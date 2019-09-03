В центре Ярославля ЛГБТ-активист лёг в гроб. Прохожие просили его заколотить

Акцию устроили у часовни на улице Андропова
Фото: Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ — Ярославль / Vk.com
Сегодня вечером в центре Ярославля устроили перформанс ЛГБТ-активисты. На улицу Андропова к часовне Александра Невского принесли деревянный гроб, исписанный обидными словами. За приоткрытой крышкой можно было в нём увидеть лежащего человека.
На стенках и крышке гроба были слова, которые люди с гомосексуальной ориентацией чаще всего слышат в свой адрес.
— Гомофобия действительно убивает, особенно в семье. Поэтому мы сделали акцент на семье, написав об этом на крышке гроба, — рассказала представитель ярославского «Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие» Алан Ерох. — Эти слова ранят. Рядом с гробом стояли таблетки, это таблетки против ментальных расстройств. Суть в том, что оскорбления сначала доводят человека до таблеток, а потом могут привести к печальным последствиям. Банальная бытовая гомофобия довольно сильно сказывается на психике, когда ты с этим встречаешься постоянно.
Акцию не оценили прохожие. Некоторые спрашивали, зачем было устраивать представление в таком месте. Другие — едва сдерживали эмоции.
— Молоток у вас есть, я хочу заколотить! — высказалась проходившая мимо женщина.
Чуть позже на место прибыли полицейские, но задерживать активистов не стали, а только изъяли у них гроб.
— Надеемся, что нам его потом всё-таки вернут, — добавила Алан.
Подобные акции в центре Ярославля устраивают не первый раз. Молниеносная антигомофобная акция проходила у памятника Фёдору Волкову. В ней участвовал школьный учитель, которому потом устроили травлю.