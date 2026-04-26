Променял столичную жизнь на якутские морозы. Как танцор из команды Niletto бросил все и уехал на север, чтобы учить детей танцевать

Якутяне успели полюбить Джони и часто подходят сфотографироваться Источник: black_jony_777 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена в РФ)

Как выглядит обычный путь звезды? Родился в маленьком городе и приехал покорять большой. Так сделал и Антон Макаров, он же — танцор Джони из команды популярного певца Niletto. Но в большом городе он не остался, а уехал… в Якутск. Как и зачем он там оказался, чем планирует заниматься и при чём тут TikTok, Джони рассказал корреспонденту 14.RU.

Niletto — российский певец и танцор, выступающий в жанре поп. Он начал набирать популярность после участия в шоу «Песни» на ТНТ. Главным его хитом считается песня «Любимка».

Танцевал в дедовых сапогах

Антон Макаров родом из маленького городка Донской в Тульской области, его население — чуть больше 60 тысяч человек. После школы он переехал в Санкт-Петербург, отучился в кулинарном училище и попал в команду Niletto после танцевального видео, снятого под трек артиста.

— Танцевать я начал со школы, с конца 90-х. Мой друг привел меня в секцию брейк-данса, и так я начал тренироваться. Детство у меня было не самое простое, не хватало денег на кроссовки, и я танцевал в дедовых зеленых резиновых сапогах 42 размера и шапке с надписью «Спорт». У меня отлично получалось, и ребята из старшей группы позвали к себе в команду, где я стал самым мелким, — вспоминает Джони.

Так юный танцор начал выступать, ездить по близлежащим городам на батлы. Команда соревновалась за разные дипломы и даже за шоколадки вместо призов. Во время учебы в Питере 16-летний Джони увидел группу танцоров на улице и спросил, можно ли выступить с ними. Они согласились, и так началось их сотрудничество: Джони выступал на улице, чуть позже организовал свое шоу, а затем начал путешествовать по разным местам — всего благодаря танцам он посетил 16 стран.

Путь к команде Niletto начался еще в 2021 году, когда вышел трек «Любимка». Джони записал под него множество танцевальных видео в свой TikTok — одно из них выстрелило и собрало 16 миллионов просмотров. Ролик заметил сам артист, оставил хвалебный комментарий, Джони ответил — и с тех пор они начали общаться.

— Потом он [Niletto] организовал конкурс на самое крутое видео под трек «Ты че такая смелая?», и я понял, что выиграю. Так и получилось. Он позвал меня познакомиться и пообщаться вживую, а во время нашей встречи пригласил выступить вместе с ним, — говорит Джони.

Так они начали сотрудничать и работают вместе уже второй год. С переездом в Якутск Джони не вышел из команды, а продолжает тренироваться со всеми онлайн, учить новую хореографию и летать на выступления.

С улиц на сцену с топовым артистом Источник: black_jony_777 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена в РФ)

«Это мое, и я буду тут жить»

Так всё-таки как же танцор оказался в Якутске? Поводом для переезда стала любовь, которую он встретил в социальных сетях. Он случайно увидел фотографию якутянки Кристины, поставил лайк и написал: «Походу я лечу в Якутск» (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.)

— Это была, конечно, шутка, но в каждой шутке есть доля правды. И это был мой старый добрый флирт от Джони. Кристина ответила мне взаимностью и ответила: «Прилетай». После этого мы начали много общаться в переписке и в созвонах, а в какой-то из дней я просто понял, что хочу развивать дальше наши отношения, и купил билет в Якутск, — улыбается Джони.

Один лайк решил судьбу Источник: black_jony_777 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена в РФ)

Он с нежностью отзывается о своей избраннице и говорит, что рядом с ней у него «отключаются все защитные механизмы» и что она его судьба. Первое свидание Джони и Кристина провели в местном ресторане, где красавица познакомила его с национальной кухней. Танцор оказался в восторге от оленины и попробовал салат «Индигирка» из сырой замороженной рыбы.

Джони влюбился в северную природу с первого взгляда: говорит, что когда впервые увидел ландшафты Якутии из иллюминатора, то понял, что он дома.

— Я такого на самом деле еще не видел так близко. И меня это удивило, было очень много эмоций. У меня в голове образовалась такая мысль, что это — мое и я буду тут жить, — сказал артист.

А потом впечатления сыпались как из ведра. Джони съездил посмотреть на Ленские столбы, которые его поразили своей красотой и масштабностью.

Зрелище невообразимое Источник: Национальный парк «Ленские столбы» / T.me

— Я, конечно, офигел, я ни разу такого не видел и испытал шок от красоты. Эти скалы будто сделали инопланетяне, слишком красиво, — вспоминает Джони.

Якутские морозы тоже удивили парня. Но не напугали.

— Когда выходишь в -40, реально ничего не видно, сразу ресницы замораживаются, лицо замораживается, и ты будто окунулся в снег, становишься как снеговик. Это очень комично смотрится, когда у тебя еще темная кожа, — вспоминает он.

Несмотря на все эмоции, переезд случился не сразу. Отношения пары сначала развивались на расстоянии, и они летали друг к другу. Сам Джони описывает этот период как «грустный и тяжелый». Сначала влюбленные думали обосноваться в Питере, но танцор решил преподавать и делиться опытом в Якутске. Чтобы продвинуть свою идею, он начал записывать видеоролики — например, с танцами в лужах. Но быстро понял, что такой инструмент продвижения не очень работает. Тогда Джони зашел с козырей: озвучил, что состоит в команде Niletto и имеет вес в танцевальной сфере страны.

— Я начал сотрудничать с пабликами, и люди узнали обо мне. После этого стали толпами приходить и записывать своих детишек. Я кайфанул с этого, в Якутске люди действительно хотят развиваться и тренироваться, но тут не хватает школ, к сожалению. Я хочу создать такое сообщество, чтобы дети не только платили деньги, но и дружили, поддерживали друг друга, выступали на фестивалях, — говорит Джони.

Паблики с удовольствием растаскивают контент Джони Источник: black_jony_777 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена в РФ)

Что дальше?

В ближайший год танцор не планирует покидать команду Niletto, но жить будет в Якутске и развивать там свою школу Red Wolf.

— Я хочу организовать самую большую школу в городе — это мой приоритет. Это не мешает основной работе, я планирую пригласить педагогов. Привнести свой вклад в Якутск, чтобы быть не просто гостем, а сделать что-то хорошее. А потом буду отдыхать на пенсии, — улыбается Джони.

Джони хочет организовать самую большую школу в Якутске Источник: black_jony_777 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена в РФ)

Сейчас всё свободное время Джони проводит с любимой, они вместе делают разные видео, снимаются в рекламе и успели стать популярными в городе.