Ушел из жизни легендарный автор японского хоррора «Звонок» Кодзи Судзуки

На 69-м году жизни скончался японский писатель Кодзи Судзуки. Он создал цикл романов «Звонок», который лег в основу одноименного фильма ужасов. Об этом сообщает телеканал NHK.

Судзуки родился 13 мая 1957 года в городе Хамамацу. Автор стал широко известен после публикации романа «Ракуэн» («Рай») в 1990 году. Книга был отмечен премией Japan Fantasy Novel Award. В 1991 году вышел его роман «Звонок», который после был экранизирован как в Японии, так и за рубежом. Фильм стал кассовым хитом и сделал автора одной из ключевых фигур «хоррора» в японской литературе.