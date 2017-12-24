Сторонники Навального пустили красную волну в центре Ярославля

Встреча прошла на площади Труда

Сегодня в Ярославле на площади Труда сторонники Алексея Навального провели собрание, чтобы выдвинуть своего лидера в президенты. Собирали подписи и голосовали. Для того, чтобы выдвижение состоялось, необходимо было набрать минимум 500 человек.

— По нашим подсчётам, пришло около 700, — рассказали организаторы.

Сторонники политика долго собирались в колонны

Всех долго выстраивали в колонны и раздавали красно-белые картонки, с помощью которых голосовали собравшиеся. Так как это было собрание, а не митинг, организаторам нельзя было использовать звукоусиливающую технику, поэтому пытались докричаться. В итоге после вопроса, согласны ли выдвинуть Навального в президенты, над толпой поднялись несколько сотен красных бумажек.

Так голосовали пришедшие

А сбоку от собрания, ближе к фонтанам, с черно-оранжевым флагом пришли противники кандидата.

— Мы считаем, что Навальный — представитель «пятой колонны», он хочет привести страну к войне, — сказал мужчина, представляющий Национальное освободительное движение.

Противники Навального пикетировали в стороне

Напомним, что в Ярославле работает ещё один оппозиционный штаб Ксении Собчак, которая также намерена участвовать в борьбе за пост президента России. А недавно открылся студенческий штаб сторонников Владимира Путина.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.