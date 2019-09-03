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В центре Ярославля ЛГБТ-активист лёг в гроб. Прохожие просили его заколотить

Зачем устроили этот перформанс

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Акцию устроили у часовни на улице Андропова 

Фото: Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ — Ярославль / Vk.com 

Сегодня вечером в центре Ярославля устроили перформанс ЛГБТ-активисты. На улицу Андропова к часовне Александра Невского принесли деревянный гроб, исписанный обидными словами. За приоткрытой крышкой можно было в нём увидеть лежащего человека. 

На стенках и крышке гроба были слова, которые люди с гомосексуальной ориентацией чаще всего слышат в свой адрес. 

— Гомофобия действительно убивает, особенно в семье. Поэтому мы сделали акцент на семье, написав об этом на крышке гроба, — рассказала представитель ярославского «Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие» Алан Ерох. — Эти слова ранят. Рядом с гробом стояли таблетки, это таблетки против ментальных расстройств. Суть в том, что оскорбления сначала доводят человека до таблеток, а потом могут привести к печальным последствиям. Банальная бытовая гомофобия довольно сильно сказывается на психике, когда ты с этим встречаешься постоянно. 

Акцию не оценили прохожие. Некоторые спрашивали, зачем было устраивать представление в таком месте. Другие — едва сдерживали эмоции.

— Молоток у вас есть, я хочу заколотить! — высказалась проходившая мимо женщина. 

Чуть позже на место прибыли полицейские, но задерживать активистов не стали, а только изъяли у них гроб. 

— Надеемся, что нам его потом всё-таки вернут, — добавила Алан. 

Подобные акции в центре Ярославля устраивают не первый раз. Молниеносная антигомофобная акция проходила у памятника Фёдору Волкову. В ней участвовал школьный учитель, которому потом устроили травлю

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    КОММЕНТАРИИ (13)

    колыма
    3 сен 2019 в 23:53

    лучше быть геем чем казнокрадом

    Гость
    3 сен 2019 в 23:17

    Раскройте в публичной среде источники финансирования руководителей подобных акций и всем станет понятно.Что все они для растления нормальных детей,разрушения в России традиционных семейных ценностей,православной религии и в конечном итоге самобытной страны с 1000 -летней историей.А дурачки типа того,который лежит в этом гробу за копеечку от суммы,деляют себя посмешищем.Статью пора вводить за такие акции.И срок реальный.

    3 сен 2019 в 22:25

    Надо было педерастам нести свой гроб к мечети ,а не к часовне.Там их точно похоронили бы.