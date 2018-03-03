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Возобновили поиски известного психолога-консультанта, пропавшего три года назад

3 марта 2018 14:39
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поиск, пропавшие без вести, Ярославль

Полиция вновь объявила в розыск Юрия Петухова — известного в Ярославле психолога-консультанта и мастера спорта по спортивному ориентированию на местности.

Сейчас ему 78 лет. Внешность у пропавшего ярославца заметная — длинные седые волосы, густая борода, усы. Пропал он летом 2015 года, ушёл в лес за грибами.

— Мы его ищем уже три года. Периодически вновь выкладываем информацию. Понимаете, вдруг он в спецучреждение попал, его кто-то видел, — поясняют в УМВД по Ярославской области.

Поиски возобновляли и волонтёры — в 2016 и 2017 годах. Дело в том, что супруга пропавшего уверена, что он жив. Мог потерять память и прибиться к какому-нибудь монастырю.

— Юрий Петухов ушел за грибами со своим братом днем 3 июля 2015 года. В три часа они разошлись в лесу в разные стороны. В пять он позвонил брату и сообщил, что заблудился. В семь вечера перезвонил, сообщил, что устал и идти дальше не может, будет ночевать в лесу, — рассказывали подробности волонтёры «Ярспас». — Утром 4 июля работал пожарно-спасательный отряд, он их не слышал. Последняя связь с ним в 13:06 этого дня. Дальше телефон сел. Юрий Петухов мастер спорта по спортивному ориентированию, имеет навыки выживания в лесу. Но ходит медленно из-за больных ног. С собой у него была зажигалка, разводил на ночь костер.

Юрий Петухов получал награды за проекты в сфере туризма, а также руководил собственным центром практической психологии «Эйдос» в Ярославле.

Накануне нашли мёртвой пропавшую 90-летнюю бабушку.

Анна Елкина
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Фото: УМВД по ЯО
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