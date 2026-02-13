Чувствую гордость и одновременно неловкость: Маргарита Симоньян впервые появилась на публике без парика

Глава RT Маргарита Симоньян стала почетным гражданином Краснодара. Получать награду телеведущая вышла без парика. Соответствующей записью она поделилась в своем Telegram-канале.

Маргарита Симоньян — уроженка Краснодара. По ее словам, она родилась на улице Гоголя, потом жила в Юбилейном микрорайоне, окончила Кубанский государственный университет. Работала в телерадиокомпании «Краснодар» и была собственным корреспондентом ВГТРК в Ростове-на-Дону.

«Когда получаешь награду, всегда чувствуешь гордость и одновременно неловкость, потому что всегда кажется, что есть и более заслуженные люди, которых обошли вниманием», — призналась она.

Решение о награждении было принято в декабре 2025 года по решению депутатов городской думы. Вместе с этой наградой Симоньян вручили памятную медаль «За заслуги».

Перед сборами на награждение глава RT в своем Telegram-канале немного поностальгировала. Она попыталась накрасить ресницы, но они пострадали после химиотерапии на фоне ее заболевания.

«Попыталась накрасить ресницы. Осознала глубинный смысл фразы „остатки былой роскоши“», — отметила Симоньян.