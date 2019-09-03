В центре Ярославля ЛГБТ-активист лёг в гроб. Прохожие просили его заколотить

Сегодня вечером в центре Ярославля устроили перформанс ЛГБТ-активисты. На улицу Андропова к часовне Александра Невского принесли деревянный гроб, исписанный обидными словами. За приоткрытой крышкой можно было в нём увидеть лежащего человека.

На стенках и крышке гроба были слова, которые люди с гомосексуальной ориентацией чаще всего слышат в свой адрес.

— Гомофобия действительно убивает, особенно в семье. Поэтому мы сделали акцент на семье, написав об этом на крышке гроба, — рассказала представитель ярославского «Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие» Алан Ерох. — Эти слова ранят. Рядом с гробом стояли таблетки, это таблетки против ментальных расстройств. Суть в том, что оскорбления сначала доводят человека до таблеток, а потом могут привести к печальным последствиям. Банальная бытовая гомофобия довольно сильно сказывается на психике, когда ты с этим встречаешься постоянно.