Парень из глубинки стал звездой соцсетей из-за тяжелого диагноза. Он работал курьером, чтобы накопить на мечту

Курьеру и фотографу Фаддею сейчас 21 год, он живет в Москве и мечтает посвятить всю жизнь творчеству Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

История 21-летнего курьера с ДЦП Фаддея Фортуны до глубины души тронула россиян. Парень стал звездой соцсетей, когда его за работой снял московский блогер Максим Гуревич. Всего за несколько дней ролик собрал с десяток миллионов просмотров и сотни тысяч лайков.

Оказалось, что парень родом с Урала, из небольшого города Богдановича, а в Москву приехал на заработки, чтобы купить камеру и воплотить давнюю мечту стать фотографом. Как тысячи незнакомцев подарили Фаддею веру в собственные силы — в материале корреспондентки E1.RU Полины Краснопевцевой.

Детский церебральный паралич (ДЦП) — это нарушение движений, вызванное повреждением центральной нервной системы ребенка. Вопреки распространенному мнению, ДЦП почти никогда не передается по наследству. Лишь в 14% случаев на развитие патологии влияют генетические факторы. В остальном причина кроется в других нарушениях, например в тяжелых родах, инфекциях или кислородном голодании мозга.

«Всё могу сам»

В курьерскую службу парень с нарушением опорно-двигательной системы устроился из-за высокой зарплаты. Тогда Фаддей работал на складе, ему решили сократить жалованье, а деньги были нужны: прожить на пособие по инвалидности в крупном городе практически невозможно.

«Главный фактор еще в том, что я поступил в колледж, а учиться не стал. Это было направление, связанное с логистикой, организацией грузоперевозок. Я уже тогда понимал, что мне это не очень близко, поэтому я отчислился после второго курса и, к сожалению, так и не поступил на другое направление до сих пор. А в курьерстве неплохие, комфортные условия. Ведь мне, чтобы заняться дизайном и фотографией, всё равно нужны были деньги на оборудование», — вспоминает Фаддей.

С подросткового возраста парень увлекается фотосъемками Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU И теперь благодаря добрым людям он может заниматься этим профессионально Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Мечта стать фотографом зародилась еще в подростковом возрасте, когда в родном Богдановиче молодой человек нашел компанию творческих друзей. Именно они научили его не относиться к своему диагнозу как к препятствию, зажгли любовь к жизни и помогли поверить в мечту.

«Влился в тусовку людей, где кто-то читал рэп, кто-то рисовал граффити. От них никогда не было насмешек со стороны, всегда была поддержка. И это, наверное, и выковало мой характер. Когда кто-то хотел мне помочь, брал под руку, они говорили: „Почему ты относишься к нему по-другому? Он здесь с нами, значит, он такой же, и он может делать то же самое, что делаем мы“. Поначалу было тяжело, но это было правильно: никто никому ничего не должен и я всё могу сам», — считает наш герой.

Фаддей спонтанно сорвался в Москву — это оказалось удачным решением Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

В Москве компания предоставляет своим курьерам жилье и электровелосипед. Точка доставки и хостел находятся близко друг к другу, поэтому Фаддей не испытывает особенных сложностей в работе. Проблемы возникают только возле подъездов и на лестницах — на их преодоление уходит ощутимо больше времени, чем у обычных людей. Несмотря на это, заказы парень доставляет без опозданий.

Кстати, на переезд парень решился спонтанно, буквально за одну ночь. Вместе с другом он купил билеты, за пару часов собрал вещи и сел в поезд, толком не понимая, что ждет впереди. Где жить и где работать, решали уже по дороге — до прибытия оставалось несколько часов, когда друзья нашли вакансию курьера.

За день собрали на оборудование

Долго копить на технику для фотосъемок Фаддею не пришлось. На одном из заказов его снял на видео блогер Максим Гуревич. Блогер выразил уважение к тому, что парень работает в доставке, и обратился к своим подписчикам с просьбой помочь финансово. Ролик разлетелся по Сети, собрав сотни просмотров, лайков и репостов.

«Встреча с Максимом — это буквально рабочий процесс. Я спускался с адреса, выходил от клиента, и он меня буквально поймал на улице. Я не ожидал, что ролик станет таким вирусным. На следующий день я понял, что такое сила интернета. Смотрел, как сумма на карте постоянно увеличивалась, как люди на меня подписывались тысячами. На второй день я уже просто начал заказывать оборудование — компьютер для дома, ноутбук для поездок, фотоаппарат, две камеры для видеосъемки», — рассказывает курьер.

Видео с Фаддеем посмотрели миллионы человек Источник: mg_remont / Instagram.com*

Точную сумму, которую ему собрали неравнодушные россияне, парень называть не хочет. Но отмечает, что самостоятельно такие деньги не заработал бы и за несколько лет в курьерской службе.

«Люди помогли мне начать, а исполнять свою мечту я дальше буду сам. Это мощный движок, потому что сам бы я, наверное, еще очень долго копил. А сейчас уже появились мысли и идеи, как двигаться дальше. Впереди много работы, и на достигнутом останавливаться не планирую. Я продолжаю работать, взял несколько смен на складе, хочу больше заниматься съемками».

В своих соцсетях Фаддей показывает, как справляется с трудностями: работает, фотографирует и учится кататься на коньках Источник: faddeifortuna / Instagram.com*

Во всех начинаниях уральского фотографа поддерживает семья — он младший из троих детей. Без добрых слов от сестер и родителей справиться со всеми невзгодами жизни было бы куда сложнее.

«Можно прыгнуть выше головы»

Больше всего Фаддей мечтает начать путешествовать по России. Стартовать в Екатеринбурге и добраться до Владивостока автостопом, останавливаться хотя бы на денек в каждом городе, делать там уличные съемки и собрать целый фотоальбом. Сейчас за свои услуги парень берет от 2500 рублей за час — это нижняя планка на рынке фотографов.

«Хочется получить образование, развиваться дальше в сфере фотографии, наверстать опыта. Хочу, чтобы ко мне за съемкой люди обращались не потому, что я сенсей фотографии, а потому что они мне доверяют. Хочу, чтобы больше людей видели мой контент, смотрели и понимали, что всё возможно в этой жизни».

Но главная моя мечта — поднять ребят с ограниченными возможностями и показать им, что можно прыгнуть гораздо выше своей головы. И сделать больше того, что они могут сейчас. Потому что многие даже не задумываются, насколько наши возможности бесконечны и многогранны. Фаддей Фортуна курьер и фотограф

«Еще мне бы хотелось, чтобы работодатели начали иным взглядом смотреть на людей с ограниченными возможностями, чтобы инфраструктура в городах становилась более развитой для маломобильных людей. Хочу благотворительностью заняться, провести акцию в День защиты детей и собрать деньги для детских домов», — добавил Фаддей.

