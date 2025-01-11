Как россиянин принимает роды у животных и даже делает им кесарево сечение

Сложные роды у животных — конек Александра, но и другие направления ветеринарии нашему герою не чужды Источник: Александр Малеев











36-летний Александр Малеев из Челябинска делает сложнейшие операции животным. Он занимается этим уже 14 лет. Мечтал стать судмедэкспертом, работал грузчиком, занимался деревообработкой, но нашел призвание в ветеринарии. Александр принимает роды у кошек, собак и даже у обезьян, легко, если требуется, делает кесарево сечение. Кроме того, лечит параличи лап и даже удалял опухоль головного мозга. Историю чудо-ветеринара рассказывает 74.RU.

Источник: Леонид Меньшенин / 74.RU

За плечами Александра Малеева огромный опыт в ветеринарной травматологии, неврологии и ортопедии. Он не представляет свою жизнь без спасения животных. Но так было не всегда: в детстве будущий ветврач мечтал стать специалистом по судебно-медицинской экспертизе. Судьба распорядилась иначе, но доктор этому только рад.

Если случай экстренный, спасать животных приходится даже ночью Источник: Леонид Меньшенин / 74.RU











После того как Александр окончил Уральскую государственную академию ветеринарной медицины, пришлось поработать не по специальности.

— Всё интересно складывалось, — вспоминает он. — Устроиться хотя бы ассистентом ветеринарного врача в клинику не удалось — требовали опыт работы. Надо было зарабатывать на жизнь, и я устроился грузчиком. Потом стал оператором автоматический линии деревообработки пятого разряда и даже хотел получить второе высшее образование, чтобы стать мастером цеха. Слава богу, судьба распорядилась иначе, и я уже 14 лет ежедневно помогаю пациентам. Ни капельки не жалею, что связал жизнь с ветеринарией.

На прием «приходят» даже сервалы Источник: Александр Малеев

Ветеринар помогает детенышам животных появиться на свет. В большинстве случаев с проблемой родоразрешения обращаются владельцы мелких пород собак и кошек. Доктор практически ежедневно оказывает такого рода помощь.

Ветеринар помогает появиться на свет вот таким малышам Источник: Александр Малеев











— В основном рождается двое-трое детенышей, но в моей практике был случай, когда чихуахуа родила восемь щенков — для такой маленькой собачки это, конечно, рекорд, — рассказывает Александр. — Как-то привезли беременную обезьянку. После выступления в цирке у нее началось кровотечение, в экстренном порядке пришлось делать кесарево сечение, чтобы ее спасти.

Из-за особенностей строения мелкие породы собак испытывают сложности с родоразрешением Источник: Александр Малеев











За помощью к Александру обращаются и владельцы экзотических животных. Среди питомцев — игуаны, лемуры, еноты, львята, тигры, пумы, кенгуру и даже какаду. Как правило, это артисты цирков, которым на гастролях требуется плановое обследование.

На прием к доктору приходят даже львы. За прививкой либо за избавлением от кишечных колик Источник: Александр Малеев











У игуаны была травма ногтя Источник: Александр Малеев











— С какаду было интересно работать, потому что он опасный: грызет орехи как семечки, и травмировать пальцы доктора для него — вообще не проблема, — говорит ветврач. — Но всё прошло хорошо, потому что умелые действия дрессировщика позволили спокойно провести все нужные манипуляции.

Однажды Александр брал кровь у карликовой кенгуру, но удалось сделать это не сразу.

— Ей удалось прошмыгнуть мимо дрессировщика, и мы с ним минут 30 бегали за ней по всему дворцу культуры.

Ветеринар считает, что с животными нужно находить общий язык Источник: Александр Малеев











Ветврач признаётся, что в университете его не учили работать с экзотическими представителями фауны.

У нубийского козлика ветврач лечил пупочную грыжу Источник: Александр Малеев

А вот роды у альпийских коз Александру Малееву принимать еще не приходилось Источник: Александр Малеев











Хозяева просят доктора оценить общее состояние здоровья козочек Источник: Александр Малеев











— Тогда мы не изучали даже кошек и собак, нашими любимыми животными были корова, лошадь и свинья, — вспоминает Александр Малеев. — Мне понравились слова преподавателя: «У нас нет цели научить вас всему, потому что это невозможно. Нам важно научить вас учиться. Тот, кто будет придерживаться этой позиции, продолжит каждый день развиваться по своей специальности».

К каждому пациенту индивидуальный подход Источник: Леонид Меньшенин / 74.RU











А это северный олень. У него Александр лечил перелом Источник: Александр Малеев











Этот урок ветеринарный врач усвоил и до сих пор расширяет границы профессиональных возможностей. На данный момент Александр активно развивается в области неврологии. Проводит операции таксам, мопсам и пекинесам. У них часто бывают заболевания межпозвонковых дисков, что приводит к сдавливанию спинного мозга, в результате — паралич лап.

— Тут к каждому пациенту нужен подход: у одних заболевание подлежит консервативному лечению, другим необходима экстренная операция, — признаётся Александр.

Волнение во время операций присутствует даже спустя 14 лет Источник: Александр Малеев











Во врачебной практике доктора уже есть опыт по удалению опухоли головного мозга.

Вот такие камни порой приходится удалять пекинесам из мочевого пузыря Источник: Александр Малеев











Первую операцию ветврач помнит до сих пор — по учебнику стерилизовал бабушкину кошку. Тогда хирургические манипуляции казались Александру Малееву архисложными, но всё прошло успешно.

А этот пациент проглотил любимую игрушку, пришлось проводить полостную операцию Источник: Александр Малеев











— Было страшно, да и сейчас иногда испытываю это чувство, — признается Александр. — Страх улетучивается, когда видишь, что помог пациенту, который пришел к тебе.