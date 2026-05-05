Караваны яков, метель и тысячелетняя история. Путешествие в высокогорные непальские деревни — впечатляющие фото

Вместе с друзьями барнаулец прошел около 120 километров на пути к высокогорным непальским деревням Источник: Сергей Блошкин

Барнаульский путешественник Сергей Блошкин вот уже больше двадцати лет колесит по всему миру, наблюдая самые необыкновенные красоты нашей необъятной Земли. На этот раз он отправился в Непал, государство в Гималаях в Южной Азии, которое расположено между Индией и Китаем. К слову, это была его восьмая поездка туда. Как Сергей прошел 120 километров по горам и с чем столкнулся в пути, читайте в материале NGS22.RU.

Напоминает тихий Алтай

Несмотря на то что Непал продолжает считаться одной из самых бедных и неразвитых стран мира, ехать туда, по убеждениям Блошкина, стоит непременно — за удивительной природой и местным колоритом, который и был интересен путешественнику в его восьмой поездке. В этот раз целью группы стало посещение высокогорных тибетских поселений — Наар и Фу, которые расположены на самой границе с Тибетом на высоте более 4 тысяч метров.

Только взгляните, какие виды были на их пути Источник: Сергей Блошкин

— Об этих поселениях люди узнали только в 60-х годах прошлого века. А посетить с целью туризма стало возможно только в 2000-х, но визиты крайне лимитированы — не более 500 человек в год. Поэтому здесь не встретишь толп туристов, как в остальных местах Непала. В путешествии со мной были друзья из Алма-Аты, Москвы и Лондона. Добирались до Непала, конечно, не без приключений: у меня за несколько суток до перелета были аннулированы билеты, пришлось срочно искать новые варианты и улетать туда через Пекин. Прилетели в Катманду, но и оттуда еще 1,5 суток добирались до нетуристических мест: сначала на микроавтобусе, а после — на джипах. Стартанули на высоте 1800 метров.

По словам Сергея, в Непал хочется возвращаться ради его аутентичной культуры, атмосферы, невероятных гор и доброжелательных людей. Причем в нашем разговоре путешественник не раз уточнил, что страна чем-то напоминает тихую Республику Алтай с ее природными красотами и уединением.

Небольшие поселения в Непале Источник: Сергей Блошкин Источник: Сергей Блошкин

— Впервые я был в Непале в далеком 2007 году, почти 20 лет назад. Город Катманду, его столица, за это время стал значительно чище, в остальном ничего сильно не меняется, увеличивается лишь количество туристов: сегодня туда едут со всего мира, особенно на популярный трекинговый маршрут Аннапурна — один из самых опасных восьмитысячников. Нам же были интересны непопулярные маршруты, потому что там нет туристов. Поэтому как таковых восьмитысячников мы не видели, но маршрут от этого некрасивым не стал.

Источник: Городские медиа

Сильнейшие метели, еда без мяса и чудесные виды

Начало маршрута путешественников проходило вдоль отвесных скал и каньонов, местами тропы были вырублены в скалах.

— Когда мы поднялись на высоту 3800 метров, начала болеть голова — это было одной из главных проблем всего трекинга, поскольку меня не оставляло это до конца маршрута.

Маршрут был полностью пешим Источник: Сергей Блошкин

Одной из точек, куда хотелось попасть группе туристов, — деревня Фу, граница с Тибетом на высоте 4100 метров.

— Там небольшое количество жителей, которое ведет такой, довольно средневековый образ жизни, они исповедуют буддизм и совершенно отрешены от какой-либо цивилизации — всё время на маршруте у нас не было ни интернета, ни связи. Температуры на тот момента стали уже минусовыми, встречались караваны яков, ну и удалось увидеть грандиозную пирамиду вершины Химлунг 7126 метров над всей долиной!

Статные красавцы Источник: Сергей Блошкин Источник: Сергей Блошкин

Следующие два дня пути туристы двигались уже к самой высокогорной деревне Непала — Наар, которой, по словам ее жителей, уже более тысячи лет. В тот момент температура на маршруте упала уже до -12 градусов, а снег валил не останавливаясь:

— Наша Аня из Лондона, конечно, с большим удовольствием слепила снеговика, потому что много лет не видела снега. Практически везде в Непале есть такая система лоджий — мини-гостиниц, где есть комнаты, столовые. На более популярных маршрутах они похожи на хорошие отели, но у нас же это были такие мини-сараи, где теплое одеяло уже не спасало. Выходили греться в общую комнату, но на высоте уже дров нет, а печки топятся кизяками, но вроде сильно никто не замерзал.

Путешественник в экипировке для похода Источник: Сергей Блошкин Большую часть их похода шел снег Источник: Сергей Блошкин

Во время последней такой остановки туристам удалось увидеть еще одних отважных путешественников из Италии, которые наметили план дойти до высоты в 6 тысяч метров, однако к ночи стало понятно, что всем пора двигаться назад, пока еще была такая возможность: метель всё активнее засыпала тропы. Только взгляните на эти виды.

+1

— В планах было дойти до высоты 5300, но на 4500 мы развернулись: погода не позволила, выпало много снега, поэтому пришлось дать заднюю. Это был один из самых красивейших наших маршрутов в Непале. В день мы проходили примерно по 15 километров. Изысков особых в нашем путешествии не было, поскольку страна бедная и еда там самая простая: рис, зелень, какие-то бобовые, из мяса иногда курица. В туристических районах есть другое мясо, но местные не могут его себе позволить, да и в индуизме не слишком принято им питаться. Поэтому всё путешествие еда у нас была скудная: яйца, лапша и рис. Даже курицы нигде не было.

Источник: Сергей Блошкин

Источник: Сергей Блошкин