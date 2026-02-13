К Земле летит гигантский астероид — какова опасность сближения

Ученые квалифицировали объект как «потенциально опасный»

Ученые наблюдают за астероидом | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

14 февраля 2026 года к Земле приблизится космический гость: астероид 162882 (2001 FD58). Его размеры впечатляют — диаметр оценивается в 0,5–1 км. По данным Института космических исследований РАН (ИКИ РАН), это самый крупный объект, который приблизится к нашей планете за последний год.

Стоит ли волноваться? Специалисты уверяют: нет. Разъяснения дал Леонид Еленин — астроном, сотрудник Института прикладной математики им. Келдыша РАН, первооткрыватель кометы C/2010 X1 и ряда астероидов.

«Астероид пролетит в 6,5 млн км от Земли, — пояснил эксперт в беседе с aif.ru. — Это в 17 раз дальше Луны. Никакой опасности он не представляет».

Впрочем, статус у небесного тела всё же «потенциально опасный» — такую классификацию присвоили ему в РАН. Но, как подчеркивают ученые, это лишь формальность: реальной угрозы астероид не несет.

А что еще ждет нас в 2026‑м?

В этом же году к Земле подберутся еще два космических объекта, отмеченных как потенциально опасные:

  • астероид 2017 SH33 — размером около 1 км. Шанс столкновения с Землей крайне мал: 1 к 150 млн;

  • астероид 2013 TP4 — куда скромнее, всего 10 метров в поперечнике. Однако поначалу он вызвал больше вопросов: его шанс столкнуться с планетой оценивался как 1 к 45 тыс. — самый высокий среди всех объектов в текущем году. Но, по прогнозам ученых, к моменту сближения эта вероятность станет статистически незначимой.

Несколько месяцев назад к Земле приближался загадочный объект 3I/ATLAS, который считали инопланетным кораблем. Ученые предполагали, что он мог быть настроен, чтобы вывести спутники на орбиту Юпитера. Также у 3I/ATLAS было множество аномалий.

Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
-Митрич-

13 февраля, 11:21
Быстрей бы уже...
Гость
13 февраля, 09:17
А то много развелось Danunachus antirrhopus. В городах живут.
