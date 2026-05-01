Правила денежных переводов изменят, некоторые долги спишут, а единое пособие начнут получать больше семей: законы мая

Бесплатными останутся переводы между физлицами до 100 тысяч рублей в месяц Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Практически каждую неделю в России вступают в силу новые законы, указы, постановления и прочие нормативно-правовые акты. Уследить за всеми изменениями в потоке новостей сложно, поэтому каждый месяц мы готовим для вас обзор самых важных и актуальных изменений. Сегодня поговорим о том, что нового ждет россиян в мае 2026 года.

Выписка из квартир станет проще

Станет проще выписать человека из жилья уже с 1 мая. Собственник сможет это сделать достаточно быстро, если прописанный давно не живет в квартире и не оплачивает услуги ЖКХ.

В качестве доказательств можно использовать квитанции и «показания» соседей. После положительного решения суда выписать человека можно будет через МФЦ или МВД по месту жительства.

Некоторые долги спишут

В России признают отдельные задолженности людей безнадежными к взысканию и впоследствии спишут. Речь идет о следующих долгах:

В отношении которых налоговая служба (ФНС) подала в суд до 1 ноября 2025 года, чтобы взыскать долг с людей, у которых нет статуса ИП, если при этом на 1 ноября 2025 года суд еще не вынес окончательное решение по этому делу. Образовались до 1 ноября 2025 года из-за налоговых уведомлений или решений о штрафах за налоговые нарушения (или отказа в таких решениях), которые вынесла налоговая служба. Также это касается случаев, когда ФНС отменила решение о возврате налогового вычета, в отношении которого ФНС не подала в суд заявление о взыскании до 1 ноября 2025 года.

Если на 1 мая 2026 года общий долг не больше 500 рублей или сумма, которую не нужно учитывать, не превышает 10 тысяч рублей, такую задолженность можно списать. Важно помнить, что аннулировать можно только ту часть долга, которая не была погашена на момент принятия решения о списании.

Пенсии вырастут

С 1 мая ежемесячную надбавку к пенсии пересчитают членам экипажей гражданских самолетов и работникам угольной промышленности. Эти выплаты предназначены для тех, кто работает в опасных или вредных условиях.

Сумма доплаты рассчитывается индивидуально, учитывая среднемесячный доход и общий трудовой стаж. А величина надбавки пересматривается четыре раза в год: 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября.

Кроме того, отметившие 80-летие в апреле россияне с мая начнут получать фиксированную часть пенсии в двойном размере. Сумма составит около 19,2 тысячи рублей. Такая же прибавка будет у тех, кому присвоили первую группу инвалидности в прошлом месяце 2026 года.

Еще повышение получат имеющие на попечении нетрудоспособного родственника пенсионеры. За каждого иждивенца выплату увеличат примерно на треть (но не более чем за трех человек):

3194,90 рубля — за одного иждивенца;

6389,79 рубля — за двоих;

9584,69 рубля — за троих.

Доходы инвалидов и ветеранов защитят от взысканий

Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон «Об исполнительном производстве», которые освободят от принудительного взыскания компенсационные выплаты инвалидам и ветеранам за покупку технических средств реабилитации (ТСР). Эти выплаты будут включены в перечень доходов, не подлежащих взысканию со стороны судебных приставов. Закон вступит в силу 6 мая.

Взыскания нельзя будет возложить на следующие выплаты:

компенсация за самостоятельно приобретенные инвалидом до 1 января 2025 года протезы (кроме зубных), протезно-ортопедические изделия и соответствующие услуги, оплаченные им за собственный счет;

компенсация расходов инвалида, ветерана, сопровождающего лица на оплату проезда к месту нахождения организации, в которую выдано направление на получение или изготовление технического средства реабилитации;

ежегодная денежная компенсация инвалиду расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собаки-проводника;

компенсации расходов на оплату проезда для получения собаки-проводника к месту нахождения организации, в которую выдано направление.

Кроме того, предусматривается, что производящие выплаты лица должны указывать в расчетных документах необходимый код вида дохода.

Обжаловать решение суда станет проще

С 10 мая 2026 года изменится процесс обжалования решений мировых судей, которые уже вступили в силу. Это связано с новыми законами, которые внесли изменения в правила рассмотрения дел в суде.

Теперь, если вы хотите обжаловать решение мирового судьи или решение районного суда после апелляции, вам нужно будет подавать жалобу не в кассационный суд, а в президиум областного или равного ему суда. Это касается как уголовных, так и гражданских дел.

Важно помнить, что новые правила будут действовать только для жалоб, поданных после 10 мая 2026 года. Все жалобы, поданные до этой даты, будут рассматриваться по старым правилам.

Единое пособие начнут получать больше семей

Многодетные семьи, чей доход незначительно превысит региональный прожиточный минимум, смогут и дальше получать единое пособие. Ранее семьи теряли право на выплату, если общий доход родителей был незначительно выше.

