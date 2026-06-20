Меры для злостных неплательщиков хотят ужесточить: новости 20 июня

В России предложили установить фиксированную сумму алиментов Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 20 июня.

В вузах и колледжах стартовала приемная кампания

В России стартовала приемная кампания в вузы и колледжи. В этом году студентами смогут стать около 1,5 миллиона абитуриентов. Даты окончания приема заявлений и документов различаются в зависимости от уровня высшего образования и источника финансирования обучения.

В конце июля завершится прием на бюджетные места, поступление на платное продлится на месяц дольше. Подробнее о сроках и о том, какие документы нужно подать, мы рассказали в отдельном материале. Подробнее по ссылке.

Новый предмет введут во всех школах с 1 сентября

В новом учебном году (2026/2027) в школах начнут изучать новый предмет, который касается иностранного языка. Подробнее об этом и о том, что еще добавят в программу, рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Три года у нас проводится олимпиада по арабскому языку, утверждена программа изучения арабского языка в российских школах, которая начнет действовать с 1 сентября нового учебного года», — сказал министр (цитата по пресс-службе Правительства РФ).

Вместе с этим учеников ждут и другие изменения. Минпросвещения вводит в программу обучения в старших классах новый образовательный стандарт. Он вступит в силу немного позже — с 1 сентября 2027 года.

Согласно новым правилам, ученик может ограничиться изучением всех предметов на базовом уровне. Ранее обязательным было изучение двух предметов на углубленном уровне.

В России среди июня наступила зима — уже намело 15-сантиметровые сугробы

Забайкальский край завалило снегом в июне. Так, на хребтах в Красночикойском округе высота снежного покрова составила до 15 сантиметров. Из-за осадков упали деревья и перекрыт проезд. В низинах района идет дождь, из-за которого поднялись реки.

Синоптики отмечают, что утром 20 июня погода в регионе опустилась до 1 градуса тепла, но уже повышается. Идет дождь, уровень рек растет — около села Черемхово река Чикой поднялась на 20 сантиметров, река Менза — на 3.

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«Пока подъем рек несильный, но неизвестно, сколько еще будет идти дождь, поэтому мы готовимся», — добавил и. о. главы администрации.

О непогоде предупреждают жителей соседней Бурятии. По данным МЧС, ожидаются заморозки до −3 градусов. Спасатели сообщают об опасности снижения урожайности и гибели сельхозкультур.

Мужчина устроил взрыв и напал с ножом на посетителей в краснодарском ТЦ

В Краснодаре мужчина с ножом напал на посетителей в торгового центра. Перед этим он взорвал мощную петарду. В результате инцидента скончалась женщина, а также пострадало пять человек, среди них беременная.

По информации МВД, в 14:00 в полицию сообщили, что в ТРЦ молодой человек повел себя неадекватно. Парень нанес ножевые ранения нескольким людям, в том числе охраннику. Он бросил «пиротехническое изделие» в помещение, где находится детский развлекательный центр. В здании сработала тревога и выключился свет. По громкоговорителям объявили о срочной эвакуации.

Выплаты по ОСАГО резко вырастут

В ближайшие месяцы выплаты по полису обязательного автострахования могут стать заметно выше. В Российском союзе автостраховщиков (РСА) рассказали о причинах повышения.

Банк России в апреле 2026 года утвердил новые правила расчета средних цен на детали — этими сведениями руководствуются страховые компании при выплатах по ОСАГО. Сейчас соответствующие изменения регистрируют в Минюсте. Если новые правила одобрят и утвердят, то выплаты вырастут в среднем на 8,2%, пояснил президент РСА Евгений Уфимцев.

Руководитель Союза автостраховщиков добавил, что откорректированные справочники стоимости деталей начали действовать с 19 июня. В настоящий момент в них учтено повышение цен на запчасти на 2,8 процента. Но скоро их стоимость, с учетом новой методики, возрастет еще больше.

Повышение страховых выплат не означает, что стоимость полиса ОСАГО вырастет на столько же. Тарифы за первый квартал 2026 года увеличились на 2%, добавили в РСА.

Назван срок полной замены Visa и Mastercard в России

Российские банки продолжают заменять карты международных платежных систем Visa и Mastercard на «Мир», при этом процесс происходит плавно. В некоторых кредитных организациях хотят завершить этот процесс через три-четыре года.

На сегодняшний день основной картой в стране является «Мир» — ее доля в объеме операций составляет 75%. Однако выпущенные до введения санкций карты Visa и Mastercard продолжают работать до сих пор. Платежи обеспечивает система НСПК (Национальная система платежных карт), оператор системы «Мир». Так что оплачивать покупки в магазинах, снимать наличные в банкоматах и переводить деньги пока можно.

Выпущенные в России Visa и Mastercard за рубежом не принимают. Это было актуально и до обсуждения вывода их из оборота.

Кроме того, часто банки постепенно сокращают кешбэк и другие привилегии по таким картам. Именно поэтому в перспективе рассматривают их замену. Подробнее о переходе на банковскую систему «Мир» можно узнать по ссылке.

В России может появиться алиментный фонд для одиноких матерей

В России предложили установить фиксированную сумму алиментов, она будет равна размеру прожиточного минимума. Помимо этого, в стране хотят создать «алиментный фонд», с помощью которого одинокие матери смогут получать деньги с бывших мужей и отцов своих детей. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Нужно установить минимальный размер алиментов в размере одного прожиточного минимума, и если отец выплатит меньшую сумму или совсем не заплатит, то государство за счет бюджета добавит до МРОТ недостающую сумму», — сказал Миронов РИА Новости.

Он также предлагает, чтобы государство само взыскивало средства с должника с учетом накопившихся процентов за пользование чужими деньгами.

«По сути, речь идет о создании в стране специального алиментного фонда, который будет заниматься финансовым обеспечением детей и поможет разобраться с неуплатой», — добавил он.