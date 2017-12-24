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Фоторепортаж
Сторонники Навального пустили красную волну в центре Ярославля
24 декабря 2017
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Сегодня в Ярославле на площади Труда сторонники Алексея Навального провели собрание, чтобы выдвинуть своего лидера в президенты. Собирали подписи и голосовали. Для того, чтобы выдвижение состоялось, необходимо было набрать минимум 500 человек.
— По нашим подсчётам, пришло около 700, — рассказали организаторы.
Всех долго выстраивали в колонны и раздавали красно-белые картонки, с помощью которых голосовали собравшиеся. Так как это было собрание, а не митинг, организаторам нельзя было использовать звукоусиливающую технику, поэтому пытались докричаться. В итоге после вопроса, согласны ли выдвинуть Навального в президенты, над толпой поднялись несколько сотен красных бумажек.
А сбоку от собрания, ближе к фонтанам, с черно-оранжевым флагом пришли противники кандидата.
— Мы считаем, что Навальный — представитель «пятой колонны», он хочет привести страну к войне, — сказал мужчина, представляющий Национальное освободительное движение.
Напомним, что в Ярославле работает ещё один оппозиционный штаб Ксении Собчак, которая также намерена участвовать в борьбе за пост президента России. А недавно открылся студенческий штаб сторонников Владимира Путина.
Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.
Фото: Ольга Прохорова
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