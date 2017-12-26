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Создали 3D-модель будущей канатной дороги через Волгу в Тутаеве
26 декабря 2017
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В Ярославской области собираются построить первую канатную дорогу. Она появится в Тутаеве, соединив правый и левый берега города.
Разместить такую переправу задумывают между Воскресенским собором и Казанской церковью, на строительство предполагают потратить чуть больше полмиллиарда рублей. Создали даже 3D-модель будущей дороги, по которой можно уже виртуально прокатиться в режиме онлайн. Кабины для пассажиров будут такими же, как на канатной дороге в Нижнем Новгороде — восьмиместные с автоматическими дверьми, скорее всего, без обогрева.
— Может, лучше мост? Мы не выбираем «или-или». Мое мнение, нужен и мост, и канатка, — говорит глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов. — Они разные и имеют разное назначение. Канатная дорога — круглогодичная переправа для пешеходов, и стоит 500 миллионов рублей, мост для транспорта стоит уже от 5 миллиардов рублей с учетом подъездных путей и развязок.
Кстати, речь о проекте канатной переправы в Ярославской области зашла ещё в 2015 году, а в начале этого года выделили первые деньги на разработку документации. 76.ru удалось также получить эксклюзивные кадры из предполагаемого проекта.
Фото: Дмитрий Юнусов
Видео: Корпорация развития Ярославской области
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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