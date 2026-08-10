Число погибших растет с каждым часом: что известно о массовом налете дронов на Татарстан

Пострадавшим в результате атаки оказывают помощь Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Сегодня утром, 10 августа, Нижнекамск подвергся атаке беспилотников, сообщила пресс‑служба главы Татарстана Рустама Минниханова. Под удар попали как производственные, так и гражданские объекты. Число погибших и пострадавших растет.

На данный момент известно о 13 погибших, среди них ребёнок. 39 человек получили ранения.

«Тяжело осознавать, что среди погибших есть ребёнок. Искренне соболезную родным и близким погибших. Жестокость этой атаки особенно страшна тем, что вражеские беспилотники били не только по промышленным объектам, но и по жилому сектору», — написал мэр Нижнекамска Радмир Беляев в своём Telegram-канале.

Он сообщил, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Спецслужбы продолжают работать на месте ЧП. На данный момент в Татарстане отменили беспилотную опасность.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко подчеркнула, что на атакованных объектах находились мирные жители.

«В очередной раз киевский режим совершил циничное преступление, не имеющее оправдания. На атакованных объектах находились гражданские лица, не имеющие отношения к военным действиям», — сказала Петренко РИА Новости.

В связи со случившемся возбуждено дело о теракте. В Татарстане объявили траур. Главы российских регионов выразили соболезнования жителям республики.

«Скорбим вместе с вами. Сил и мужества пережить произошедшее! Скорейшего выздоровления тем, кто получил ранения», — написал в своём Telegram-канале губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«От всех свердловчан и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным погибших. Уверен, что врачи делают все возможное, чтобы помочь пострадавшим. Желаю скорейшего выздоровления», — сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Обновлено в 12:15 по мск: число пострадавших в результате атаки БПЛА на Нижнекамск выросло до 48, сообщает пресс-служба главы Татарстана.

Обновлено в 12:55 по мск: 75 человек обратились за помощью к врачам после атаки БПЛА на Нижнекамск, сообщили власти региона.

Обновлено в 13:07 по мск: погибшим ребенком при атаке БПЛА в Нижнекамске была девочка, она умерла до прибытия медицинской помощи, сообщили в Минздраве Татарстана.

Обновлено в 16:39 по мск: По информации пресс-службы главы Татарстана Рустама Минниханов, он прибыл в Нижнекамск и посетил промзону, где ознакомился с последствиями атаки вражеских беспилотников.