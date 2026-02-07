«Для тех, кто ищет уединения». Почему туристы едут в Абхазию в межсезонье. Расскажем, что там делать сейчас

Абхазия перестала быть только летним направлением для россиян — всё больше туристов приезжают в республику в межсезонье за полным релаксом. Их притягивают совершенно пустые набережные, красивая природа, которая в феврале уже начинает просыпаться. При этом топовые отели, в которые летом не попасть, делают большие скидки. Наши коллеги из SOCHI1.RU cпросили у любителей зимней Абхазии, что делать в стране, когда море холодное.

Тишина и птички поют

Жительница Сочи Марина Бакшеева вместе с мужем и маленьким сыном несколько раз за зиму выбираются в Абхазию на выходные. Она тревел-агент и лично тестирует отели, которые предлагает своим клиентам. В эту пятницу они заселились в самый дорогой в республике пятизвездочный «Амра парк-отель» — летом там никогда нет свободных мест, несмотря на то, что цены «кусаются». Стандарт с видом на море на две ночи с полным пансионом обошелся в 31 тысячу рублей. В высокий сезон смело можно накидывать 10 тысяч рублей.

— Встречают на границе. Могут и на вокзале, и в аэропорту. На еду уже тратиться не нужно, всё включено. Поэтому выходит не так дорого. Есть подогреваемый бассейн, терраса ресторана с видом на море. Сейчас постояльцев мало, поэтому с людьми встречаешься только в ресторане. Тишина и птички поют, — рассказывает Марина. Поскольку ребенок у них еще маленький, во время отдыха они практически не выходят с территории. Однако на озеро Рица, где сейчас лежит снег, съездили. Туры туда организуют местные экскурсионные агентства, можно купить такой, в который входит парение в бане.

— Шикарно провели время, напарились, там есть парильщики. Ныряли в горную реку. Такой отдых запомнится навсегда. И недорого — по 2500 рублей с человека. Мы с ребенком не решились, но на Рицу организуют джип-туры, можно посмотреть озеро с разных берегов. Подняться в горы на снегоходах, туда, где снега по пояс. Но мы любим просто смотреть на море. Все дурные мысли из головы улетучиваются, — говорит Марина.

Она рекомендует в межсезонье выбирать отели с полным пансионом, потому что большинство кафе и ресторанов республики работают только в летний сезон. Или перед тем, как бронировать жилье, поинтересоваться, есть ли вокруг открытые точки общепита, иначе с питанием могут возникнуть проблемы. Марина напомнила, что теперь для поездки в Абхазию детям до 14 лет нужен загранпаспорт, выехать из России без него по свидетельству о рождении не получится.

10 тысяч шагов отдыхают

Туристка из Иркутска Наталия Колесникова впервые в Абхазии. Она приехала в феврале не просто на отдых, а восстановить свое ментальное здоровье. Полгода она боролась за жизнь матери, которую в 67 лет разбил инсульт. Мыла, убирала, кормила и надеялась, что родной человек выкарабкается. Но чуда не произошло, женщина скончалась.

— Мы должны были вместе лететь в Абхазию на Новый год. Я еще летом купила тур из Иркутска. Мы постоянно смотрели фотографии и видео мест, куда мы поедем. Жили предвкушением. Но произошло такое горе — мама, женщина в полном расцвете сил, сгорела за полгода. Меня это очень подкосило. Немного пришла в себя, купила билет и прилетела в Сочи, а потом в Абхазию, — говорит Наталия. Она также выбрала Гагру, ближе к границе, но уже посетила все города республики. Два дня провела в Сухуме и влюбилась в этот город.

— Это место для тех, кто очень задолбался, как я. Здесь такой покой, здесь никто никуда не спешит. Здесь люди спокойные, какие-то мудрые, что ли. Такая мудрость у них бытовая. Я зашла в Сухуме в кофейню, а там женщина такая, лет под 70. Совсем как мама моя, даже чем-то похожи. И я вдруг расплакалась. Она не осталась безучастной. Всё расспросила, утешала, на кофе гадала, позвала подруг своих. Те с вином пришли. Просидела я с ними часа 4. Потом еще звонили, спрашивали, как я себя чувствую, — рассказывает Наталия. Если раньше большую часть дня и ночи она рыдала, то теперь — гуляет. Проходит в день по 50–70 тысяч шагов. А потом спит без задних ног.

