Мысли людей будут читать совсем скоро — и это не шутка

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Человек получит шанс передавать мысли с помощью новых технологий | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаЧеловек получит шанс передавать мысли с помощью новых технологий | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Человек получит шанс передавать мысли с помощью новых технологий

Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

Возможности телепатии люди смогут оценить в ближайшей перспективе. Сенсационное заявление сделал американский предприниматель и самый богатый человек в мире Илон Маск.

«Вероятно, первая попытка реализации этой возможности в рамках проекта Neuralink состоится уже в этом году», — написал Илон Маск в соцсети Х.

Коллега бизнесмена, старший инженер-программист по ИИ и компьютерному зрению в Tesla Юнь-Та Ца указал, что взаимодействие между людьми часто ограничивается пропускной способностью мозга, а не вычислительной мощностью. Поэтому следующим эволюционным скачком станет «прямая коммуникация в скрытом пространстве, минуя цикл кодирования-декодирования с длительной задержкой», уточнил он.

Предполагается, что коммуникация будет осуществляться не через традиционные каналы — речь, текст или жесты. Общаться люди станут при помощи нейроинтерфейса, связывающего мозг с компьютером. Впервые чип вживили человеку в рамках проекта Neuralink в 2024 году, устройство получило название Telepathy.

Недавно Илон Маск стал первым в мире долларовым триллионером. Как пишет Reuters, этому поспособствовало первичное публичное размещение и продажа акций его компании SpaceX.

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Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
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