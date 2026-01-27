Закроют по знакомой схеме? В Госдуме ответили на вопрос о полной блокировке Telegram

В России полностью заблокируют Telegram по такой же схеме, как видеохостинг YouTube. О том, когда это произойдет и что будет дальше с популярным мессенджером, рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
«Закрытие Telegram я ожидаю по схеме YouTube примерно к выборам (сентябрь 2026 года. — Прим. ред.). Но часть аудитории все равно останется, это мы видим на примере Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ), там осталось примерно половины аудитории», — отметил парламентарий в пресс-центре НСН.
Значимой платформой, в том числе для бизнеса, станет мессенджер Мах, который активно развивается. Делягин подчеркнул, что в условиях перемен предпринимателям придется искать новые пути и адаптироваться к изменениям, чтобы занять ниши, которые помогут россиянам сохранить прежний уровень жизни.
При этом депутат уточнил, что это всего лишь гипотеза, и он не обладает точной информацией насчет ограничения мессенджера.
В Роскомнадзоре недавно заявили, что пока не вводят новые ограничения в отношении Telegram. В настоящее время в мессенджере не работают видео- и голосовые звонки.
Также у Telegram происходят систематические сбои. Сегодня пользователи пожаловались, что приложение не работает несколько суток. Подробнее об этом мы писали здесь.
Достижения
Свой среди своих
Зарегистрироваться на сайте
Твой первый
Написать первый комментарий
Первая десятка
Написать 10 комментариев