Создали 3D-модель будущей канатной дороги через Волгу в Тутаеве

Проект будущей канатной дороги

В Ярославской области собираются построить первую канатную дорогу. Она появится в Тутаеве, соединив правый и левый берега города.

Разместить такую переправу задумывают между Воскресенским собором и Казанской церковью, на строительство предполагают потратить чуть больше полмиллиарда рублей. Создали даже 3D-модель будущей дороги, по которой можно уже виртуально прокатиться в режиме онлайн. Кабины для пассажиров будут такими же, как на канатной дороге в Нижнем Новгороде — восьмиместные с автоматическими дверьми, скорее всего, без обогрева.

— Может, лучше мост? Мы не выбираем «или-или». Мое мнение, нужен и мост, и канатка, — говорит глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов. — Они разные и имеют разное назначение. Канатная дорога — круглогодичная переправа для пешеходов, и стоит 500 миллионов рублей, мост для транспорта стоит уже от 5 миллиардов рублей с учетом подъездных путей и развязок.

Кстати, речь о проекте канатной переправы в Ярославской области зашла ещё в 2015 году, а в начале этого года выделили первые деньги на разработку документации. 76.ru удалось также получить эксклюзивные кадры из предполагаемого проекта.