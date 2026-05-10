Налоги поднимут, а кредиты ограничат: главные новости недели

Привычные покупки в интернете станут дороже Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Ежедневно в мире происходит множество событий, уследить за всеми просто невозможно. Поэтому мы собираем самое главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги уходящей недели, где расскажем о происшествиях, законопроектах и о том, что нас ждет впереди.

В Чернобыльской зоне третий день не могут потушить пожар

На Украине в Чернобыльской зоне отчуждения уже три дня горит лес. Пожар охватил более 1,1 тысячи гектаров, сообщает государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Огонь прошел около 1,2 тысячи гектаров. Распространению пожара способствуют засушливая погода и резкие порывы ветра, говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Ликвидация масштабного возгорания продолжается.

Отменят ли домашние задания

Министр просвещения России Сергей Кравцов выступил против отмены домашних заданий. Он подчеркнул, что школьники должны выполнять их без использования нейросетей, а такая работа необходима для достижения высокого уровня знаний и успешной сдачи экзаменов.

По словам главы Минпросвещения, к искусственному интеллекту нужно подходить осторожно. Он не может заменить традиционного учителя, пишет ТАСС.

Из-за чего школьники рискуют провалить ЕГЭ

При подготовке к ЕГЭ важно не только хорошо изучить материал, но и соблюдать определенные правила, поскольку на некоторых экзаменах можно потерять важные баллы. Эксперт Минпросвещения Ирина Аржанова поделилась рекомендациями, чего следует избегать.

По ее словам, использование сленговых слов, таких как «скуф», в сочинении на ЕГЭ может привести к потере одного балла. Это связано с тем, что экзамен по русскому языку оценивает знания в области современного русского литературного языка.

Эксперт согласна с мнением коллег, что в задании 27 — сочинении — лучше обойтись без сленга. Если текст будет содержать много таких выражений и неологизмов, работа потеряет балл по этическому критерию. Хотя один балл не кажется значительным, иногда именно он может стать решающим.

Аржанова посоветовала школьникам для расширения словарного запаса уделять внимание самостоятельному написанию работ по развитию речи и читать качественную литературу. Это поможет избежать использования стилистически окрашенной лексики, включая сленговые выражения.

В клещах обнаружили четыре новых опасных вируса

В иксодовых клещах, собранных в Архангельской, Ленинградской, Псковской областях, Карелии и Санкт-Петербурге, специалисты нашли четыре ранее неизвестных вируса. Ученые также выявили ДНК вирусов из семи групп, в том числе опасных для человека возбудителей. Исследование провели сотрудники Санкт-Петербургского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.

Анализ 42 клещей, собранных в 2021–2023 годах, показал следы 30 микроорганизмов. Для человека наибольшую опасность представляют сибирский субтип вируса клещевого энцефалита, а также вирусы Мукава, Нуомин, бэйцзинский наировирус и вирус Гакугса. Ученые предупредили, что обмен фрагментами генома между вирусами может породить новые, более заразные патогены.

Биолог Дмитрий Сафонов отметил, что сибирские штаммы в европейской части России встречаются редко, поэтому необходимо разрабатывать новые тесты для их выявления. Людям стоит избегать укусов клещей и внимательно следить за своим состоянием после возможного контакта. Это главная мера профилактики.

НДС для зарубежных онлайн-покупок хотят поднять до 22%

Ставку налога на добавленную стоимость для иностранных интернет-покупок в перспективе способны повысить до 22%. Об этом заявили в Минпромторге РФ.

В настоящий момент товары из-за границы дешевле 200 евро не облагаются НДС, а более дорогие — только по ставке 15%. Это создает неравные условия для российских продавцов, и за 2025 год объем трансграничной торговли вырос на 60%, достигнув 440 миллиардов рублей.

Минпромторг вместе с Минфином обсуждает поэтапное повышение: 7% в 2027 году, 14% в 2028‑м и 22% в 2029‑м. Однако само министерство настаивает на введении 22% уже с 1 января 2027 года, уточняет ТАСС.

Если налог введут сразу, без переходного периода, импортные товары на маркетплейсах подорожают на 25–30%. Российским предпринимателям, закупающим продукцию за рубежом, придется либо заложить налог в конечную цену, либо уйти с рынка, пишет «Коммерсантъ».

Мошенники обманывают россиян с капремонтом и списанием долгов

Злоумышленники придумали новые схемы, используя тему взносов на капремонт и задолженностей. О самых опасных уловках рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

Если кто-то предлагает за вознаграждение убрать строку капремонта из квитанции, это мошенничество. Никакого закона, который освобождал бы всех собственников от этого платежа, не существует, пояснил депутат. Полное освобождение от взносов получают лишь неработающие пенсионеры старше 80 лет, Герои России и СССР, а также владельцы новостроек в первые годы после ввода дома. Половинная компенсация положена ветеранам, инвалидам и семьям с детьми-инвалидами.

Не менее опасен миф о массовом списании долгов. Государственных программ, которые раз в пять лет прощают просрочки, нет. Долги обнуляются только через банкротство в суде или в МФЦ при сумме обязательств от 25 тысяч до миллиона рублей.

Настоящий юрист не звонит первым и не ищет должника по базам. Если собеседник просит предоплату, обещает стопроцентную гарантию и ссылается на закрытую программу — это мошенники, отметил Гаврилов в беседе с ТАСС. Реальные шаги человек должен предпринимать сам. Льготы оформляют в соцзащите, реструктуризацию кредита обсуждают с банком, заявление на банкротство подают в МФЦ бесплатно.

