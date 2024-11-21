«Залегли не все»: ярославцев предупредили о медведях, блуждающих в лесах

Эксперты объяснили, почему медведи еще не спят Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Ярославские медведи не спешат уходить в спячку из-за теплой погоды. Об этом рассказали порталу 76.RU в пресс-службе регионального Министерства лесного хозяйства и природопользования.

— В связи с теплыми погодными условиями в регионе еще не все медведи залегли в спячку, но количество встречаемых следов в охотничьих угодьях значительно уменьшилось, — рассказали в пресс-службе Министерства.

Когда медведи ложатся в спячку

Напомним, время залегания в берлогу зависит от местности, погодных условий и степени упитанности животных. В Ярославской области мишки уходят на боковую с конца октября до середины декабря.

Как ранее объясняли эксперты министерства, в одиночку в берлоге спят взрослые самцы, очень старые или беременные самки.

— Медведица ложится с прибылыми (медвежата младше года. — Прим. ред.), а иногда и с молодыми, которые родились в прошлом году. Или же последние устраивают берлогу поблизости от материнской, — объясняли специалисты.

Обычно спячка длится от 60 до 200 дней.

К слову, медведи Ума и Топа из Ярославского зоопарка тоже продолжают бодрствовать. Как уточнили 76.RU в пресс-службе зоопарка, они обычно уходят в спячку в начале декабря. В конце ноября медведей будут «провожать спать», после этого животных будут укладывать на сон.

Видео с мишками публиковали в конце октября Источник: Ярославский зоопарк / Yaroslavl zoo © / Vk.com

Сколько всего медведей в Ярославской области

В 2024 году охотоведы насчитали свыше 1400 медведей, обитающих на территории региона. Больше всего хищников находятся в лесах на территории Пошехонского, Первомайского и Любимского районов.