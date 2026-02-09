Страна и мир В Telegram произошел массовый сбой

Пользователи с трудом заходят в приложение

Сбой зафиксирован в нескольких регионах

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В России произошёл крупный сбой в работе мессенджера Telegram. Наибольшие трудности испытывают пользователи мобильных приложений.

Жалобы массово поступают через сервис Downdetector. Пользователи сообщают о следующих проблемах:

  • невозможность загрузить медиафайлы;

  • трудности с запуском приложения;

  • сбои в работе веб‑версии мессенджера.

Сбой видно на графике

Источник:

detector404

По данным Downdetector за последний час, наибольшее число жалоб поступило из следующих регионов:

  • Магаданская область (7%);

  • Новосибирская область (6%);

  • Красноярский край (5%);

  • Алтайский край (5%);

  • Новгородская область (5%).

Пользователи столкнулись с такими проблемами:

  • Сбой мобильного приложения (53%);

  • Проблемы с уведомлениями (16%);

  • Общий сбой (16%);

  • Сбой сайта (10%);

  • Сбой личного кабинета (менее 1%).

На данный момент представители Telegram не комментировали ситуацию и не сообщали о причинах сбоя или сроках восстановления полноценной работы сервиса.

А у вас работает мессенджер?

Да
Работает, но с перебоями
Вообще не работает

Напомним, что работу Telegram и WhatsApp* в России ограничивают с 2025 года. Так, в ноябре началась блокировка WhatsApp* из-за нарушения российского законодательства. В Роскомнадзоре объяснили, что мессенджер используется для организации и проведения террористических действий. В Госдуме отметили, что сервис могут полностью заблокировать уже в 2026 году.

В Telegram же с лета 2025 года не работают видео- и голосовые звонки. В РКН отметили, что новые ограничения в мессенджере пока не вводят.

* Принадлежит корпорации Meta — экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории РФ.

Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Гость
9 февраля, 16:35
Никаких проблем, все работает
Гость
9 февраля, 14:35
Отставить панику! Это всё по гениальному плану, и в чётком соответствии с графиком, команданте врать не будет!
