Мимо Сочи. Российские туристы устремились в Абхазию, где нет сирен, есть связь и там безопаснее

Абхазия теперь безопаснее Сочи, считают некоторые туристы Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Проблемы в Крыму, частые закрытия аэропорта, сирены и отсутствие связи в Сочи вынуждают россиян искать альтернативу для отдыха. И, казалось бы, самое время Абхазии раскрыть весь свой туристический потенциал, тем более аэропорт там работает, и уже из нескольких российских городов есть прямые рейсы. Но пока, по мнению эксперта, республика не очень стремится воспользоваться предоставленным ей шикарным шансом нарастить турпоток. Расскажем, почему. И есть ли желающие сбежать из Сочи на абхазские пляжи. Подробности — в материале SOCHI1.RU.

Немного статистики

Абхазия стала самым доступным зарубежным направлением для отдыха россиян в июле, сообщает Ассоциация туроператоров России. Стоимость поездки для двоих на 10 ночей начинается от 70–80 тысяч рублей. Такая же путевка в Турцию и Египет стоит от 130 тысяч рублей. По данным туроператоров, спрос на отдых в Абхазии в первой половине июня 2026 года на 21 процент превышает уровень прошлого года. В среднем абхазские туры за год подорожали на 6,2 процента, их стоимость составляет 107 тысяч рублей.

Как добираться?

«Уральские авиалинии» объявили о запуске рейсов между Москвой и Сухумом с 1 июля. Самолеты будут летать в столицу Абхазии до 4 октября три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям. Продажа билетов уже открыта, минимальная стоимость — от 27 тысяч рублей. Авиакомпания уже выполняет рейсы в Сухум из Екатеринбурга по средам и воскресеньям. Пассажирам из Читы, Благовещенска, Хабаровска, Владивостока, Иркутска, Барнаула и Омска доступны варианты перелета с пересадкой.

Рейсы между Москвой и Сухумом обеспечивают также авиакомпании «Руслайн», «Икар» и Nordwind. Улететь в Абхазию можно из Минвод, Нижнего Новгорода, Калуги, Уфы и Ханты-Мансийска. В июле откроют рейсы в Оренбург. И заметьте, аэропорт Сухума работает без ограничений, на вылеты могут повлиять только «ковры» в российских аэропортах.

Добраться в Абхазию можно и по железной дороге прямым поездом: из Москвы и Санкт-Петербурга. Время в пути из Питера — 2 дня 17 часов, из Москвы — 1 день 12 часов. Долговато, зато на границе не нужно стоять в пробках.

Кстати, теперь добраться в Сухум можно и по морю — из Сочи. С середины мая в Абхазию запустили скоростное судно на подводных крыльях «Космонавт Павел Попович». Морские перевозки планируют выполнять до октября, если море позволит. «Комета» ходит два раза в неделю, по вторникам и пятницам. Стоимость взрослого билета — 1500 рублей, льготного — 1350 рублей, для детей от 2 до 14 лет — 750 рублей, для младенцев бесплатно. Время в пути всего 45 минут, таможенные процедуры пассажиры проходят в морпортах Сочи и Сухума.

Долететь до Сухума можно всего за 45 минут Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

«Меняли билеты и рвали когти»

Жительница Москвы Василина Андреева с подругами приехала в Сочи в разгар массированных атак БПЛА. Долго не могли приземлиться на курорте, аэропорт только открывали и снова закрывали. Самолет несколько раз подлетал к Сочи и несколько раз брал курс то на Ставрополь, то на Минводы — на запасные аэродромы. В стрессе всё же приземлились, а тут сирены.

— Три дня посидели под сиренами, под атаками и поняли, что отдыхать так просто невозможно. Меняли билеты и рвали когти в Абхазию. Я бронировала тур через агентство, они мне подобрали отличный вариант в Гагре, новый отель, полный пенсион — 6 тысяч рублей в сутки с человека. Всё прекрасно. Пляжи свободные, связь работает, и даже заблокированные в России соцсети, — рассказала девушка. Удалось поменять билеты, в Москву она с компанией полетит из сухумского аэропорта.

— Я никогда даже не рассматривала Абхазию для отдыха. Начиталась страшилок, тем более у нас чисто девочковая компания. А оказалось, сейчас здесь более безопасно и тихо. Прекрасные люди здесь живут, приветливые, всегда помогут, посоветуют. По крайней мере мы не сталкивались с агрессией и пренебрежительным отношением. Наверное потому, что сами транслируем доброжелательность, — говорит Василина. А красоты Абхазии покорили сердца всей компании.

Жительница Томска Галина Борисенко долго выбирала между Сочи и Абхазией. Всё-таки выбрали российский курорт, к условиям ее семья не требовательна, поэтому выбрали гостевой дом в Адлере. Путешествие обещало быть вполне бюджетное. Но перед самой поездкой всё переиграли из-за тревожных новостей из Сочи, отменили бронь и сняли номер в небольшом отеле в Новом Афоне. Вышло дешевле.

— Летели мы всё равно до Сочи, поскольку купили билеты невозвратные. Но долетели без задержек, границу перешли быстро, никаких очередей еще не было. А на абхазской стороне нас встретил бесплатный трансфер от отеля — приятный такой бонус. Тем более мы в Абхазии впервые, переживали. И зря. Отдых нам очень нравится. Море еще прохладное, зато очень чистое. Пляжи широкие, еда вкусная, — рассказывает Галина. — В Сочи съездили на экскурсию.

Абхазия расцветает, но не так быстро, как хотелось бы Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Главный конкурент всё равно Турция

Генеральный директор «Росюгкурорта» Валерий Сычев указывает на парадокс: неожиданно Абхазия в этом году выступила в ракурсе безопасной гавани. Те, кто раньше боялся туда ехать, в этом году прямо бегут. Сирен и беспилотников туристы боятся больше, чем «диких абхазов».

— В этом есть логика, Абхазия реально более безопасное место. Наверное, это будет плюсом для перетока людей в Абхазию, но незначительным. Режимы работы аэропортов точно так же будут сказываться на транспортную доступность республики. Нельзя сказать, что поток в Абхазию сильно возрос из-за обстановки в Сочи. Абхазы просто никак не эксплуатируют эту тему, не работают на пиар. Они должны сейчас работать на рекламу и как-то об этом кричать. Но они пока молчат, — отмечает Валерий. По его словам, многие туристы, как не рассматривали, так и не рассматривают отдых в Абхазии, потому что мало осведомлены.