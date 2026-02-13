«Я вернула 2007-й»: россиянка решилась на авантюру и побывала в другой стране на концерте Linkin Park

Россиянка рассказала об отпуске в Бахрейне

Нижегородский блогер, известная своим подписчикам как Наташа Барбариска, провела небольшой отпуск на Ближнем Востоке. Девушка на пять дней отправилась в самое маленькое арабское государство — Бахрейн. Там ее ждали концерт легендарной рок-группы Linkin Park, незабываемый картинг на известной гоночной трассе международного уровня и роскошная квартира с видом на Персидский залив.

До Бахрейна Наташа добиралась шесть часов самолетом из Москвы. Остановилась туристка в квартире небоскреба на 26-м этаже с роскошным видом на Персидский залив. За всё время аренда обошлась относительно бюджетно — в 20 тысяч рублей. Да и концерт вышел недорого — 4500 рублей. Подготовлено шоу было на высшем уровне, Наташа как давняя фанатка группы осталась в полном восторге.

— Звук был отличный. Лучший концерт в моей жизни! Мы к нему стремились, мы для него сделали очень много — подготовка и реализация. Не скажу, что всё было трудно. Просто нужно знать лазейки с зарубежными картами и не бояться иностранных сайтов. Для опытных туристов это плевое дело, а вот для новичков — страх. Но я уверяю, что улететь в другую страну на концерт — это про счастье через волнение! Поэтому слезы текли прямо с первых минут песен, — поделилась нижегородка.