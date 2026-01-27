НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Закроют по знакомой схеме? В Госдуме ответили на вопрос о полной блокировке Telegram

Возможно, мессенджер перестанет работать уже через несколько месяцев

290
В России полностью заблокируют Telegram по такой же схеме, как видеохостинг YouTube. О том, когда это произойдет и что будет дальше с популярным мессенджером, рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

«Закрытие Telegram я ожидаю по схеме YouTube примерно к выборам (сентябрь 2026 года. — Прим. ред.). Но часть аудитории все равно останется, это мы видим на примере Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ), там осталось примерно половины аудитории», — отметил парламентарий в пресс-центре НСН.

Значимой платформой, в том числе для бизнеса, станет мессенджер Мах, который активно развивается. Делягин подчеркнул, что в условиях перемен предпринимателям придется искать новые пути и адаптироваться к изменениям, чтобы занять ниши, которые помогут россиянам сохранить прежний уровень жизни.

При этом депутат уточнил, что это всего лишь гипотеза, и он не обладает точной информацией насчет ограничения мессенджера.

В Роскомнадзоре недавно заявили, что пока не вводят новые ограничения в отношении Telegram. В настоящее время в мессенджере не работают видео- и голосовые звонки.

Также у Telegram происходят систематические сбои. Сегодня пользователи пожаловались, что приложение не работает несколько суток. Подробнее об этом мы писали здесь.

Алена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
