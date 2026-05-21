Страна и мир Старинные купеческие дома, живописная природа и уникальные находки: 5 речных круизов по Сибири

Рассказываем о маршрутах и ценах

45
Так выглядит трехпалубный теплоход, который выполняет круизы по рекам Сибири | Источник: Инфофлот

Близится сезон летних отпусков. Для тех, кто рассматривает такой традиционно дорогой отдых, как круизы, наши коллеги из 86.RU подобрали пять 5 путешествий по самым красивым рекам Сибири.

«Сибирская дуга» (Омск — Сургут — Новосибирск)

«Сибирская дуга» — новинка сезона. Это 16-дневное путешествие из Омска в Новосибирск, вобравшее в себя самые разные уголки Сибири, откроет не только жемчужины вроде Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска и Тобольска с его кремлем-исполином, но и малоизвестные страницы региона.

Так, в Большеречье и Таре вы восхититесь уникальной архитектурой, сохранившейся с дореволюционных времен, в Нарыме прикоснетесь к судьбам людей, чьи истории хранит старинный острог. В Парабели откроете для себя древние традиции селькупских и эвенкийских народов. В Томске погрузитесь в атмосферу «сибирских Афин», где университетские традиции XIX века живут в старинных корпусах и лекционных залах. Завершится путь в Новосибирске — городе науки, где даже мосты над Обью кажутся порталами в будущее.

Цена: от 372 тысяч рублей на человека.

Туристы могут выбрать каюты разного класса | Источник: Инфофлот

«От тайги до Полярного круга» (Тобольск — Салехард — Сургут)

«От тайги до Полярного круга» — классический 11-дневный круиз, позволяющий увидеть регион во всём его многообразии. Маршрут включает в себя посещение древней сибирской столицы Тобольска, города-крепости Салехарда, уютного Ханты-Мансийска, старинного поселка Березово и других интересных мест на Оби и Иртыше.

Цена: от 183 тысяч рублей на человека.

«От тайги до Заполярья» (Сургут — Салехард — Новый Порт — Салехард — Тобольск)

От тайги до Заполярья — 15-дневный круиз с заходом в Обскую губу. Помимо главных достопримечательностей Западной Сибири включает в себя необычные места, расположенные севернее Полярного круга. В Салемале можно познакомиться с рыбацкими традициями. В Аксарке — узнать о жизни людей на Крайнем Севере. В Новом порту — посетить Ямальский мерзлотник, крупнейший в мире естественный холодильник для хранения рыбы.

Цена: от 296 тысяч рублей на человека.

Питаться путешественники будут в красивых ресторанах с изысканным меню | Источник: Инфофлот

«Курс на Омск» (Тобольск — Омск)

В 8-дневном круизе туристов ждут легендарные города и малоизвестные жемчужины сибирского региона с уникальными стоянками. Тевриз славится самым длинным деревянным мостом. В Таре — старейшем городе Сибири, основанном в 1596 году, — вы перенесетесь в эпоху освоения русских земель. Большеречье удивит своим историко-культурным наследием и живописной природой. Здесь сохранились старинные купеческие дома, напоминающие о его богатом прошлом. Завершится маршрут в Омске — столице Белой России, где гул города сплетается с шепотом бескрайних степей.

Цена: от 150 тысяч рублей на человека.

«Большое сибирское путешествие» (Новосибирск — Сургут — Салехард — Тобольск)

«Большое Сибирское путешествие» — это 17 дней в пути и свыше 3000 километров по Оби и Иртышу. В этом круизе путешественников ждет насыщенная экскурсионная программа, собравшая воедино ландшафты сибирской глубинки и знаковые достопримечательности крупных городов региона. В рамках путешествия вы побываете в гостях у коми-зырян в Мужах. Соберете настоящий чум оленевода в Салехарде. Узнаете о связи рода Романовых с Тобольском. Познакомитесь с бытом профессуры в Томске и сделаете еще много удивительных открытий.

Цена: от 340 тысяч рублей на человека.

Анастасия Шевякова
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
