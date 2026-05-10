«Все очень строгие»: студенты из Африки рассказали, к чему пришлось привыкнуть в России

Африканские студенты рассказали, к чему им пришлось привыкнуть в России Источник: Александр Куренной / 76.RU

25-летний Аристид Хоро и 36-летний Бенжамин Амаду переехали в Ярославль в 2023 году. Родной дом в Кот-д'Ивуаре они покинули ради заветной мечты — стать выдающимися юристами-политологами.

Год после переезда они усиленно изучали русский язык и культуру в ЯГПУ им. Ушинского, а после поступили в магистратуру ЯрГУ имени Демидова по профилю «политология». Кстати, на этом ребята не планируют останавливаться: их цель — пойти в аспирантуру.

Всего в Демидовском университете на факультете социально-политических наук учатся 8 иностранных студентов, среди них магистрантами являются только Бен и Аристид.

Первые впечатления от России

Сейчас Аристид и Бен — друзья, однако на родине их ничего не связывало, встретились они уже в России. Здесь их сразу сразили суровый климат и своеобразный менталитет.

В аэропорту мне показалось, что все русские очень строгие. Они не смеялись друг с другом, даже не улыбались. У всех были очень серьезные лица. Потом я вышел на улицу, сразу же увидел снег. Мне стало очень-очень холодно. Аристид Хоро студент из Кот-д'Ивуара

Будущие студенты ярославского вуза приехали в Россию поздней осенью.

Сильнее всего удивил холод. Когда я уезжал из Африки, там было +30 °C, в России оказалось всего +3 °C. Я сразу понял, что жизнь здесь не будет простой. Бенжамин Амаду студент из Кот-д'Ивуара

Родной язык ивуарийцев — французский. Парни всё еще в процессе изучения русского, за 3 года в России им удалось значительно пополнить словарный запас. Но в самом начале, как они вспоминают, было очень трудно.

— Когда мы только приехали, заметили, что русские очень быстро говорят, намного быстрее, чем у нас на родине. Сейчас мы уже потихоньку привыкаем к этому, — рассказал Бенжамин. — А еще очень сложно было учить падежи! — добавил Аристид, Бен с ним согласился.

Сравнивать Россию с Кот-д'Ивуаром африканцы не стали — как они объясняют, страны слишком разные. Степень развития экономики здесь выше, чем у них на родине.

— У нас бедная страна, жизнь там и здесь не сравнить. Например, в Кот-д'Ивуаре совсем нет работы, а в России нам уже предложили варианты, но мы пока не решились, — рассказал Бенжамин.

Значительную разницу Аристид заметил в распорядке дня. В России более плавный график, есть время на отдых, хоть и не так много. В Кот-д'Ивуаре, например, занятия в университете длились с утра до вечера.

Рутина Бенжамина в России не так сильно поменялась. У себя на родине он работал преподавателем истории, а в свободное время — готовился к урокам. Здесь его режим аналогичен: утром — учеба, вечером — подготовка к ней и просмотр новостей. Кстати, городские новости ребята тоже читают.

«Скучаем по нашей еде»

Пельмени, котлеты с гречкой и супы — русская еда знакома африканцам из Кот-д'Ивуара. Аристид даже пробовал приготовить пельмени в общежитии самостоятельно.

Бен за 3 года всё еще не успел оценить нашу национальную кухню по достоинству, он очень скучает по пище родной страны.

— Еда очень сильно отличается от нашей, в Кот-д'Ивуаре она острее, в России такого нет, — согласились друг с другом парни.

Ярославцы любят иностранцев

В Ярославле африканским студентам очень нравится. Ребята отметили, что в городе сравнительно немного пробок, а также чисто и спокойно.

— Ярославль — маленький город. В Кот-д'Ивуаре я жил в столице, там постоянно было шумно, люди спешили и толпились в пробках, и мало кто уважал друг друга, как здесь, — рассказал Бенжамин.

Также в первый учебный год в России ярославские студенты, по словам парней, очень помогли им адаптироваться к жизни в городе.

— Мне очень нравится, как в Ярославле люди относятся к иностранцам. Все очень добрые и всегда готовы помочь. У меня есть друг Никита, с которым я посещаю разные мероприятия и говорю о российской культуре, — отметил Аристид.

Ребята любят гулять на Стрелке Источник: Аристид Хоро

Из ярославских значимых личностей африканские студенты успели запомнить Ярослава Мудрого, мэра города и нашего губернатора. А вот гулять любят чаще всего в историческом центре.

— Мое любимое место в городе — Стрелка. А он очень любит ходить на Кирова, — заметил Бенжамин, указав на своего друга.

— Да! Кирова! Но больше всего я люблю гулять по набережной, это мое любимое место, — отозвался Аристид.

Здесь везде рядом парки, в которых можно гулять, думать о всяком. В Кот-д'Ивуаре очень мало такого. Аристид Хоро студент из Кот-д'Ивуара

Аристид путешествовал и по области, ему запомнилась поездка в Рыбинск. Больше всего иностранца впечатлил исторический облик центра города.

Где хотят создать семью

Двух друзей объединяет одна мечта — доучиться в Ярославле и стать дипломатами. Останутся ли они в России или уедут покорять другие страны, ребята еще не решили.

На вопрос, хотят ли молодые люди завести семью, оба безоговорочно ответили: «Да, но сначала учеба». Аристиду непринципиально, где искать избранную, а вот Бенжамин хочет найти любовь у себя на родине. Оба парня допускают разные исходы событий.

— В этой жизни бывает много сюрпризов, — отметил Бенжамин.

— Судьба решает, только судьба, — многозначительно согласился Аристид.