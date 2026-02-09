В Telegram произошел массовый сбой

В России произошёл крупный сбой в работе мессенджера Telegram. Наибольшие трудности испытывают пользователи мобильных приложений.
Жалобы массово поступают через сервис Downdetector. Пользователи сообщают о следующих проблемах:
невозможность загрузить медиафайлы;
трудности с запуском приложения;
сбои в работе веб‑версии мессенджера.
По данным Downdetector за последний час, наибольшее число жалоб поступило из следующих регионов:
Магаданская область (7%);
Новосибирская область (6%);
Красноярский край (5%);
Алтайский край (5%);
Новгородская область (5%).
Пользователи столкнулись с такими проблемами:
Сбой мобильного приложения (53%);
Проблемы с уведомлениями (16%);
Общий сбой (16%);
Сбой сайта (10%);
Сбой личного кабинета (менее 1%).
На данный момент представители Telegram не комментировали ситуацию и не сообщали о причинах сбоя или сроках восстановления полноценной работы сервиса.
А у вас работает мессенджер?
Напомним, что работу Telegram и WhatsApp* в России ограничивают с 2025 года. Так, в ноябре началась блокировка WhatsApp* из-за нарушения российского законодательства. В Роскомнадзоре объяснили, что мессенджер используется для организации и проведения террористических действий. В Госдуме отметили, что сервис могут полностью заблокировать уже в 2026 году.
В Telegram же с лета 2025 года не работают видео- и голосовые звонки. В РКН отметили, что новые ограничения в мессенджере пока не вводят.
* Принадлежит корпорации Meta — экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории РФ.