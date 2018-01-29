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«Денег нет»: погорельцы из санатория «Красный холм» стали бездомными
29 января 2018
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Около 20 человек, которые остались без жилья после пожара в санатории «Красный холм», до сих пор живут по друзьям и родственникам. Прошла почти неделя с тех пор, как сгорел барак, в котором они жили, и до сих пор их никуда не расселили.
— Кто-то снимает комнаты, другие живут у родственников и друзей, — рассказали погорельцы. — Никаких компенсаций мы тоже не получили. Но в администрации сказали: «Денег нет».
В отчаянии люди обратились к губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову. Они написали ему о своей беде в социальной сети «ВКонтакте».
— Жильцам вашего дома предложили три комнаты в деревне Иванищево, и четыре квартиры в сельхозпредприятии «Прогресс» с условием трудоустройства на работу на предприятие. Ещё три комнаты готовы выделить там же, — ответил глава региона. — От владельца «Красного холма» ответа по поводу предоставления маневренного жилья пока нет. Дополнительно мы направили письмо в адрес Минсельхоза с просьбой о содействии по выделению временного жилья в общежитии Ярославской сельхозакадемии. Ответ ждём.
Но погорельцы объяснили, что в деревне Иванищево те комнаты просто непригодны для жизни. А на сельхозпредприятии нужно отработать пять лет, чтобы получить 700 тысяч рублей на жильё, а потом ещё и доплатить из своих. Поэтому почти все и отказались от таких вариантов.
Прошла уже почти неделя, как люди остались без жилья. Сотрудники госпожнадзора до сих пор выясняют причины возгорания. Но погорельцы уверены, что их дом подожгли.
Фото: Лев Белков
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