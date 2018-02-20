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Фоторепортаж
Проигнорировали требование мэрии: ярославские коммунальщики оставили горы снега и сосульки
19 февраля 2018 23:05
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— Необходимо сбить сосульки с крыш и вывезти весь снег с тротуаров до 17 февраля, — сказал на общегородской планёрке в минувшую пятницу мэр Ярославля Владимир Слепцов. Хотелось встретить Масленицу в чистом и нарядном городе. Масленицу встретили, а вот с уборкой снега опять не вышло. Городские улицы утопают в снегу. Сбить все сосульки к требуемому сроку тоже не вышло — нарастают снова, заразы.
Сегодня в департаменте городского хозяйства снова думали, как справиться с зимними подарками.
— Тротуары сегодня зачистят. Сосульки по технике безопасности сбивать ночью нельзя, поэтому — завтра, — уточнили в мэрии.
Фото: Александра Савельева
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