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Страна и мир На лицо ужасные: пять грибов, которые вы зря не собираете весной

На лицо ужасные: пять грибов, которые вы зря не собираете весной

Опытные грибники уже поехали в леса с ведрами

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Профессиональные грибники уже вышли на охоту | Источник: Дарья Пона / 74.RUПрофессиональные грибники уже вышли на охоту | Источник: Дарья Пона / 74.RU
Профессиональные грибники уже вышли на охоту
Источник:
Дарья Пона / 74.RU

Опытные грибники знают, что самый разгар грибного сезона начинается со второй половины лета. Но лишь настоящие профессионалы вооружаются ножиком и идут в лес уже в мае — когда на полянах не так много конкурентов, зато в избытке вкусных грибов. Теперь вы — один из посвященных в эту тайну, и мы расскажем, какие грибы можно собирать уже сейчас.

Источник: Полина Авдошина / Городские порталыИсточник: Полина Авдошина / Городские порталы
Источник:
Полина Авдошина / Городские порталы

Сморчок съедобный

Этот гриб особенно часто встречается в лесах России в конце весны — сморчок настоящий, также известный как сморчок съедобный, начинает расти в апреле, а в мае за ним можно отправляться с ведрами.

Источник: Wikipedia.orgИсточник: Wikipedia.org
Источник:
Wikipedia.org

Неопытных грибников может отпугнуть вид гриба. Сморчок и правда не может похвастаться красотой, зато у него отличный вкус. Искать гриб нужно в пойменных лесах, на просеках и опушках. Чаще всего сморчок съедобный можно найти в лиственных лесах под тополем, осиной или ольхой.

Главное — не спутать сморчок съедобный с ядовитым двойником, строчком обыкновенным. Его отличает выгнутая и мясистая шляпка, по форме напоминающая сердцевину грецкого ореха.

Трутовик чешуйчатый

Трутовик чешуйчатый легко определить по желтой кожистой шляпке с темно-бурыми чешуйками и изогнутой ножке. Гриб растет в широколиственных лесах и парках на живых и поваленных деревьях.

Источник: Wikipedia.orgИсточник: Wikipedia.org
Источник:
Wikipedia.org

Трутовик чешуйчатый — один из тех грибов, которые лучше собирать, пока он молодой. Определить возраст гриба можно по ножке: если она мягкая и беловатая, то гриб еще юн и годится к столу. А вот если ножка становится похожей на пробку и легко крошится, то гриб уже не первой свежести, а значит, он стал жестким и приобрел сильный древесный вкус.

Этот гриб можно начинать собирать с середины мая, а благодаря своему окрасу и чешуйчатой шляпке его невозможно ни с чем спутать.

Вешенка обыкновенная

Этот гриб также можно часто встретить в лесах в мае. Знающие грибники сразу же обращают внимание на вешенку обыкновенную — она отличается матовой шляпкой и нисходящими по ножке пластинками, а по своему виду напоминает воронку.

Источник: Wikipedia.orgИсточник: Wikipedia.org
Источник:
Wikipedia.org

Чаще всего вешенка растет на поваленных деревьях и гнилых пнях сразу по несколько штук. Одно из главных преимуществ вешенки обыкновенной — у нее нет опасных ядовитых двойников, так что гриб можно собирать, не рискуя отравиться.

Головач мешковатый

Еще один гриб, который лучше есть молодым, — головач мешковатый. Чаще всего он встречается на открытых лугах, полях и пастбищах. Отличить его можно по шаровидной шляпке, которая может достигать 25–30 сантиметров в диаметре. Поверхность молодого головача светло-серая, может быть гладкой или покрытой светлыми чешуйками.

Источник: Wikigrib.ruИсточник: Wikigrib.ru
Источник:
Wikigrib.ru

Гриб активно созревает после майских ливней. Главное — не спутать головач мешковатый с ложнодождевиком обыкновенным. Опасный двойник отличается более темным окрасом, а его мякоть быстро краснеет, если гриб надломить. Также лжедождевик по запаху напоминает сырой картофель.

Шампиньон полевой

Шампиньон полевой по своему виду очень похож на своих собратьев, которые продаются в магазинах: у гриба белая полушаровидная шляпка, покрытая светлыми чешуйками. Со временем гриб распрямляется, края становятся поникшими, а цвет меняется со светло-серого на розоватый или темно-коричневый.

Источник: Wikipedia.orgИсточник: Wikipedia.org
Источник:
Wikipedia.org

Чаще всего шампиньон полевой можно найти на хорошо освещенных лужайках и полянах. Иногда грибы могут прятаться в зарослях крапивы. А вот рядом с деревьями шампиньоны растут очень редко.

Искать шампиньоны можно в мае после небольших дождей. Но необходимо быть внимательным и не спутать гриб с ядовитыми двойниками: ложным полевым шампиньоном, светлым мухомором или бледной поганкой. Отличить их просто — мякоть ядовитых грибов пожелтеет, если на нее надавить, а ножка при разрезе быстро станет коричневой. Отличаются лжешампиньоны и на запах: опасные грибы пахнут йодом и лекарствами.

Любите ходить по грибы в лес?

Люблю ли? Да я профессионал!
Иногда собираю грибы во время прогулки
Грибы люблю, а вот выискивать их не очень, так что просто покупаю
Грибы — точно не мое

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
Сезон Тихая охота Сморчки Шампиньоны Грибник Грибы
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Комментарии
3
Гость
3 мая 2024, 15:48
Сморчок -условно съедобный гриб всегда был. Что-то изменилось ?
Гость
3 мая 2024, 14:56
Автор хоть один гриб из списка попробовал?
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Гость
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