу, судьба распорядилась иначе, и я уже 14 лет ежедневно помогаю пациентам. Ни капельки не жалею, что связал жизнь с ветеринарией.

На прием «приходят» даже сервалы

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Ветеринар помогает детенышам животных появиться на свет. В большинстве случаев с проблемой родоразрешения обращаются владельцы мелких пород собак и кошек. Доктор практически ежедневно оказывает такого рода помощь.

Ветеринар помогает появиться на свет вот таким малышам

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— В основном рождается двое-трое детенышей, но в моей практике был случай, когда чихуахуа родила восемь щенков — для такой маленькой собачки это, конечно, рекорд, — рассказывает Александр. — Как-то привезли беременную обезьянку. После выступления в цирке у нее началось кровотечение, в экстренном порядке пришлось делать кесарево сечение, чтобы ее спасти.

Из-за особенностей строения мелкие породы собак испытывают сложности с родоразрешением
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За помощью к Александру обращаются и владельцы экзотических животных. Среди питомцев — игуаны, лемуры, еноты, львята, тигры, пумы, кенгуру и даже какаду. Как правило, это артисты цирков, которым на гастролях требуется плановое обследование.

На прием к доктору приходят даже львы. За прививкой либо за избавлением от кишечных колик

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У игуаны была травма ногтя
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— С какаду было интересно работать, потому что он опасный: грызет орехи как семечки, и травмировать пальцы доктора для него — вообще не проблема, — говорит ветврач. — Но всё прошло хорошо, потому что умелые действия дрессировщика позволили спокойно провести все нужные манипуляции.

Однажды Александр брал кровь у карликовой кенгуру, но удалось сделать это не сразу.

— Ей удалось прошмыгнуть мимо дрессировщика, и мы с ним минут 30 бегали за ней по всему дворцу культуры.

Ветеринар считает, что с животными нужно находить общий язык
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Ветврач признаётся, что в университете его не учили работать с экзотическими представителями фауны.

У нубийского козлика ветврач лечил пупочную грыжу 
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А вот роды у альпийских коз Александру Малееву принимать еще не приходилось
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Хозяева просят доктора оценить общее состояние здоровья козочек

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— Тогда мы не изучали даже кошек и собак, нашими любимыми животными были корова, лошадь и свинья, — вспоминает Александр Малеев. — Мне понравились слова преподавателя: «У нас нет цели научить вас всему, потому что это невозможно. Нам важно научить вас учиться. Тот, кто будет придерживаться этой позиции, продолжит каждый день развиваться по своей специальности».

К каждому пациенту индивидуальный подход

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А это северный олень. У него Александр лечил перелом

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Этот урок ветеринарный врач усвоил и до сих пор расширяет границы профессиональных возможностей. На данный момент Александр активно развивается в области неврологии. Проводит операции таксам, мопсам и пекинесам. У них часто бывают заболевания межпозвонковых дисков, что приводит к сдавливанию спинного мозга, в результате — паралич лап.

— Тут к каждому пациенту нужен подход: у одних заболевание подлежит консервативному лечению, другим необходима экстренная операция, — признаётся Александр.

Волнение во время операций присутствует даже спустя 14 лет
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Во врачебной практике доктора уже есть опыт по удалению опухоли головного мозга.

Вот такие камни порой приходится удалять пекинесам из мочевого пузыря
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Первую операцию ветврач помнит до сих пор — по учебнику стерилизовал бабушкину кошку. Тогда хирургические манипуляции казались Александру Малееву архисложными, но всё прошло успешно.

А этот пациент проглотил любимую игрушку, пришлось проводить полостную операцию
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— Было страшно, да и сейчас иногда испытываю это чувство, — признается Александр. — Страх улетучивается, когда видишь, что помог пациенту, который пришел к тебе.


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Комментарии
1
Гость
35 минут
Александр, всего вам доброго, удачи во всех делах и хороших друзей! 🐶🐶🐶🐱🐱🐱😊🤝🤝🤝🤝🤝
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