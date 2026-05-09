Ушел из жизни легендарный автор японского хоррора «Звонок» Кодзи Судзуки

На 69-м году жизни скончался японский писатель Кодзи Судзуки. Он создал цикл романов «Звонок», который лег в основу одноименного фильма ужасов. Об этом сообщает телеканал NHK.
«Писатель Кодзи Судзуки, известный своими многочисленными популярными романами ужасов, такими как „Звонок“ и „Спираль“, скончался 8 мая в возрасте 68 лет», — говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что писатель скончался в больнице Токио после продолжительной болезни. Точная причина смерти не уточняется.
Судзуки родился 13 мая 1957 года в городе Хамамацу. Автор стал широко известен после публикации романа «Ракуэн» («Рай») в 1990 году. Книга был отмечен премией Japan Fantasy Novel Award. В 1991 году вышел его роман «Звонок», который после был экранизирован как в Японии, так и за рубежом. Фильм стал кассовым хитом и сделал автора одной из ключевых фигур «хоррора» в японской литературе.
Среди других известных работ автора книги — «Спираль», «Темные воды», «Променад богов» и «Убикуитети». Свое последнее произведение он опубликовал в 2025 году.