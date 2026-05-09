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Страна и мир Ушел из жизни легендарный автор японского хоррора «Звонок» Кодзи Судзуки

Ушел из жизни легендарный автор японского хоррора «Звонок» Кодзи Судзуки

Ему было 68 лет

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Причина смерти автора не уточняется | Источник: AP Photo / ATSUSHI TSUKADAПричина смерти автора не уточняется | Источник: AP Photo / ATSUSHI TSUKADA

Причина смерти автора не уточняется

Источник:

AP Photo / ATSUSHI TSUKADA

На 69-м году жизни скончался японский писатель Кодзи Судзуки. Он создал цикл романов «Звонок», который лег в основу одноименного фильма ужасов. Об этом сообщает телеканал NHK.

«Писатель Кодзи Судзуки, известный своими многочисленными популярными романами ужасов, такими как „Звонок“ и „Спираль“, скончался 8 мая в возрасте 68 лет», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что писатель скончался в больнице Токио после продолжительной болезни. Точная причина смерти не уточняется.

Судзуки родился 13 мая 1957 года в городе Хамамацу. Автор стал широко известен после публикации романа «Ракуэн» («Рай») в 1990 году. Книга был отмечен премией Japan Fantasy Novel Award. В 1991 году вышел его роман «Звонок», который после был экранизирован как в Японии, так и за рубежом. Фильм стал кассовым хитом и сделал автора одной из ключевых фигур «хоррора» в японской литературе.

Среди других известных работ автора книги — «Спираль», «Темные воды», «Променад богов» и «Убикуитети». Свое последнее произведение он опубликовал в 2025 году.

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Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Смерть Писатель Автор Ужасы
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Комментарии
2
Гость
9 мая, 23:15
Смотрел эту чушь. Полная лажа. Зря время потратил.
Гость
9 мая, 21:18
Нас ни хоррор, ни японцы - садисты, изуверы не интересуют.
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Гость
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