Нужно заплатить еще один налог

Владельцам вкладов скоро придется заплатить налог с процентов за прошлый год. Правила расчета изменились.

С 2025 года проценты по вкладам вывели из общей налоговой базы. Это значит, что к ним нельзя применить стандартные, социальные или имущественные вычеты. Налог на проценты считают отдельно.

Для налоговых резидентов России действует прогрессивная шкала. Если общий годовой доход человека не превышает 2,4 миллиона рублей, с процентов удержат 13%. Если доход выше — с суммы превышения возьмут 15%. Для нерезидентов (тех, кто находится в России менее 183 дней) ставка единая — 15% независимо от дохода.

Налог начисляют только на проценты, которые превышают необлагаемый лимит в 210 тысяч рублей. Если все проценты по вкладам и накопительным счетам (со ставкой выше 1%) уложились в эту сумму, налог платить не нужно. Если превысили — налог возьмут с разницы.

Подавать декларацию не требуется. Банки сами передают данные в ФНС. Налоговая рассчитает сумму, учтет необлагаемый лимит и пришлет уведомление. Заплатить нужно до 1 декабря 2026 года.

За какие действия в соцсетях грозит наказание

Безобидные на первый взгляд действия в соцсетях способны обернуться серьезными правовыми последствиями. Российское законодательство постоянно меняется, и это касается комментариев, репостов и лайков, предупредил юрист Игорь Ивлев.

Если пост содержит призывы к экстремизму, запрещенную символику или ложные сведения о Вооруженных силах РФ, реакцию пользователя могут расценить как распространение запрещенной информации. Ответственность грозит не только автору публикации, но и тем, кто ее репостнул или поставил лайк. В судебной практике уже есть случаи привлечения людей к ответственности за одобрительные реакции под экстремистскими постами.

Репост или комментарий не всегда считаются просто выражением мнения, отметил юрист. Пользователям стоит внимательнее относиться к контенту, который они читают, сохраняют и комментируют. Подробнее о наказаниях рассказываем в отдельном материале.

Получить кредит станет сложнее

Уже с апреля 2026 года банки начали требовать документы для подтверждения доходов от подработок, процентов по вкладам и переводов от родственников. Как пояснила экономист Эльвира Глухова, в зачет пойдут только зарплата, пенсия, социальные выплаты и арендные платежи.

С 1 июля 2026 года к «самозаявленному» доходу (когда человек указывает сумму без подтверждения) банки применят дисконт 10%, сравнивая ее со среднедушевым доходом по региону от Росстата. А с 1 июля 2027 года упрощенный подход отменят полностью. Дальше правила станут еще жёстче, предупредила экономист.

Особые условия вводят для индивидуальных предпринимателей. Они смогут подтверждать доход только налоговыми декларациями. Банкам запретят завышать оценку платежеспособности клиента, анализируя его траты.

Через год рассчитывать на кредит смогут лишь те, кто предоставит полный пакет документов. Остальным придется либо собирать подтверждения, либо отказаться от быстрых займов.

Ежемесячные выплаты на детей хотят продлить

Ежемесячные выплаты из материнского капитала предложили продлить для семей с детьми — не до трех лет, а до совершеннолетия (или до 23 лет при обучении). С такой инициативой к министру труда Антону Котякову обратилась председатель правления «Совета матерей», депутат Госдумы Татьяна Буцкая.

Сейчас такие выплаты получают лишь нуждающиеся семьи, и прекращаются они, когда ребенку исполняется три года. Буцкая предлагает платить до 18 лет, а если учится в колледже или вузе — до 23 лет.

В «Совет матерей» постоянно обращаются женщины из многодетных и малообеспеченных семей. После трех лет денег на ребенка снова не хватает — ни на школьную форму, ни на кружки, ни на нормальный досуг, пишет ТАСС.

Буцкая считает идею разумной, хотя она требует проработки. Депутат попросила министра дать поручение подготовить законопроект.

Поступление в вузы усложнят

В магистратуру по некоторым направлениям можно будет поступить только после профильного бакалавриата или при наличии опыта работы. Соответствующий законопроект разработала межфракционная группа депутатов Госдумы. Поправки к закону «Об образовании» уже внесли на рассмотрение, а конкретные специальности позже определит Минобрнауки.

Парламентарии уверены, что за два года обучения в магистратуре невозможно получить фундаментальные знания, если предыдущее образование не связано с новым профилем. В пояснительной записке они приводят данные: в 2025 году на «химические технологии» поступило около 20% студентов без профильного бакалавриата. На юриспруденцию таких оказалось 24%. Авторы инициативы хотят прекратить эту практику. Подробнее об изменениях можно почитать в нашем материале.

За действиями в интернете начнут следить кибердружины

С 2026 по 2030 год в России планируют бороться с негативными социальными явлениями среди несовершеннолетних и молодежи. Комплекс из 41 мероприятия включает создание кибердружин и ограничение публикаций о нападениях на школы. Полный список мер появился на портале правовых актов.

Ежегодно в школах и вузах будут проводить профилактические мероприятия с привлечением кибердружин и медиапатрулей. Минпросвещения, МВД, Росгвардия и региональные власти разработают механизм ограничения материалов со сценами насилия с участием несовершеннолетних. Особое внимание уделят публикациям о вооруженных нападениях на учебные заведения.

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