Нормы закона вступят в силу 22 мая. Новые правила позволят многодетным сохранить ежемесячные пособия даже при превышении прожиточного минимума на 10%. Все решения об отказе в назначении выплат многодетным семьям, вынесенные с 1 января 2026 года до дня вступления в силу новых правил, пересмотрят в беззаявительном порядке.

Также с 22 мая меняются правила назначения и продления единого пособия для мигрантов. Получить выплату смогут нуждающиеся беременные женщины и семьи с детьми до 17 лет при условии наличия гражданства РФ и проживания в стране в этом статусе не менее пяти лет.

Важно, что требование не распространяется на граждан, получивших гражданство по рождению, признанию или приему, а также на участников программы переселения соотечественников, участников СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей.

Изменятся правила переводов по СБП

С 1 мая Центробанк вводит новые тарифы в Системе быстрых платежей (СБП). Бесплатными останутся переводы между физлицами до 100 тысяч рублей в месяц и самому себе до 30 млн рублей в месяц.

Комиссия от 5 копеек до 3 рублей вводится за операции с бизнесом (оплата по QR-коду, выплаты зарплат и гонораров через СБП), фиксированные 6 рублей — за трансграничные переводы. Комиссию будут брать с платежей:

от физлиц — юрлицам, ИП и самозанятым;

от бизнеса — обратно физлицам;

между компаниями.

Банк России получит доступ к единому регистру сведений о населении

С 28 мая Центробанк России получит доступ к федеральному регистру сведений о населении для проверки данных и кредитных историй. Эти данные необходимы регулятору для следующих целей:

поддержания актуальности информации о лицах, подлежащих идентификации;

проверки сведений, составляющих титульные части кредитных историй.

Раньше многие люди сталкивались с проблемами, когда пытались взять кредит. Это происходило из-за того, что в их истории кредитов была неверная или неполная информация. Теперь благодаря новому закону Банк России сможет использовать самые точные сведения, чтобы лучше понять, кто и на каких условиях может получить кредит.

БАДы станут безопаснее

Биологически активные добавки с 1 мая начнут оценивать по новым критериям. В частности, к ним будут относить: наличие у изготовителя действующего свидетельства о государственной регистрации добавки, наличие маркировки, соответствие показателям безопасности и составу, подтвержденное аккредитованной российской испытательной лабораторией. При этом все указанные критерии необходимо применять одновременно.

Также потребуется подтверждение эффективности БАДов. Например, в опубликованных исследованиях на основе научных источников, которые содержат информацию о составе добавки, режиме ее дозирования и способе применения.

Вывезти золото из России будет сложнее

С 1 мая в России вступает в силу запрет на вывоз золотых слитков весом более 100 граммов без специального разрешения. Под действие этого запрета попадают слитки аффинированного золота, чистота которого составляет 99,9% и выше, что соответствует пробе 999.

Однако есть исключения. Например, вывоз слитков через международные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Кневичи (Владивосток) в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), включая Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию, остаётся возможным.

Появится рейтинг автошкол

Министерство внутренних дел России разработает показатели эффективности автошкол. Соответствующий закон вступит в силу с 28 мая.

Список критериев эффективности работы автошкол по программам профессионального обучения водителей будут публиковать в открытом доступе. Это нужно для того, чтобы люди могли оценить качество подготовки в каждой конкретной автошколе.

В перечень войдут итоги сдачи экзаменов и сведения об авариях, в которые попали выпускники. Информацию на сайте будут регулярно обновлять.

Студенческие билеты и зачетные книжки переведут в электронный формат

С 3 мая студенческие билеты и зачетки переведут в электронный формат. Предъявить документы можно будет через сайт своего университета, на портале «Госуслуги», а также через мессенджер Max.

При этом полностью отказываться от бумажных документов вузы не планируют. При необходимости их можно получить, написав заявление в университете.

Однако теперь единый федеральный стандарт для бумажных студенческих билетов и зачетных книжек отменен. Это означает, что каждый вуз сможет самостоятельно определять, как будут выглядеть такие документы.

Электронным студенческим билетом можно будет пользоваться так же, как и бумажным. Его смогут проверять не только университеты, но и другие организации, например транспортные компании, музеи, библиотеки и учреждения культуры, которые предоставляют студентам различные скидки и льготы.

Вступят в силу новые ГОСТЫ

С 1 мая 2026 года вступит в силу более 70 новых национальных стандартов в разных сферах. Наиболее значимые изменения затронут строительную и пищевую отрасли, сферу антитеррористической защищенности, а также производителей стройматериалов и разработчиков систем искусственного интеллекта.

Как будем отдыхать в мае

В этом году в мае у сотрудников, работающих на пятидневке, будет по три выходных дня на 1 Мая и День Победы. И это самые короткие майские праздники за последние восемь лет. Также между ними будет полная рабочая неделя — пять дней (с 4 по 8 мая).

Как будем отдыхать в 2026 году Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Но есть способ продлить отдых. Если взять отпуск на рабочую неделю, с 4 по 8 мая, можно получить в общей сложности 11 выходных подряд.