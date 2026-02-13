НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

облачно, без осадков

ощущается как +24

1 м/c,

вос.

 758мм 83%
Подробнее
3 Пробки
USD 70,95
EUR 81,98
Ярославец на «Поле чудес»
Известные ярославцы — о «Локомотиве»
Самое время купить квартиру
Что будет с ЯрГЭТ
Как отметить свадьбу в Ярославле
Ликвидация «зеленых масел»
Когда придет прохлада
Афиша на неделю
Когда включат горячую воду
Страна и мир Чувствую гордость и одновременно неловкость: Маргарита Симоньян впервые появилась на публике без парика

Чувствую гордость и одновременно неловкость: Маргарита Симоньян впервые появилась на публике без парика

Она получила две награды

1 182
Маргарита Симоньян родилась в Краснодаре | Источник: Станислав Телеховец / администрация КраснодараМаргарита Симоньян родилась в Краснодаре | Источник: Станислав Телеховец / администрация Краснодара

Маргарита Симоньян родилась в Краснодаре

Источник:

Станислав Телеховец / администрация Краснодара

Глава RT Маргарита Симоньян стала почетным гражданином Краснодара. Получать награду телеведущая вышла без парика. Соответствующей записью она поделилась в своем Telegram-канале.

Маргарита Симоньян — уроженка Краснодара. По ее словам, она родилась на улице Гоголя, потом жила в Юбилейном микрорайоне, окончила Кубанский государственный университет. Работала в телерадиокомпании «Краснодар» и была собственным корреспондентом ВГТРК в Ростове-на-Дону.

«Когда получаешь награду, всегда чувствуешь гордость и одновременно неловкость, потому что всегда кажется, что есть и более заслуженные люди, которых обошли вниманием», — призналась она.

В зале она поблагодарила всех краснодарцев

Источник:

Маргарита Симоньян из дома / Telegram

Решение о награждении было принято в декабре 2025 года по решению депутатов городской думы. Вместе с этой наградой Симоньян вручили памятную медаль «За заслуги».

Перед сборами на награждение глава RT в своем Telegram-канале немного поностальгировала. Она попыталась накрасить ресницы, но они пострадали после химиотерапии на фоне ее заболевания.

«Попыталась накрасить ресницы. Осознала глубинный смысл фразы „остатки былой роскоши“», — отметила Симоньян.

В сентябре 2025 года Маргарита Симоньян рассказала, что у нее нашли рак. Ей провели операцию на груди, затем начался курс химиотерапии. Минувшей осенью журналистка похоронила своего супруга Тиграна Кеосаяна, который был в коме с января 2025 года.

ПО ТЕМЕ
Константин МитягинКонстантин Митягин
Константин Митягин
корреспондент
Маргарита Симоньян Рак Шоу-бизнес
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
ТОП 5
Мнение
«Мелочей нет»: экс-игрок «Локомотива» объяснил, что потребуется команде для победы над «Ак Барсом»
Илья Горохов
Хоккей
Мнение
«Цены снижаются, компании не банкротятся». Бизнесмен съездил в Китай и рассказал, почему экономика там «цветет и пахнет»
Ильдар Хусаинов
Директор федерального агентства недвижимости «Этажи»
Мнение
«Сокращения отвратительные, незаконные, наглые, рассчитанные на незнание». HR-директор — об увольнении 200 тысяч сотрудников в стране
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Школьники впали в панику перед экзаменами. Что с этим делать
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Мнение
Красота дорогая и суровая: туристка рассказала, что посмотреть во Владивостоке и сколько стоит путешествие
Анастасия Микула
Рекомендуем