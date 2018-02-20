Проигнорировали требование мэрии: ярославские коммунальщики оставили горы снега и сосульки

Центральные переулки завалены сугробами

— Необходимо сбить сосульки с крыш и вывезти весь снег с тротуаров до 17 февраля, — сказал на общегородской планёрке в минувшую пятницу мэр Ярославля Владимир Слепцов. Хотелось встретить Масленицу в чистом и нарядном городе. Масленицу встретили, а вот с уборкой снега опять не вышло. Городские улицы утопают в снегу. Сбить все сосульки к требуемому сроку тоже не вышло — нарастают снова, заразы.

Сегодня в департаменте городского хозяйства снова думали, как справиться с зимними подарками.

— Тротуары сегодня зачистят. Сосульки по технике безопасности сбивать ночью нельзя, поэтому — завтра, — уточнили в мэрии.

А ведь помнится, тротуары обещали чистить до асфальта

Горы в центре Ярославля

Поход в магазин — с препятствиями

Приходится как-то самим...

Сразу видно, где территория казённая

Страшные сосульки на Пятницкой

Даже маленькие сосульки опасны