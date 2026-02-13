НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+26°C

Сейчас в Ярославле
Погода+26°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +27

2 м/c,

вос.

 757мм 65%
Подробнее
3 Пробки
USD 70,79
EUR 83,27
Ярославец на «Поле чудес»
Известные ярославцы — о «Локомотиве»
Самое время купить квартиру
Что будет с ЯрГЭТ
Как отметить свадьбу в Ярославле
Ликвидация «зеленых масел»
Когда придет прохлада
Афиша на неделю
Когда включат горячую воду
Страна и мир «Я вернула 2007-й»: россиянка решилась на авантюру и побывала в другой стране на концерте Linkin Park

«Я вернула 2007-й»: россиянка решилась на авантюру и побывала в другой стране на концерте Linkin Park

Девушка посетила самое маленькое арабское государство. Ее впечатления — в видео

821

Россиянка рассказала об отпуске в Бахрейне

Источник:

Городские медиа

Нижегородский блогер, известная своим подписчикам как Наташа Барбариска, провела небольшой отпуск на Ближнем Востоке. Девушка на пять дней отправилась в самое маленькое арабское государство — Бахрейн. Там ее ждали концерт легендарной рок-группы Linkin Park, незабываемый картинг на известной гоночной трассе международного уровня и роскошная квартира с видом на Персидский залив.

До Бахрейна Наташа добиралась шесть часов самолетом из Москвы. Остановилась туристка в квартире небоскреба на 26-м этаже с роскошным видом на Персидский залив. За всё время аренда обошлась относительно бюджетно — в 20 тысяч рублей. Да и концерт вышел недорого — 4500 рублей. Подготовлено шоу было на высшем уровне, Наташа как давняя фанатка группы осталась в полном восторге.

— Звук был отличный. Лучший концерт в моей жизни! Мы к нему стремились, мы для него сделали очень много — подготовка и реализация. Не скажу, что всё было трудно. Просто нужно знать лазейки с зарубежными картами и не бояться иностранных сайтов. Для опытных туристов это плевое дело, а вот для новичков — страх. Но я уверяю, что улететь в другую страну на концерт — это про счастье через волнение! Поэтому слезы текли прямо с первых минут песен, — поделилась нижегородка.

В Бахрейне Наташу также ждали и другие приключения. Среди них картинг и посещение объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

ПО ТЕМЕ
Валерия КоростелеваВалерия Коростелева
Валерия Коростелева
Корреспондент
Туризм Концерт Отпуск
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
13 февраля, 18:20
Делать ей нечего.
Гость
14 февраля, 07:49
у богатейших арабов всё дешевле чем у бедных недорогих россиян - это повод для очередного повышения налогов
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Мелочей нет»: экс-игрок «Локомотива» объяснил, что потребуется команде для победы над «Ак Барсом»
Илья Горохов
Хоккей
Мнение
Больше не кусается: как продолжение «Дьявол носит Prada» превратилось в лекцию по психологии
Анастасия Власова
Пишет о людях и разбирается в астрологии
Мнение
«Все московские команды провалились». Эксперт назвал главного фаворита в борьбе за победу в РПЛ следующего сезона
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
Красота дорогая и суровая: туристка рассказала, что посмотреть во Владивостоке и сколько стоит путешествие
Анастасия Микула
Мнение
«Срываемся и едим»: нутрициолог о том, как не получить проблем со здоровьем после мяса на мангале
Евгения Новикова
Рекомендуем