— Что в Сухуме, что в Гагре набережная очень протяженная и никаких заборов. Я утром вышла из отеля и пошла. Иду, пока не встречу какую-нибудь столовку, там поем — и дальше или обратно. Купила экскурсию по древним храмам Абхазии. Мне так понравилось. Драндский собор, например, был построен в VI веке. А храм в селе Лыхны вообще в V веке. Там фрески сохранились того времени. Места по-настоящему намоленные, там благодать Божья. Рекомендую всем, даже не религиозным, их посетить, — советует Наталия. Она нашла гостевой дом на центральной улице Гагры, сутки — 3 тысячи рублей. Есть кухня, поэтому завтракает она в номере, иногда и ужинает. Рядом магазин и рынок. Свежайший сулугуни, лаваш и зелень — для нее лучшая еда. А кофе на песке готовит хозяйка гостевого дома каждое утро. Сейчас там практически нет других гостей, наплыв ждут к 8 марта, а пока — тишина и спокойствие.

— Мне было немного волнительно ехать одной в Абхазию. Начиталась страшилок в интернете. Но везде очень спокойно. Никто не пристает, наоборот, всегда помогут, подскажут. Практически везде расплачиваюсь российской картой или переводом через «Сбербанк Онлайн». Цены в магазинах дешевле, чем в Иркутске, продукты российские или турецкие. Мне нравятся маслины из Турции и сладости. Возьму с собой в качестве гостинцев, — рассказала Наталия.

Девушка приехала на 10 дней, и ей не скучно, даже несмотря на то, что в море не покупаешься. В выходные поедет в Новый Афон в знаменитый монастырь, а на следующей неделе — в тур в заброшенный город Акармару. Также в планах экскурсия на водопады.

Погода, по ее словам, комфортная. Первые дни после приезда было дождливо, но не холодно — +10…+11 градусов. Потом дожди закончились, и воздух прогрелся до +15. Уже вовсю цветут мимоза и нарциссы. А еще она впервые увидела, как растут апельсины и мандарины. Осадки девушку не останавливают — купила дождевик и резиновые сапоги.

Теперь мечтает приехать в Абхазию летом, только вот цены на перелет практически неподъемные. Если сейчас дорога ей одной из Иркутска в Сочи вышла почти в 60 тысяч рублей, то в туристический сезон будет еще дороже.

Созерцание пробуждающейся природы

Председатель экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов опубликовал прайсы абхазских отелей, которые он сам рекомендует, на февраль и март.

Отель «Алекс Резорт & Спа» 4* предлагает номер с завтраком от 2700–2900 рублей. Представьте: спа-процедуры, бассейн и уровень комфорта по цене городского отеля.

Дом отдыха «Им. Челюскинцев» 3* — вариант с характером и схожей ценой (от 2700–2900 рублей). Отличный способ сэкономить без потери качества.

Парк-отель «Амза» 3* держит планку в 3000 рублей за ночь вплоть до мая. Идеально для тех, кто не любит сюрпризов.

Хостел-отель «Бухта мечты» — чемпион по доступности ранней весной (от 1400–1600 рублей). Отличный выбор для активных путешественников, которые всё время проводят на экскурсиях.

Клуб-отель «Амран» 4* предлагает номера от 1950 рублей.

— Пока на большей части России еще лежит снег, в Абхазии уже всё дышит весной. Это время для тех, кто ищет уединения, любит долгие прогулки по пустынным пляжам и созерцание пробуждающейся природы, — считает Богданов.

В Министерстве туризма Абхазии рекомендуют в межсезонье выбирать отели с подогреваемыми бассейнами. Их становится всё больше. А также ехать на отдых в Сухум. Зимой можно не только любоваться природой республики, но и познакомиться с ее культурой. Республиканские театры — русский и абхазский — летом не работают, а сейчас самый сезон. Спектакли, концерты в филармонии можно посещать ежедневно. А еще в столице есть шикарный ботанический сад, а также обезьяний питомник. Рядом с Сухумом в селе Кындыг действуют теплые природные источники, где всё оборудовано для безопасного купания.

Сервис «Островок» опубликовал победителей премии «Лучшие объекты 2025 года», в которую вошли 35 отелей Абхазии. Приведем некоторые популярные отели: