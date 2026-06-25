Пользоваться зарубежными сервисами станет намного труднее — когда это произойдет

Потребление интернет-трафика год от года растет Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Пользоваться иностранными сервисами в России может стать заметно сложнее и дороже. В ближайшие месяцы объемы трафика начнут расти после сезонного спада, а значит, существующих технических мощностей провайдеров окажется недостаточно.

В августе–сентябре жители страны могут ощутить трудности при пользовании иностранными приложениями. Всё из-за потребности операторов в расширении каналов связи, по которым передается весь заграничный трафик. Такой прогноз озвучил руководитель направления развития телеком-бизнеса «Транстелекома» Илья Гуденко.

Гуденко пояснил, что в телеком-сети есть выраженная сезонность: с марта по июль трафик обычно снижается, а затем начинает расти и выходит на пик к декабрю–январю. В этом году, по его словам, картина похожая: после марта объемы действительно падали, но к концу лета ситуация может измениться.

Если спрос интернет-пользователей продолжит расти, а расширение каналов останется ограниченным (сейчас для операторов введен согласительный порядок для этих процедур), доступ к зарубежным сервисам может подорожать и стать медленнее. В телекоммуникационной отрасли допускают, что операторы начнут вводить более дорогие тарифы для зарубежного трафика или разделять предложения для клиентов: отдельно на доступ только к российским ресурсам и отдельно — с иностранными сервисами.